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 На утро 11 апреля зафиксировано 308 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2511, умерли 73 человека, 79 - выздоровели, - Минздрав

В Украине зафиксировано 2511 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 73 летальных, 79 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 308 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 151 случай;
Волынская область - 52 случая;
Днепропетровская область - 55 случаев;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 74 случая;
Закарпатская область - 60 случаев;
Запорожская область - 64 случая;
Ивано-Франковская область - 274 случая;
Кировоградская область - 106 случаев;
м. Киев - 396 случаев;
Киевская область - 149 случаев;
Львовская область - 96 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Николаевская область - 0 случаев;
Одесская область - 51 случай;
Полтавская область - 24 случая;
Ривненская область - 103 случая;
Сумская область - 69 случаев;
Тернопольская область - 208 случаев;
Харьковская область - 8 случаев;
Херсонская область - 28 случаев;
Хмельницкая область - 18 случаев;
Черновицкая область - 409 случаев;
Черкасская область - 93 случая;
Черниговская область - 9 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 апреля 2020 года в Центр поступило 1012 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 9775 сообщений о подозрении на COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3188344
 
 
 Топ комментарии
 
А тем временем из МОЗ на частных автомобилях вывозят тесты. Такого наглого беспредела я не помню за всю историю Украины.
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Это все, шо нам нужно знать о пандемии. На утро 11 апреля зафиксировано 308 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2511, умерли 73 человека, 79 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2238
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фіфті-фіфті - половина помирає, половина виздоровлює. В Китаї та Хішпанії було один к читирьом
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На вчора померлр більше, ніж одужало. Сьгодні - навпаки.
Звісно, якщо не брешуть...
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Чтобы выиграть забег нужно пройти всю дистанцию. Чтобы выбыть достаточно сойти на любом участке. Количество выздоровших всегда запаздывает.
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А тем временем из МОЗ на частных автомобилях вывозят тесты. Такого наглого беспредела я не помню за всю историю Украины.
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Куда вывозят, себе на дачу или прямиком за границу, на частных то автомобилях? А может не вывозят, а развозят? На утро 11 апреля зафиксировано 308 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2511, умерли 73 человека, 79 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6671
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Это все, шо нам нужно знать о пандемии. На утро 11 апреля зафиксировано 308 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2511, умерли 73 человека, 79 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2238
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Если статистика корректна, то это быстрее, чем экспоненциальный рост. На утро 11 апреля зафиксировано 308 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2511, умерли 73 человека, 79 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3718 Такой вот "эффективный" кретин-карантин.
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Кретин-карантин звіз сюди заразу з усіх іпєнєй, так що не дивуйся. Піар понад усьо. Слава зебілам які обрали це чмо.
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Это эмпирические данные, или тесты делали?
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Не лишне напомнить.
Эмпирические исследования - наблюдение и исследование конкретных явлений, эксперимент, а также обобщение, классификация и описание результатов исследования эксперимента, внедрение их в практическую деятельность человека.
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На РАБссии данных нет за три месяца.Будто там и не живёт полтора миллиона китайских братьев от Владивостока до Урала
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Китайці вже бухтять про "другу хвилю, яка розповсюджується з півночі". Що там на північ від Китая?
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Кажуть на Унітазії жопа. Лікарі тікають з лікарні через вікно коли там з"являється підозра на вірус.
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Зауральці кажуть, шо вони ще в листопаді-грудні перехворіли.
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Байдуже. Для мене важливіше, що в Україні кожен шостий хворий - медик. Це жахливо.
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Когда цифра приблизится к 10 тысячам ситуация станет критической из-за количества тяжелых больных. Зеленые власти что-то делают чтобы подготовиться? Обычно в других странах беспрерывно рапортуют, а тут вообще тишина.
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Страну на санитарные каталки уложить собираются .... и в морг .
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Пусть лучше каждый день публикуют показатели экономики.Захитали этими сводками.После вируса будем крапиву рядом с кацапами жрать.Днище.
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Корововирус это развод цветной власти в Украине, чтобы наступить на права и свободы украинцев.
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Ну да. На кону где-то 10 триллионов долларов распила на корововирусе, чи ты ещё не вкурил?
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везде по разному...
В Италии точно разводки... только не власть а нечестные люди и мафия разводили правительство.
Ради страховки от землетрясений, вирусов, пандемий... которую выплачивают родственникам умерших. Даже самоубийц и погибших в ДТП записывали в умерших от короновируса. Это общеизвестные факты в Италии.
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У Крыс Кремля вечно Омерика виновата На ранок 11 квітня зафіксовано 308 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 2 511, померли 73 людини, 79 одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4384то подлодку затопят,то в Беслане орудуют,то дома в Москве взрывают,то Крым отберут...,у быдла задроченного и Хмыря КГБэшного вечно все виноваты,только не они сами...Шариковское ОТРОДИЕ...
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а когда "развод" кончится? после 100 тысяч смертей?
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В Ізраїлі на дев'ять тисяч захворівших п'ятьдесят летальних випадків, а у нас дві з половиною вже більше сімдесят
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Потрох уничтожил здравоохранение украинцев вот и результат.
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Пороха год уже нет у власти. Разворовали после Пороха и бюджет, и все, что смогли. Кстати, это Порох маски перед пандемией в Китай продал ?
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При Порохе и Супрун- врачи впервые отказывались от взятки. сейчас уже нет, конечно
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Если бы выявляли нормально статистика летальности была бы почти такой же как в Израиле. Большинство тех кто умирают с болезнями и патологиями невозможно спасти. 70-80% лежащих под аппаратами ИВЛ умирают.
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То есть за это время умерших было бы столько же, но инфицированных в легкой форме было бы гораздо больше. А они сейчас или заражают других или болеют сидя дома.
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Создается впечатление что украинцы, например закашляв, просто боятся идти в больницу.
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Израиль и дал ответ -шо це в биса таке- Психоз и истирия. Израль это самый чистый эксперемент на этот грип. А паникеры они же воры ответят.
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У нас люди не доверяют нашей медицине. Большинство лечится дома и обращается к медикам только в крайнем случае. Вот взять ту же "знахарку" их села в Конотопском районе, до последнего лечилась дома, заражала других односельчан. И только когда совсем хреново стало, обратилась к медикам, которые уже не смогли ничего сделать.
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Вчера 311 давали. Сегодня аналогично 308 новых зараженных.
Перед этим давали в среднем по 200, ещё ранее несколько дней по 150...
То есть, что хотят то и рисуют.
Никаких тестов в нужных количествах не делают.
Никакой реальной статистики по короновирусу нет, только одни фейки и брехня от брехливой власти.
Завтра немного поднимут планку и будут рисовать несколько дней по 350 заражённых.
Тупорылая импотентная власть смешна и прогнозируемая в своей тупости.
даже врать правдоподобно не могут.
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Минздрав , а как же вы статистику конпаете без тестирования всех ? Есть тест- есть болезнь ? Ещё и продаете их, гниды
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От обычного гриппа каждый год умирает полтора миллиона,в авариях на дорогах полтора миллиона,от пневмонии полтора миллиона,от инфаркта полтора миллиона.от инсульта полтора миллиона... На ранок 11 квітня зафіксовано 308 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 2 511, померли 73 людини, 79 одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5550не надо никакой войны....
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Самый эфективный метод у николаевцев. Они подошли не с иттирии и психоза, методом отрицания. Но проти фактов не попрешь не важен метод важен результат.И ПОСЛЕДСТВИЯ.
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Диверсія та теракт світового масштабу. Чому Китай не запровадив карантин та не увів надзвичайний стан відразу після виявлння загрози перед хворобою? Так само потім Корея, Японія. Чому ВООЗ відразу не заборонила рух з цих країн і не ввели світову блокаду на вїзд і виїзд з цих країн? Розвезли по усьому світі. А тепер вони ізолюють країни. Тільки як. З цих країн випихають заробітчан, нелегаів, туристів, які можуть вже бути зараженими далі в країни третього світу, до яких і Україна належить. А з рівнем медицини в таких країнах ситуація зрозуміла, і що там буде творитися з такою медициною, економікою та керівництвом я думаю можна здогадатис та уявити. То ж кому це вигідно? Потрібно задавати це питання. І давати на нього відповідь. Ціль і мета цього теракту, підрив світової економіки та світового порядку, заганяння людей в стойло під соусом "благих" намірів, порушуючи всі громадянські права, а значить створювати злочини на рівні держави, змусити більше працювати за менші гроші, примусова вакцинація замість заходів по зміцнення та набування природного імунітету у молоді і регулювання населення та вплив його віковим складом.
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"Разве есть на свете хоть одно нечистое дело, хоть одно бесстыдство какого
бы то ни было сорта и прежде всего в области культурной жизни народов, в
которой не был бы замешан по крайней мере один ...? Как в любом
гнойнике найдешь червя или личинку его, так в любой грязной истории
непременно натолкнешься на ...."
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А чому США не закрила кордони, інформація у ЦРУ була ще у минулому році?
Тому що це спланований фальшфлаг, накшталт 9/11
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Вчера 311, сегодня зафиксировано 308 новых случаев COVID-19. Мало Зеленский туристов собрал по всему миру.
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Посмотрим сколько завтра случаев будет за сутки. Если это число уменьшиться, причем значительно, значит это подтвердит теорию что лаборатории по выходным не работают.
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Есть вещи пострашнее. Пришла на прием женщина. Рассказывает, что избивает до полусмерти свою дочку. Заперты в четырех стенах. Маму сократили. Еда кончается. Мама на грани психоза. И сколько таких ситуаций по Украине ? Почему людей запечатывают в домах без надежды на помощь, без работы и без свежего воздуха ? Чтобы властям воровать не мешали ?
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