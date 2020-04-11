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Все про:пожар (4000) ЧАЭС (391) Зона отчуждения (138)

 Спасатели продолжают тушить пожар в зоне ЧАЭС: горит травяной настил и лесная подстилка

Пожарные продолжают тушить отдельные очаги горения на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 11 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств", - сообщается в утренней сводке ГСЧС Украины на официальном сайте.

Спасатели отмечают горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

К тушению пожаров привлечено 319 человек и 85 единиц техники, из них от ГСЧС 264 человек личного состава и 81 единица техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов (240 тонн воды).

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На Житомирщине спасатели локализовали возгорание лесной подстилки на территории Народичского и Клищивского лесничеств.

"По состоянию на 7:00 11 апреля пожар лесной подстилки вблизи с. Звиздаль Народичского района на территории Народичского и Клищивського лесничеств локализован", - сказано в сводке.

Как отмечается, открытого огня нет, наблюдается тление 3 ячеек на общей площади около 8 га (за сутки ликвидирован 1 очаг на площади около 2 га).

К тушению привлечены 153 человека и 36 единиц техники, в том числе от ГСЧС 83 человка личного состава и 24 единицы техники.

"Радиационная обстановка стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений", - подытожили в пресс-службе.

Источник: https://censor.net.ua/n3188342
 
 
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намного хуже: 27-летний дебил развлёкся поджиганием
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Слышал я уже с утра вонь оттуда (Киев, Лесной массив)
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намного хуже: 27-летний дебил развлёкся поджиганием
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Слышал я уже с утра вонь оттуда (Киев, Лесной массив)
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Скоріше за все, що весь Київ накрило цією смердотою.
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Так вали на историческую родину если тебе Киев смердит.
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не знаю. мне очень не нравится это место и я там редко бываю.
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Ринок на Лісовій працює, вот только в масках на него не пускают.
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Радіоактивний попіл і дим знищуть вірус. Нє?
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Дощ буде у вівторок. Сподіваюсь. Скільки, до того, загине живого? Жах
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барыги недвиги в Киеве и области подзабыли наследие Чернобыля, что в 1986 хотели весь город эвакуировать, что вся область заражена америцием на многие тысячелетия.
Правый берег вообще дно в плане заражения.
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