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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
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 Оккупанты РФ за минувшие сутки 15 раз открывали огонь по позициям ОС: ранен боец

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов ранение получил военнослужащий Объединенных сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Семь нарушений режима "Тишина" за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник обстрелял украинские позиции вблизи Красногоровки, Гнутово и Тарамчука и дважды у Авдеевки из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. По позициям неподалеку от Опытного враг дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ осуществили восемь обстрелов, подавляющее большинство из которых - с применением минометов, запрещенных минского договоренностями. По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку от Новозвановки противник выпустил 13 мин 120-го калибра, а защитников Новоалександровки дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, использовав 15 мин. С направления н.п. пункта Золотое-5 боевики выпустили по окрестностям Орехово восемь мин 120-го и десять - 82-го калибра, а также вели огонь из гранатометов различных систем. Кроме того, из минометов калибра 82 мм НВФ обстреляли украинские позиции рядом с Новотошковским, выпустив восемь мин и под Луганским - 4 мины.

Также вблизи Крымского боевики дважды открывали огонь в сторону украинских защитников из минометов калибра 82 мм - 12 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки, 10 апреля один боевик ликвидирован и двое ранены.

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"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Оккупанты РФ за минувшие сутки 15 раз открывали огонь по позициям ОС: ранен боец 01
Оккупанты РФ за минувшие сутки 15 раз открывали огонь по позициям ОС: ранен боец 02
Оккупанты РФ за минувшие сутки 15 раз открывали огонь по позициям ОС: ранен боец 03

Источник: https://censor.net.ua/n3188338
 
 
 Топ комментарии
 
себе рятує. бо вважає найвищою цінністю держави.
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а главнокомандующий в это время борется с коронавирусом в изоляции!
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себе рятує. бо вважає найвищою цінністю держави.
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Соединенные Штаты модернизировали ядерные боеголовки, размещенные в Германии

По сведениям журнала Der Spiegel, секретную операцию провели прошлой осенью. Около 20 боеголовок погрузили на военный самолет и отправили на два дня в США, где на них было установлено новое программное обеспечение. Как уточняется, немецкое правительство Вашингтона уведомило об операции незадолго до ее начала. В связи с этим, вооруженные силы ФРГ привели в состояние повышенной готовности на случай, если с транспортировкой вооружения что-то пошло бы не так.
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Отак російські терористи, або Консультативна група вітає свого автора Єрмака і Зе.
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я би тих миролюбців на тиждень відправила на особистій шкірці відчути як воно
до речі, зю взагалі не звертаю уваги на військо.
раніше Петя постійно на фронт їздив.
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Після того відомого зехамства у бік військових Зе боїться їздити і розмовляти з армійцями. У нього навіть звичайна серйозна доповідь має вигляд бенефісу дешевого другорядного коміка.
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Точно, точно...після того воно і не думає туди їхати.
Бо і справді десь підірвуть запроданця.
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Ціх виродків вже нари зачекались у буцегарні!!
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Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!

Убей расеянскую мразь
Окупанти РФ за минулу добу 15 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, поранено бійця - Цензор.НЕТ 5775
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Незабаром всіх учасників антиросійської війни почнуть звинувачувати. За те, що воювали проти "братьєв". І волонтерів. І учасників Майдану. І тих, хто Майдан підтримував.
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та вже сидять за вбивство Шеремета.
для нашої влади атовці найбільш схожі на вбивць.
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим масковським окупантам та путін-*****!!!!
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сейчас в РФ начинается ад с коронавирусом и там уже в сутки заражается 2к людей! И когда этот армагедец выйдет на пик, то Украина должна быть готова силовым путем быстро освободить Донбасс!!! Потому что другого шанса на это лучшего и не выждешь!!! Потому уже сейчас должна быть глобальная мобилизация всех резервов и должен уже быть план атаки быстрой! По Сунь Цзы, атака должна быть быстрой и сокрушительной, как лавина сносит все на своем пути! у Украины сейчас уже войск в 10 раз больше, чем на Донбассе. И еще по Сунь Цзы, надо армию врага разделить. Надо атаковать одновременно со всех сторон и с флангов и по центру. Таким образов ВСУ будет по 50 тысяч группировки, против 8 тысяч по всем участкам. Это будет разгром боевиков тотальный и до границы ВСУ дойдет за 2 дня! Победа будет выдающиеся! И нужно со всем вооружением атаковать, чтобы было преимущество тотальное! То бишь байрактары запускать надо и авиацию тоже и все самое мощное вооружение! Это должна быть такая мощная лавина, которая снесет все на своем пути, что противник и не поймет, что произошло!
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Крысам кремля аукнутся все их злодеяния в Грузии,Украине,Сирии,Ливии во 100 раз сильнее.....
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Дивіться зєлєботи проти кого ми воюємо та чому важливо не обирати в президенти клоуна. Це не просто мразі, це мразі в квадраті.
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зеленского с сивохой, шмыгалем, ярмаками и ахметовым следует отправить в лднр
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