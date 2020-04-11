 Пособия по безработице будут увеличены, - министр экономики Петрашко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".
Петрашко заявил: "Мы в первую очередь пытаемся сохранить рабочие места, какие уже есть. Премьер уже анонсировал несколько программ. Большинство из них направлены на то, чтобы предприятия могли получить деньги для того, чтобы не увольнять людей"
Он подчеркнул что все делается для того, чтобы люди могли дистанционно подаваться на пособие по безработице, "получали максимальные выплаты".
Министр отметил: "Мы сейчас будем увеличивать выплаты по безработице".
Вчора совкова зебільня, отримавши на картку зарплатню і з калькулятором нарахувавши якусь помилку в декілька грн, видало: «Мнє так нє вігодно ходіть на работу» (працюємо через день).
Ну, так в чому проблема? Сиди вдома і перечекай. Тіки ж платити не будуть.
Три хвилини лупало очима!!!!
Тобто - в нас що продав,то й твій %! Продажі вочевидь спали до 40%.
Совка нема трохи менше, ніж йому «рочків». Але - отримана папою-гебістом халявна квартира. Халявна зарплатня! Назавжди виховало совка. Незадоволеного. Совка-«мнєвсєдолжни».
І це я ще в сфері бізнесу, а не на заводі...
Читаемо уважно.
Підприємства. Підприємства. Не люди. А тільки підприємства. Тобто ДТЕК Ахметки отримає, і МАУ Бєні отримає. А рядові зеби отримають те за що голосували: "сдєлаєм іх вмєстє"
"Есть определенная граница, где мы не можем уступить, мы не можем согласиться с теми силами, которые убеждают нас, что через евхаристию можно заразиться. Если человек так считает, то он просто неверующий. Или, наоборот, если он неверующий изначально, а предлагает нам вот эту позицию принять, значит, он с нами таким образом борется, борется с православным христианским сознанием"
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Заробитчане завозили в год 18 млрд уе, это больше чем олигархи платят налоги в Украине в несколько раз.
Так шо нечего здесь копать под безвиз и заробитчан