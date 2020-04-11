 COVID-19: число зараженных за сутки выросло до 1,69 млн, количество жертв с начала пандемии превысило 100 тыс. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
Победили болезнь за это время 376 677 человек. Также во всем мире зарегистрировали 102 774 летальных случая.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших за сутки выросло на 2093 до 18 777. Число выздоровевших достигло 29 132, заболевших - 501 419.
В Италии за все время заболели 147 577 человек. В то же время умерли 18 849, вылечились 30 455 человек.
Испания сообщает о 158 273 инфицированных. Из них 55 668 выздоровели, 16 081 человек умерли.
Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в Италии, США, Испании и Франции.
Так, во Франции умерли 13 215 человек, в Великобритании – 8 974, в Иране – 4 232, Бельгии - 3 019, в Германии - 2 736, в Нидерландах – 2 520, в Турции - 1 006, в Швейцарии - 1 002.
В РФ число зараженных достигло 11 917 человек, умерли - 94; в Беларуси - 1 981, умерли - 19; в Польше - 5 955, умерли - 181; в Молдове - 1 438, умерли - 29; в Венгрии - 1 190, умерли - 77; в Румынии - 5 467, умерли - 270; в Словакии - 715, умерли - 2.
ідійоти, нє ?
вот карта на сегодня ... - убедитесь сами..
Система моніторингу поширення эпедемии коронавірусу
Тесты не причем... - это сам Бог принимает участие в управлении Николаевской области совместно с областной администрацией....
Грузитесь с семьей на машину и езжайте туда...
И не грешите больше...
Аминь...
Феномена больше нет: коронавирус добрался до последней области Украины
Первые два случая коронавируса COVID-19 зафиксированы в Николаевской области.
Как сообщил на брифинге 11 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, заболели двое жителей Николаевского района, которые вернулись из Польши.
"Они не вошли в статистику за предыдущие сутки. Но только что сообщили, что случаи есть. Поэтому и Николаевская область вошла в число областей, где обнаружен коронавирус", - отметил он.
В статистике Министерства здравоохранения по состоянию на 9:30 11 апреля отмечено, что в Николаевской области ноль случаев коронавируса.
Больше информации на портале Антикор:
https://antikor.com.ua/articles/372235-fenomena_boljshe_net_koronavirus_dobralsja_do_poslednej_oblasti_ukrainy