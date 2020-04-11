 Оккупанты РФ за минувшие сутки 15 раз открывали огонь по позициям ОС: ранен боец

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Семь нарушений режима "Тишина" за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник обстрелял украинские позиции вблизи Красногоровки, Гнутово и Тарамчука и дважды у Авдеевки из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. По позициям неподалеку от Опытного враг дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ осуществили восемь обстрелов, подавляющее большинство из которых - с применением минометов, запрещенных минского договоренностями. По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку от Новозвановки противник выпустил 13 мин 120-го калибра, а защитников Новоалександровки дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, использовав 15 мин. С направления н.п. пункта Золотое-5 боевики выпустили по окрестностям Орехово восемь мин 120-го и десять - 82-го калибра, а также вели огонь из гранатометов различных систем. Кроме того, из минометов калибра 82 мм НВФ обстреляли украинские позиции рядом с Новотошковским, выпустив восемь мин и под Луганским - 4 мины.

Также вблизи Крымского боевики дважды открывали огонь в сторону украинских защитников из минометов калибра 82 мм - 12 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки, 10 апреля один боевик ликвидирован и двое ранены.

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"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.





