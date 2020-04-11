 На утро 11 апреля зафиксировано 308 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2511, умерли 73 человека, 79 - выздоровели, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 73 летальных, 79 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 308 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 151 случай;
Волынская область - 52 случая;
Днепропетровская область - 55 случаев;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 74 случая;
Закарпатская область - 60 случаев;
Запорожская область - 64 случая;
Ивано-Франковская область - 274 случая;
Кировоградская область - 106 случаев;
м. Киев - 396 случаев;
Киевская область - 149 случаев;
Львовская область - 96 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Николаевская область - 0 случаев;
Одесская область - 51 случай;
Полтавская область - 24 случая;
Ривненская область - 103 случая;
Сумская область - 69 случаев;
Тернопольская область - 208 случаев;
Харьковская область - 8 случаев;
Херсонская область - 28 случаев;
Хмельницкая область - 18 случаев;
Черновицкая область - 409 случаев;
Черкасская область - 93 случая;
Черниговская область - 9 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 апреля 2020 года в Центр поступило 1012 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 9775 сообщений о подозрении на COVID-19.
Звісно, якщо не брешуть...
Эмпирические исследования - наблюдение и исследование конкретных явлений, эксперимент, а также обобщение, классификация и описание результатов исследования эксперимента, внедрение их в практическую деятельность человека.
В Италии точно разводки... только не власть а нечестные люди и мафия разводили правительство.
Ради страховки от землетрясений, вирусов, пандемий... которую выплачивают родственникам умерших. Даже самоубийц и погибших в ДТП записывали в умерших от короновируса. Это общеизвестные факты в Италии.
Перед этим давали в среднем по 200, ещё ранее несколько дней по 150...
То есть, что хотят то и рисуют.
Никаких тестов в нужных количествах не делают.
Никакой реальной статистики по короновирусу нет, только одни фейки и брехня от брехливой власти.
Завтра немного поднимут планку и будут рисовать несколько дней по 350 заражённых.
Тупорылая импотентная власть смешна и прогнозируемая в своей тупости.
даже врать правдоподобно не могут.
бы то ни было сорта и прежде всего в области культурной жизни народов, в
которой не был бы замешан по крайней мере один ...? Как в любом
гнойнике найдешь червя или личинку его, так в любой грязной истории
непременно натолкнешься на ...."
Тому що це спланований фальшфлаг, накшталт 9/11