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 За рубежом
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 Беларусь отказалась от 30 тыс. российских тестов на коронавирус из-за низкой надежности

Беларусь отказалась закупать 30 тыс. российских тестов для определения коронавируса из-за зашедших в тупик переговоров и ненадежности самих тестов.

Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению 30 тыс. тестов, но эти переговоры застопорились. Но нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тыс. тестов мы получили из других стран", - сказал Макей в интервью порталу tut.by.

Кроме того, министр заметил, что по оценке главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко, российские тесты ненадежные, они дают вероятность обнаружения коронавируса порядка 60%.

"Так что нам сейчас эти тесты не нужны", - подчеркнул глава МИД.

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Макей также подтвердил, что ранее Россия передала Беларуси бесплатно груз в 10 тыс. тестов. "Мы передали эти тесты в регионы, на пограничные переходы, чтобы проверять транзитных пассажиров из России, дальнобойщиков из России и на АЭС. Мы, конечно, благодарны, но 10 тыс. тестов - это на 2,5 дня работы - у нас каждый день по стране расходуется около 4 тысяч тестов", - подчеркнул глава МИД.

Ранее вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко заявлял, что Минск ожидает от РФ поставки 30 тыс. оплаченных тест-систем для выявления COVID-19.

"Мы объявили тендер, и российская компания выиграла этот тендер на поставку за соответствующую плату 30 тыс. тестов. Мы ожидаем, что договорные обязательства будут соблюдены, и мы получим эти тесты до 17 апреля. По крайней мере, так Министерство здравоохранения и наши соответствующие компании договаривались с российским производителем", - заявил вице-премьер, в начале текущей недели.

Источник: https://censor.net.ua/n3188340
 
 
 Топ комментарии
 
А зачем им вообще тесты? Лука же сказал, что трактор и водка надежнее.
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Кацапы - теже дикие африканцы по ментальности , только в ватниках 😀😀😀
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и вообще с рашкой торговать - не спать от слова совсем.
моргнешь - они обье_ут, на 5 мин уснешь - ты банкрот.
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А зачем им вообще тесты? Лука же сказал, что трактор и водка надежнее.
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бацьке гамно не тули!
бацька бациллу трактором заровняет!
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трох раніше соки в душі тут розпинались - "а от в Білорусі..з бацькою " і медицина хороша, і коронавірусу нема.
Правда виявилась геть іншою.
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а кто распинался...?
не помню таких...
Смеялись все над колхозником-самодуром...., даже наша украинская вата смеялась... Беларусь отказалась от 30 тыс. российских тестов на коронавирус из-за низкой надежности - Цензор.НЕТ 9884
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но какие выcокие чувства в союзним асударсве
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«Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!» - заключил глава государства.
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в рашки можна купувати лише нафту та газ.
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та и той надо делать тест на ослиную мочу...
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и вообще с рашкой торговать - не спать от слова совсем.
моргнешь - они обье_ут, на 5 мин уснешь - ты банкрот.
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Команде Зе давно уже нужно об этом сказать и принять меры , т.к. до сих пор рашка для Украины остаётся крупнейшим торговым партнёром.
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А зачем Беларуси 30 тысяч заражённых ?
Московии надо выглядеть лучше соседей, а потому из надо по-братски топить.
"Нельзя ждать милостей от природы" (В.В. Обнуленин).
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Поэтому и обнаруживают вирус у выезжающих из РФ.
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та то вообще вирусняк ходячий не привитый )))
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Nevazno eti testi.Vot smotryte raske novaja bolnica posle remonta,vsio tam vilicit bez testov Беларусь отказалась от 30 тыс. российских тестов на коронавирус из-за низкой надежности - Цензор.НЕТ 2552 Беларусь отказалась от 30 тыс. российских тестов на коронавирус из-за низкой надежности - Цензор.НЕТ 1302
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Долго нос ковырял?
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И к чему это?
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Кацапы - теже дикие африканцы по ментальности , только в ватниках 😀😀😀
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Почему украинцы в разы беднее кацапов, и беднее половины стран Африки?
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шо еще раз доказывает - кацапии не хватает "жизненного простанства"!
чуть не зиганул!
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На начало эпидемии Беларусь располагала 100000 тестов собственного производства и производит по 1000 штук в день
Использовано 50000 тестов, остаток - 65000 собственного производства.
Кроме этого на складах имеется несколько десятков тысяч тестов, полученных из Китая
Нахрена им тесты от братьев?
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Пысы.
На вчерашний день в Беларуси проведено 50000 тестов на 1 миллион населения, в Украине - 200.
Умерло от вируса 2 и 1,75 человек на миллион населения соответственно.
Выводы делайте сами.
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Просто они умнее тебя
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Хай краще спирт у нас купують.
Беларусь отказалась от 30 тыс. российских тестов на коронавирус из-за низкой надежности - Цензор.НЕТ 959

«Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт - травить этот вирус. Но не на работе», - добавил глава государства.
По итогам утверждения должностных назначений Лукашенко пожелал своим коллегам здоровья, а также посоветовал им сходить в сухую сауну, сославшись на то, что вирус погибает при 60 градусах.
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Про сухой горячий воздух и самогон 60 градусов - он прав
Так шо все за самогонными аппаратами бегом!!! Вернём Украине ее национальное богатство !
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вы меня отвлекаете от сейчас - в бачек трубу тулю....
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ну белорусы как всегда - мы тесты заказали, но они плохие, да и не нужны они нам,спасибо конечно за 10 тыс тестов, но это мало )))
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Не білоруси, а диктатор лукашенко. Таке саме диктаторське чмо як і кастро, путєн, чаушеску, асад, тощо.
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Дояр приймає від кацапів допомогу тільки грошима.
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У Луки такой же старческий маразм, как у Поганыча. Поздний Брежнев курит в сторонке.
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Всё правильно.
Потому что никакого вируса как говорило это животное нет. Беларусь отказалась от 30 тыс. российских тестов на коронавирус из-за низкой надежности - Цензор.НЕТ 7041
Беларусь отказалась от 30 тыс. российских тестов на коронавирус из-за низкой надежности - Цензор.НЕТ 3706
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От подарков их сурово отвернись:
Мол, у самих добра такого завались!
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Макей обиделся из-за того что москали ругают Лукашенко. Цензор хитро оторвал отрывок от эмоционального спича. И прилепил неработающую ссылку.
Статья называется

"Макей о России: лучше бы посмотрели, что делается у себя в стране."
makej-o-rossii-luchshe-by-posmotreli-chto-delaetsja-u-sebja-v-strane


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Браво! Вы единственный здесь, кто решил перейти и посмотреть первоисточник. И упп-с-с-с (!), это неработающая ссылка (!?). Ho, Кого интересуют секретные первоисточники. Главное погавкать...
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"И в борьбе с зеленым змеем побеждает змей" (с).
И Макею бы подумать:
Сейчас Бацька имеет ежедневный прирост зараженных 30% , а прирост смертей пока 20% (но будет 30% уже через 5 день) . Хреново там. Удвоение каждые 3 дня и 4 дня соответственно !!
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Бацька против кремля воюет уже 20 лет,союзничек называется...,Гитлер и то Молотову больше продавал дерьма сякого НЕМЕЦКОГО миллионами тонн.. Беларусь отказалась от 30 тыс. российских тестов на коронавирус из-за низкой надежности - Цензор.НЕТ 766а станки немецкие до сих пор работают на Далбассе
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Беларусь договаривалась только до момента, когда поняли, что шары не будет)))
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Oni luce sami zdelajet,kak i u nas.U nas garantiji gorazdo bolse tem boleje potverzdeni testi ES strukturami.Luce svojim zaplatim tem boleje tam i rabotajet 700 celovek
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Литва закупает тесты.
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Thermo Fisher Scientific Baltics" Vilnius oni budet delat po 20 tysiac v nedeliu.Eta taze kompanija sto amerike izobrela testi.U nas 700 celovek tam rabotajet.Budet delat ne tolko nam no i drugim stranam takze
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Oni nedavno polucil glavni priz v Kitaje kotory imejet ne tak i mnogo kompaniji Boeing", "General Electric", "Verizon i stala pervoj vo vsej vostocnoj evrope kto tam byl oceninion.Serioznaja kompanija zanialas etim
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Беларусь отказалась от 30 тыс. российских тестов на коронавирус из-за низкой надежности

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а 10 000 бесплатных взяли.
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2mln evro u nas polucit kompanija zdes za 100000 testov sto zdelajet,no tut oni nadioznyje uze provereni amerike.
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В МСК тест можно сделать бесплатно в передвижных лабораториях, которые по всему городу стоят, но власти рекомендуют вызывать врача на дом. 17 евро удовольствие
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Макей сказал "но нам сейчас эти тесты и не нужны. Это не значит что они отказались.
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«Этот народ по природе склонен к обману, только сильное битье обуздывает его. Число бедных здесь очень велико, и живут они самым нищенским образом: я видел как они едят соленые сельди и другие вонючие рыбы. Нельзя найти более вонючей и гнилой рыбы, а они с удовольствием едят ее, похваливая, что она здоровее всякой другой рыбы и свежего кушанья». - . Ричард Ченслер, английский путешественник, Книга о Царе Московском 1553 г.
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Молодець Лукашенко! Він прекрасно знає якість такої "допомоги" та ціну яку доведеться за неї платити.
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К чему эта глупая цитата? Украинцы вообще на голове оселедця носят))))
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