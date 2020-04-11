 В 95% случаев причиной лесных пожаров, является деятельность человека, - Антон Геращенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

Геращенко отметил: "Лесные пожары - это есть бич для всей планеты Земля. Человек до сих пор не научился управлять климатом, а климат предопрделяет судьбу человека ... в Украине за прошлый год было 17 тысяч лесных пожаров. Как правило нам удается их локализовывать на начльных этапах, но эта зима была необычной. Практически не было снега и поэтому земля была высохшей и сейчасблагодаря антициклону и солнечным лучам все высохло. В 95% случаев - причиной лесных пожаров ,явдяется, к сожалению,деятельность человека".

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