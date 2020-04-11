 НАПК: замглавы ГБР Бабиков до должности в бюро действительно защищал Януковича и имеет конфликт интересов в "деле Майдана"

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном ответе НАПК на запрос общественной организации"Адвокатская совещательная группа", которая занимается расследрванием преступлений на Майдане
В документе отмечается: "Установлено, что Бабиков А.П. до назначения на указанную должность, действуя в качестве адвоката, осуществлял защиту бывшего Президента Украины Януковича В.Ф. в уголовном производстве, досудебное расследование которого обеспечивалось следователями Третьего следственного отдела (отдел по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах) Третьего управления организации досудебных расследований (Управление по расследованию военных преступлений) Государственного бюро расследований.
Этот факт обуславливает существование частного интереса у Бабикова А.П. в ходе и результатах досудебного расследования указанного производства".
НАПК очнулось? С чего бы это???
Не 95-й ли квартал назвал её "Доктор смерть"?
зелуволодимир Олександрович, от і все.
"весна пришла", знаете ли....... отстреливаться придется
все причитания "человек лишился жизни" по отношению к врагам закончились.
теперь: "увидел врага - уничтожь !"
ох и дура-а-а-ак !
вы хотели сказать преступной ?
"увидел врага - уничтожь !"
дядя, Майдан-3 будет быстрым и жестким - ты и вякнуть не успеешь