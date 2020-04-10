 Наемник "ДНР" приговорен к 8,5 годам лишения свободы, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Судом установлено, что в мае 2018 года житель. Донецка из собственных идеологических и корыстных соображений вступил в "100-ю отдельную мотострелковую бригаду 1-го армейского корпуса" так называемой народной милиции "ДНР", которая дислоцировалась в Кировском районе г. Донецк.

"Во время пребывания в должности старшего стрелка он обеспечивал поддержку боевикам в вооруженном сопротивлении военнослужащим Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой области. Преступные действия боевика приостановлены в апреле 2019 г. в связи с его задержанием военнослужащими ВСУ вблизи с. Невельске Ясиноватского района", - говорится в сообщении.

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В декабре 2019 г. Красноармейский районный суд признал мужчину виновным, однако сторона защиты подала апелляционную жалобу.