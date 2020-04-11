 Беларусь отказалась от 30 тыс. российских тестов на коронавирус из-за низкой надежности

Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению 30 тыс. тестов, но эти переговоры застопорились. Но нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тыс. тестов мы получили из других стран", - сказал Макей в интервью порталу tut.by.
Кроме того, министр заметил, что по оценке главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко, российские тесты ненадежные, они дают вероятность обнаружения коронавируса порядка 60%.
"Так что нам сейчас эти тесты не нужны", - подчеркнул глава МИД.
Макей также подтвердил, что ранее Россия передала Беларуси бесплатно груз в 10 тыс. тестов. "Мы передали эти тесты в регионы, на пограничные переходы, чтобы проверять транзитных пассажиров из России, дальнобойщиков из России и на АЭС. Мы, конечно, благодарны, но 10 тыс. тестов - это на 2,5 дня работы - у нас каждый день по стране расходуется около 4 тысяч тестов", - подчеркнул глава МИД.
Ранее вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко заявлял, что Минск ожидает от РФ поставки 30 тыс. оплаченных тест-систем для выявления COVID-19.
"Мы объявили тендер, и российская компания выиграла этот тендер на поставку за соответствующую плату 30 тыс. тестов. Мы ожидаем, что договорные обязательства будут соблюдены, и мы получим эти тесты до 17 апреля. По крайней мере, так Министерство здравоохранения и наши соответствующие компании договаривались с российским производителем", - заявил вице-премьер, в начале текущей недели.
бацька бациллу трактором заровняет!
Правда виявилась геть іншою.
не помню таких...
Смеялись все над колхозником-самодуром...., даже наша украинская вата смеялась...
моргнешь - они обье_ут, на 5 мин уснешь - ты банкрот.
Московии надо выглядеть лучше соседей, а потому из надо по-братски топить.
"Нельзя ждать милостей от природы" (В.В. Обнуленин).
чуть не зиганул!
Использовано 50000 тестов, остаток - 65000 собственного производства.
Кроме этого на складах имеется несколько десятков тысяч тестов, полученных из Китая
Нахрена им тесты от братьев?
На вчерашний день в Беларуси проведено 50000 тестов на 1 миллион населения, в Украине - 200.
Умерло от вируса 2 и 1,75 человек на миллион населения соответственно.
Выводы делайте сами.
«Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт - травить этот вирус. Но не на работе», - добавил глава государства.
По итогам утверждения должностных назначений Лукашенко пожелал своим коллегам здоровья, а также посоветовал им сходить в сухую сауну, сославшись на то, что вирус погибает при 60 градусах.
Так шо все за самогонными аппаратами бегом!!! Вернём Украине ее национальное богатство !
Потому что никакого вируса как говорило это животное нет.
Мол, у самих добра такого завались!
Статья называется
"Макей о России: лучше бы посмотрели, что делается у себя в стране."
makej-o-rossii-luchshe-by-posmotreli-chto-delaetsja-u-sebja-v-strane
И Макею бы подумать:
Сейчас Бацька имеет ежедневный прирост зараженных 30% , а прирост смертей пока 20% (но будет 30% уже через 5 день) . Хреново там. Удвоение каждые 3 дня и 4 дня соответственно !!
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а 10 000 бесплатных взяли.