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 COVID-19: число зараженных за сутки выросло до 1,69 млн, количество жертв с начала пандемии превысило 100 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 11 апреля во всем мире зарегистрировали 1 698 416 случаев заражения коронавирусом. На первом месте по количеству заражений по прежнему США - там число заболевших перевалило за полмиллиона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Победили болезнь за это время 376 677 человек. Также во всем мире зарегистрировали 102 774 летальных случая.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших за сутки выросло на 2093 до 18 777. Число выздоровевших достигло 29 132, заболевших - 501 419.

В Италии за все время заболели 147 577 человек. В то же время умерли 18 849, вылечились 30 455 человек.

Испания сообщает о 158 273 инфицированных. Из них 55 668 выздоровели, 16 081 человек умерли.

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Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в Италии, США, Испании и Франции.

Так, во Франции умерли 13 215 человек, в Великобритании – 8 974, в Иране – 4 232, Бельгии - 3 019, в Германии - 2 736, в Нидерландах – 2 520, в Турции - 1 006, в Швейцарии - 1 002.

В РФ число зараженных достигло 11 917 человек, умерли - 94; в Беларуси - 1 981, умерли - 19; в Польше - 5 955, умерли - 181; в Молдове - 1 438, умерли - 29; в Венгрии - 1 190, умерли - 77; в Румынии - 5 467, умерли - 270; в Словакии - 715, умерли - 2.

COVID-19: число зараженных за сутки выросло до 1,69 млн, количество жертв с начала пандемии превысило 100 тыс 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188339
 
 
 Топ комментарии
 
всем нужно ехать в николаевскую область - там святая земля..
вот карта на сегодня ... - убедитесь сами..
Система моніторингу поширення эпедемии коронавірусу

COVID-19: число зараженных за сутки выросло до 1,69 млн, количество жертв с начала пандемии превысило 100 тыс - Цензор.НЕТ 50

COVID-19: число зараженных за сутки выросло до 1,69 млн, количество жертв с начала пандемии превысило 100 тыс - Цензор.НЕТ 6997
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ідійотизм блазня на високому рівні....так...
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Всі, хто відбував карантин у Н. Санжарах, просять повернути їх у Китай. За власним бажанням до них приєднюється і екс-міністр ОЗ Скалецька
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Ты хоть понимаешь, что этим ты не унизил его, а возвысил
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ідійотизм блазня на високому рівні....так...
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та отож... навіщо було втікати від продвинутої медицини в країну, якою керує блазень.
ідійоти, нє ?
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всем нужно ехать в николаевскую область - там святая земля..
вот карта на сегодня ... - убедитесь сами..
Система моніторингу поширення эпедемии коронавірусу

COVID-19: число зараженных за сутки выросло до 1,69 млн, количество жертв с начала пандемии превысило 100 тыс - Цензор.НЕТ 50

COVID-19: число зараженных за сутки выросло до 1,69 млн, количество жертв с начала пандемии превысило 100 тыс - Цензор.НЕТ 6997
 показать весь комментарий
 
 
Виявилося, що в Миколаївській області не вміли користуватися тестами на короновірус!
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Ali Hasan - вот почему всегда найдется кто то , кто попытается все поставить под сомнение...?

Тесты не причем... - это сам Бог принимает участие в управлении Николаевской области совместно с областной администрацией....
Грузитесь с семьей на машину и езжайте туда...
И не грешите больше...
Аминь...
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понятно, в управлении Лаврой Бог участия не принимает
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Перепутали с тестами на беременность?
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Тепер вони переробляють аналізи тих, кого раніше підозрювали. Таке рішення прийняте, що підтверджує мої слова.
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Там, что, ещё и не беременеют?
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Тобто, ти головного санітарного лікаря назвав брехуном?
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Феномена больше нет: коронавирус добрался до последней области Украины

Феномена больше нет: коронавирус добрался до последней области Украины
Первые два случая коронавируса COVID-19 зафиксированы в Николаевской области.

Как сообщил на брифинге 11 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, заболели двое жителей Николаевского района, которые вернулись из Польши.

"Они не вошли в статистику за предыдущие сутки. Но только что сообщили, что случаи есть. Поэтому и Николаевская область вошла в число областей, где обнаружен коронавирус", - отметил он.

В статистике Министерства здравоохранения по состоянию на 9:30 11 апреля отмечено, что в Николаевской области ноль случаев коронавируса.

Больше информации на портале Антикор:
https://antikor.com.ua/articles/372235-fenomena_boljshe_net_koronavirus_dobralsja_do_poslednej_oblasti_ukrainy
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От гриппа Испанка с 1918-20 гг,умерло по разным данным от 50 до 200 миллионов
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Купил ящик хозяйственного мыла,и Фэн мощный буду пандемию травить...
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Паранджу надо носить,где там Абдулла и его Гюльчатай с тётьками
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Не Иваныч,насмотрелся дерьма про товаристча Сухова COVID-19: кількість інфікованих за добу зросла до 1,69 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 100 тис - Цензор.НЕТ 6288
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П на Донбасі рогаті стріляють, ось де біда, нажаль... та Крим віджатий... та...
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Крим віджатий! Це також Зеленський зробив?
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Невже комусь цікаві ці цифри,щоденний рахівник смертей ?
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Уже нет. Срабатывает закон больших чисел и они воспринимаются как абстракция. А власти пытаются ними запугивать, чтобы население послушное было. Вот у запуганных как раз иммунитет на нулях. Как только начинаешь пользоваться своей головой, и иммунитет работает как часы.
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Если разделить этот корововирус на численность населения Земли, то окажется, что корововирус просто пшик.
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В 1994 в Индии была вспышка легочной чумы. За все время той вспышки в Индии умерло 56 человек. Если разделить на их 0,95 миллиарда населения в 1994 году - это просто пшик. И чего они тогда так всполошились? Да и не только они...
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Паника, вот и всполошились. Чи ты не видишь по этому корововирусу как могут люди и правительства паниковать?
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Крым отжал Обамыч,а подлодку Курск затопил Билл Клинтон,во всем винаваты Омериканцы COVID-19: кількість інфікованих за добу зросла до 1,69 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 100 тис - Цензор.НЕТ 3765А На Далбассе Крыс кремлевских мочит в сортире омериканские Морские котики...,Кремлевские Хмыри живут в королевстве кривых ЗерКАЛ
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Пока помогут - Соки,фрукты и Чеснок с зарядкой поутрам. Ну и Св.Николай(Янах Улу-Горящий древний),который родился 21 марта в ПАТАЛЕ (Бэй Ата Ала=Бэк Отец Древний=БАТЯ=Батьковщина).Огонь из горы ЯнАрДаг(Горящего мужа гора) под Баку -ВСЕМУ МИРУ ДЛЯ КОСТРОВ! МЫ вместе уничтожим этот вирус! Нас Создатель на эту землю послал!
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