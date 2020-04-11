 Спасатели продолжают тушить пожар в зоне ЧАЭС: горит травяной настил и лесная подстилка

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 11 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств", - сообщается в утренней сводке ГСЧС Украины на официальном сайте.

Спасатели отмечают горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

К тушению пожаров привлечено 319 человек и 85 единиц техники, из них от ГСЧС 264 человек личного состава и 81 единица техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов (240 тонн воды).

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На Житомирщине спасатели локализовали возгорание лесной подстилки на территории Народичского и Клищивского лесничеств.

"По состоянию на 7:00 11 апреля пожар лесной подстилки вблизи с. Звиздаль Народичского района на территории Народичского и Клищивського лесничеств локализован", - сказано в сводке.

Как отмечается, открытого огня нет, наблюдается тление 3 ячеек на общей площади около 8 га (за сутки ликвидирован 1 очаг на площади около 2 га).

К тушению привлечены 153 человека и 36 единиц техники, в том числе от ГСЧС 83 человка личного состава и 24 единицы техники.

"Радиационная обстановка стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений", - подытожили в пресс-службе.