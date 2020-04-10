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 Происшествия
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 Наемник "ДНР" приговорен к 8,5 годам лишения свободы, - прокуратура

Постановлением Донецкого апелляционного суда поддержана позиция прокуратуры Донецкой области и оставлен в силе приговор суда первой инстанции, которым боевик "ДНР" приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Судом установлено, что в мае 2018 года  житель. Донецка из собственных идеологических и корыстных соображений вступил в "100-ю отдельную мотострелковую бригаду 1-го армейского корпуса" так называемой народной милиции "ДНР", которая дислоцировалась в Кировском районе г. Донецк.

"Во время пребывания в должности старшего стрелка он обеспечивал поддержку боевикам в вооруженном сопротивлении военнослужащим Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой области. Преступные действия боевика приостановлены в апреле 2019 г. в связи с его задержанием военнослужащими ВСУ вблизи с. Невельске Ясиноватского района", - говорится в сообщении.

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В декабре 2019 г. Красноармейский районный суд признал мужчину виновным, однако сторона защиты подала апелляционную жалобу.

Источник: https://censor.net.ua/n3188330
 
 
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вступил в 100-ю отдельную?
номером ошибся...в 200-ую приписан.
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А мог бы послужить медицине, еслиб на органы разобрали ! Нерационально используют биоматериал !
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Там, напевно, тільки від куя вуха можна взяти на органи...
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с засовыванием ему вируса срок сокращается до месяца как то сам по себе,,,,
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Чому б таких дятлів не слати виключно на видобування урану? Сепарів, найманців, кацапстанських шпигунів та зрадників Батьківщини -- виключно туди.
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Тарговаму партнёру 8.5 лет. Зеля, что ты творишь? Це точно зрада.
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