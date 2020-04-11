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 Экономика
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Все про:безработица (316) Петрашко (10)

 Пособия по безработице будут увеличены, - министр экономики Петрашко. ВИДЕО

Министр экономики Игорь Петрашко рассказал о том, как власть облегчает получение помощи люди, оставшимся без работы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

Петрашко заявил: "Мы в первую очередь пытаемся сохранить рабочие места, какие уже есть. Премьер уже анонсировал несколько программ. Большинство из них направлены на то, чтобы предприятия могли получить деньги для того, чтобы не увольнять людей"

Он подчеркнул что все делается для того, чтобы люди могли дистанционно подаваться на пособие по безработице, "получали максимальные выплаты".

Министр отметил: "Мы сейчас будем увеличивать выплаты по безработице". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последнюю неделю количество официальных безработных увеличилось на 50 тысяч, - Шмыгаль

Источник: https://censor.net.ua/n3188333
 
 
 Топ комментарии
 
Поколение "новых лиц" не просто ничего не умеет руками, их нельзя подпускать даже к таблице умножения - поломают
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Допоки олігархат не буде знищений,до тоді нічого не буде.Не плутати олігархів,з просто багатими людьми.
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Якщо працівника звільнили за власним бажанням, він 3 місяці не отримуватиме жодної допомоги по безробіттю! Цей пункт потрібно змінити, бо багато хто звільняється примусово за бажанням працедавців і не знає цієї норми або під час звільнення працедавець звільняє як йому хочеться і потім безробітний не може отримати пособіє! Дискримінація звільнених по статті звільнення має бути усунута, бо це реальний капкан! Яка різниця для держави як звільнили працівника "за власним бажанням" чи "за згодою сторін"? Чому одним надають допомогу а іншим не надають? Зараз жодна людина не йде з роботи через власні бажання, тому допомогу потрібно надавати всім безробітним без виключення!
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Поколение "новых лиц" не просто ничего не умеет руками, их нельзя подпускать даже к таблице умножения - поломают
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Якщо працівника звільнили за власним бажанням, він 3 місяці не отримуватиме жодної допомоги по безробіттю! Цей пункт потрібно змінити, бо багато хто звільняється примусово за бажанням працедавців і не знає цієї норми або під час звільнення працедавець звільняє як йому хочеться і потім безробітний не може отримати пособіє! Дискримінація звільнених по статті звільнення має бути усунута, бо це реальний капкан! Яка різниця для держави як звільнили працівника "за власним бажанням" чи "за згодою сторін"? Чому одним надають допомогу а іншим не надають? Зараз жодна людина не йде з роботи через власні бажання, тому допомогу потрібно надавати всім безробітним без виключення!
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Фосий тві@fosyavtwi

Вчора совкова зебільня, отримавши на картку зарплатню і з калькулятором нарахувавши якусь помилку в декілька грн, видало: «Мнє так нє вігодно ходіть на работу» (працюємо через день).
Ну, так в чому проблема? Сиди вдома і перечекай. Тіки ж платити не будуть.
Три хвилини лупало очима!!!!

Тобто - в нас що продав,то й твій %! Продажі вочевидь спали до 40%.
Совка нема трохи менше, ніж йому «рочків». Але - отримана папою-гебістом халявна квартира. Халявна зарплатня! Назавжди виховало совка. Незадоволеного. Совка-«мнєвсєдолжни».
І це я ще в сфері бізнесу, а не на заводі...
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Допоки олігархат не буде знищений,до тоді нічого не буде.Не плутати олігархів,з просто багатими людьми.
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Семен Шкаралупа Вам подобаються олігархи? Це ж люди як присмокталися до бюджету.З ними Україна завжди буде на дні.73 відсотки,якраз і підтримали фактично олігархат.
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"73 відсотки, якраз і підтримали фактично олігархат." -- я ж про них і питав...
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Семен Шкаралупа А раніше пів України за Яника голосували.Ми ж не казали,що потрібно було когось дівати.
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О, мені до вподоби Ваші порівняння, тільки овоч мав гроші, та не мав яєць (бо не втік би з країни, як кіт шкідливий), а в цього немає нічого в країні, ЗОВСІМ, навіть підприємств, як в Пороха.
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Семен Шкаралупа В цього також є гроші і великі,він мільйонер доларовий.Та й його привів до влади піар на телеканалі г+г.А в його власника є мільярди.
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А как закрыть ФОП, чтобы получить это большое - пребольшое пособие ? Налоговая сейчас на карантине, или работает ?
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Большинство из них направлены на то, чтобы предприятия могли получить деньги для того, чтобы не увольнять людей"Источник: https://censor.net.ua/n3188333

Читаемо уважно.
Підприємства. Підприємства. Не люди. А тільки підприємства. Тобто ДТЕК Ахметки отримає, і МАУ Бєні отримає. А рядові зеби отримають те за що голосували: "сдєлаєм іх вмєстє"
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GВсе в будущем времени у этой Власти, начиная с прихода к Власти и без сроков. Надоело.
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Управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Антоний считает, что во время причастия невозможно заразиться коронавирусом. Об этом он заявил 8 апреля в видеообращении на YouTube-канале "Лавра. Путь спасения".

"Есть определенная граница, где мы не можем уступить, мы не можем согласиться с теми силами, которые убеждают нас, что через евхаристию можно заразиться. Если человек так считает, то он просто неверующий. Или, наоборот, если он неверующий изначально, а предлагает нам вот эту позицию принять, значит, он с нами таким образом борется, борется с православным христианским сознанием"
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/v-upc-mp-schitayut-chto-cherez-prichastie-nevozmozhno-zarazitsya-koronavirusom-1495044.html
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Соромлюсь спитати, а за чий рахунок бенкет? Чи надрукуєте грошей?
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ага, усем заробитчанам, которые вспомнили о Родине, не платившим в бюджет за несколько лет ни копейки, ооообязательно выплатите повышенное пособие, бедолагам!
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Кацап, Вали в рашу
Заробитчане завозили в год 18 млрд уе, это больше чем олигархи платят налоги в Украине в несколько раз.

Так шо нечего здесь копать под безвиз и заробитчан
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В 2014 році заробітчани на собі ввозили каски та броніки, поверталися декілька разів, щоб пронести більше, бо безвізу тоді не було і лише вони могли це зробити. Будь вдячним.
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Деньги - хороши в кармане , а не на бумаге
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а послезавтра всем отъехавшим от вируса начислят 13-ую зарплату...
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Предлагаю месячную зарплату чиновникам выплачивать каждый раз только после всенародного обсуждения и всеукраинского референдума.
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