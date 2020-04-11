 НАПК: замглавы ГБР Бабиков до должности в бюро действительно защищал Януковича и имеет частный интерес в "деле Майдана" (обновлено). ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном ответе НАПК на запрос общественной организации"Адвокатская совещательная группа", которая занимается расследованием преступлений на Майдане
В документе отмечается: "Установлено, что Бабиков А.П. до назначения на указанную должность, действуя в качестве адвоката, осуществлял защиту бывшего Президента Украины Януковича В.Ф. в уголовном производстве, досудебное расследование которого обеспечивалось следователями Третьего следственного отдела (отдел по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах) Третьего управления организации досудебных расследований (Управление по расследованию военных преступлений) Государственного бюро расследований.
Этот факт обуславливает существование частного интереса у Бабикова А.П. в ходе и результатах досудебного расследования указанного производства".
При этом в НАПК отметили, что частный интерес Бабикова как бывшего адвоката Януковича еще не означает наличия конфликта интересов. Конфликт интересов возникает только если у лица есть полномочия для того, чтобы реализовать свои частные интересы, сказано в документе.
"У Бабикова А.П. потенциальный конфликт интересов будет возникать при отсутствии Директора Государственного бюро расследований", - отметили в НАПК.
В "Адвокатской совещательной группе" считают, что Бабиков или Венедиктова, предоставляя информацию НАПК, умолчали о ряде уголовных производств, которые расследуют подчиненные Бабикова.
"Это так называемое дело об узурпации власти и уголовные производства, которые инициировал Бабиков в интересах Януковича против прокуроров управления спецрасследований ГПУ", - сказано в сообщении "Адвокатской совещательной группы".
(це ж які у кацапської іліти будуть "гуси", якщо з коксом душняк почнеться...)
Ще вчора був заголовок 80 рівня - "Полиция готовится к мародерству" ))) після серії коментів відредагували - "противостоять мародерству"... бо надто "неоднозначно" вийшло
Об этом все знали
Поэтому с согласия поцЗедента его и поставили замом
Я не думаю, что можно адвокату вообще лепить в вину то, что он выполнял свои профессиональные обязанности. А уж про работу на злочинного януковича - есть масса адвокат не должность, подлежащая люстрации . Есть примеры похлеще.
Например, у нас был министр экономики при Януковиче, который стал впоследствие президентом.
Нужно найти другие причины для увольне6ия этого бабикова.
А теперь скажи, почему ты ничего на написал по второй части её поста?
И нахер было сюда Петю приплетать... ты еще Петю с вовкой-дураком сравни... только выбери референтные моменты...реперные точки, т.с., и сравнивай...
Тому ваше порівняння з міністерством економіки є абсолютно не доречним.
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Доєднуйтесь до політкомпанії "Зєлю геть. Дострокові"!
Кожен може доєднатись до політкомпанії, якщо причепить собі на одяг емблему політкомпанії:
Может пора начать думать своей бошкой, а не бросать фразы товарища Воны?
Мені в черговий раз тикати суліму носом в його "Вова, чому я в тебе такий влюбльоний?!" ?
Не чіпляйтесь до людей зі своїми дебільними образами.
Андрей Илларионов
https://www.youtube.com/watch?v=EFQ6hun0iVk&feature=share&fbclid=IwAR2kxuGUlq8eC7KxUF-7lnRkNn2aH73s6SY6mpLDAmGl-aKhaCU5wjPyG4M
За політичне переслідування Чорновол персональну відповідальність несуть
Зеленський, Венедіктова, Портнов, Бабіков - політолог
Ця справа - тест для всіх активістів Майдану. Ми маємо прийти і
захистити Таню. Бо завтра прийдуть за нами. Всіма активістами Майдану.
Незалежно від того, ким ми стали соросятами чи порохоботами, прихильниками
"Свободи" чи "Батьківщини". Або просто безпартійними
волонтерами чи активістами. Це питання виключно часу.
https://patrioty.org.ua/blogs/vyvesty-revanshystiv-z-tini-za-politychne-peresliduvannia-chornovol-personalnu-vidpovidalnist-nesut-zelenskyi-venediktova-portnov-babikov--politoloh-323484.html
Поздно пить боржоми и гидранту и авакадову.