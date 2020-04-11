 Пособия по безработице будут увеличены, - министр экономики Петрашко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

Петрашко заявил: "Мы в первую очередь пытаемся сохранить рабочие места, какие уже есть. Премьер уже анонсировал несколько программ. Большинство из них направлены на то, чтобы предприятия могли получить деньги для того, чтобы не увольнять людей"

Он подчеркнул что все делается для того, чтобы люди могли дистанционно подаваться на пособие по безработице, "получали максимальные выплаты".

Министр отметил: "Мы сейчас будем увеличивать выплаты по безработице".

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