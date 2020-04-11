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 Политика Украины
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 НАПК: замглавы ГБР Бабиков до должности в бюро действительно защищал Януковича и имеет конфликт интересов в "деле Майдана"

Национальное агентство по предупреждению коррупции пришло к выводу, что заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков ранее осуществлял защиту бывшего президента Виктора Януковича как адвокат.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном ответе НАПК на запрос общественной организации"Адвокатская совещательная группа", которая занимается расследрванием преступлений на Майдане

В документе отмечается: "Установлено, что Бабиков А.П. до назначения на указанную должность, действуя в качестве адвоката, осуществлял защиту бывшего Президента Украины Януковича В.Ф. в уголовном производстве, досудебное расследование которого обеспечивалось следователями Третьего следственного отдела (отдел по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах) Третьего управления организации досудебных расследований (Управление по расследованию военных преступлений) Государственного бюро расследований.

Этот факт обуславливает существование частного интереса у Бабикова А.П. в ходе и результатах досудебного расследования указанного производства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК начало проверку первого замглавы ГБР Бабикова, защищавшего беглого экс-президента Януковича, - "Слідство.інфо"

НАПК: замглавы ГБР Бабиков до должности в бюро действительно защищал Януковича и имеет конфликт интересов в деле Майдана 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188334
 
   
 Топ комментарии
 
А что случилось?
НАПК очнулось? С чего бы это???
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думаете адвокат овоща залез на стол без согласия моники?
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А что случилось?
НАПК очнулось? С чего бы это???
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Злякались, курви... НАПК: замглавы ГБР Бабиков до должности в бюро действительно защищал Януковича и имеет конфликт интересов в "деле Майдана" - Цензор.НЕТ 4810 Але прогинатимуть і далі...
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Эти бабики при любой власти на теплые должности пристроятся. Бабики - это горе Украины, это позор Украины. Вся Украина в бабиках и конца и края этому нет и зеленый клоун уже весь в бабиках и они у него на голове сидят. Ужас. Кто не приходит во власть - все превращаются в бабиков. Караул! Не даром один умный человек говорил - в деградирующем обществе во власти всегда негодяи, а те кто борется с ними, попадая во власть сами становятся негодяями. Так и есть.
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Все це так, Ларисо, на жаль. Але в 73 відсотків населення є погана примха: вони не хочуть корупції, але хочуть мати кума, якому завжди можна зателефонувати і він все "порішає". Тому воно так і є. На жаль.
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Я все понимаю, но люди шли голосовать за антикоррупционные лозунги зеленых брехунов, которые коррупцию развели еще худшую чем была. Это как надо лапшу народу развешать, а потом все забыть.Надо уметь так облапошивать людей как последних лохов. В Минздраве уже какой по счету министр? А коррупция цветет пышным цветом, никто не уволен, сидят коррупционеры еще с времен Януковича и делают деньги из воздуха и бюджета. Это ж надо так уметь. И Зеля в неведении бедный и зеленый.)
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Но ведь же одним из "преступлений" Порошенко была Супрун?
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Именно потому ты против Порошенко, что Супрун - "Доктор смерть"?
Не 95-й ли квартал назвал её "Доктор смерть"?
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Тебе, бот, давно известно, что я против обоих. И против Пэти и против Зели. Напиши себе, ботяра на лбу это, а то у тебя память девичья.
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Бо все це з 73 відсотків, Ларисо. Вони не йшли "за антикоррупционные лозунги", як Ви вважаєте... Вони йшли й голосували за Голобородька, якого грав зелу володимир Олександрович, от і все.
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Нет. Они голосовали за обещания Зеленского , который этими обещаниями засыпал избирателей. Обещал золотые горы, конец эпохи бедности, новую светлую жизнь и полное блаженство. Итог какой? Ужасно - идиотический. Реванш голубых бандитов, зашкаливание преступности и гибель экономики. Что дальше будет даже страшно представить. А Зеле и не страшно, он вообще человек или что?
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Вряд ли вы можете объяснить 73% - за что они голосовали, а Вы уже начали...
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амебе новикову дали пенделя от рюкзакова
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Пора ёлку поставить? Не всех ещё пригласили на неё лицом посветить 😀😀😀
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Я, Максиме, не можу тут матюкатися як хочеться, даруйте вже...
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как еще Украина существует, если президент, правительство и рада-воры и предатели?
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думаете адвокат овоща залез на стол без согласия моники?
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А что будем делать с Эрмаком, почему молчим???
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Майдан делала не банда разбойников! Майдан - одно, преступления - иное.
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Научившись на опыте Оранжевой революции, я конечно же ожидал реванша, такой турборежим уже включился, что и чистка "калаша" не успокаивает...
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и почем ныне калаши на базаре ?

"весна пришла", знаете ли....... отстреливаться придется
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А ведь человек лишился жизни из-за действий Черновол. Ведь это поджог, а значит - пожар. Вот и погиб человек.
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он погиб от жадности. Когда все побежали на выход, это говно побежало к сейфу с баблом.
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Поэтому его внесли в список Небесной сотни?
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нет, его вынесли на следующий день вперед ногами.
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как внесли, так и вынесем

все причитания "человек лишился жизни" по отношению к врагам закончились.

теперь: "увидел врага - уничтожь !" НАПК: замглавы ГБР Бабиков до должности в бюро действительно защищал Януковича и имеет конфликт интересов в "деле Майдана" - Цензор.НЕТ 377
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Тогда вам надо уничтожить всех украинцев, которые голосовали при регионалах, работали на почтах, в школах, больницах. Кстати, возможно, он голосовал за Тимошенко или за любого другого политика на выборах.Разве он не имел при этом право работать в офисе правящей партии? Разве это преступление, за которое надо убить?
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он сам себя убил отправившись не к выходу, а к сейфу. Точка.
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он лишился жизни из-за регионалов.
ох и дура-а-а-ак ! НАПК: замглавы ГБР Бабиков до должности в бюро действительно защищал Януковича и имеет конфликт интересов в "деле Майдана" - Цензор.НЕТ 343
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Он был на работе.Обеспечивал работу компьютеров легальной организации.На его месте мог быть любой киевлянин. В результате пожара могло быть больше жертв. Это же пожар.
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Кстати, я читала, что его просто убили, когда он вышел на переговоры с поджигателями офиса, чтобы мирно уладить дело. Если бы он был негодяй или вор, как здесь пишут о покойном, то его бы не включили в список Небесной Сотни. А его включили в список Небесной Сотни и он там находится и посей день, то есть он не винен, Ведь члены Небесной Сотни герои.
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меньше херни читай и меньше херни пиши, сойдешь за умную.
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легальной организации ?

вы хотели сказать преступной ? НАПК: замглавы ГБР Бабиков до должности в бюро действительно защищал Януковича и имеет конфликт интересов в "деле Майдана" - Цензор.НЕТ 3606
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Эта организация была правящей партии. Если бы этот инженер был преступник, его не включили бы в состав Небесной Стни. Или вы хотите сказать что члены Небесной сотни - преступники,? Поостерегитесь называть героев преступниками.
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откуда такая осведомленность кем он был?
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ато !

"увидел врага - уничтожь !"

дядя, Майдан-3 будет быстрым и жестким - ты и вякнуть не успеешь НАПК: замглавы ГБР Бабиков до должности в бюро действительно защищал Януковича и имеет конфликт интересов в "деле Майдана" - Цензор.НЕТ 8508
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А почему в состав Небесной Сотни включили врагов???
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о чем спор? Вам сообщили, что должностное лицо возбудившее дело имело частный интерес при этом. К чему тут елозить своими голубыми соплями?
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Урод зебильный - а когда беркут садить будут и бандформирования ОРЛО убившие тысячи?
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Значит инженер не имел право на жизнь и правильно что Черновол подожгла офис и он задохнулся? И почему вы сразу с оскорблениями, если я, может быть, первая, кто пожалел этого безвинного инженера? Разве он родился для того, чтобы задохнуться от поджога Черновол? Разве она правильно сделала?
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значит он был инженер, но мудак по жизни и зря родился
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Поэтому его включили в состав Небесной Сотни? А я думала, что в Небесную Сотню мудаки не входят.
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Его, кстати внесли в список Небесной сотни. То есть он не преступник.
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это временно, после данного инциндента с Татьяной - вынесем
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Да. это зависит лично от вас. А я думала, там комиссия какая-то прредставительная включала.
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Да, учителя, врачи, почтальоны при власти Партии Регионов не прислуживают власти за зарплаты, Вы такой умный. Там не только инженер по компам работал, но еще и сантехник. Надо было еще и сантехника грохнуть. Он же враг.
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