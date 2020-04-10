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 Политика Украины
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 Уголовное дело против Чорновол включит групповой механизм защиты майдановцев, - Мушак

Экс-нардеп Алексей Мушак заявил о том, что начало уголовного преследования против Татьяны Чорновол консолидирует против власти все майдановские силы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Мушак подчеркнул: "Это только мне кажется, что Зеленского активно готовят "под снос"?

Дело по Чорновол не имеет юридической перспективы, хотя бы через квалификацию статьи умышленное убийство. Абсолютно недоказуема вещь. Но дело не в этом.

Сегодняшние события это плевок в лицо нам всем, кто стоял на Майдане. Это четкий сигнал, что следующим может стать каждый из нас. Это включение группового механизма защиты майдановцев. И как следствие атака единого столба власти. Я не уверен, что из этого понимает Зеленский. Но его толкают на прямую конфронтацию с наиболее активной и подготовленной к борьбе частью общества. Не стоит говорить, что это может закончиться плачевно для президента и самое главное Украины. Дай Бог, нам всем мудрости".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Лерос: никто не лезет на коррупционеров при власти. Дело Чорновол - месть за изгнание Януковича

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Читайте также: "Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 - я такой же, как Таня - приходите ко мне", - Аваков о подозрении Чорновол

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Также на Цензор.НЕТ: Горбатюк: Подозрения Чорновол имеют признаки преступления со стороны правоохранителей, в "лучших" традициях преследований майдановцев в 2014 году

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос.

Источник: https://censor.net.ua/n3188328
 
   
 Топ комментарии
 
Давно пора.
ЗЕ пора на свалку истории.
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Моніка хоч трохи розуміє, що відбувається?
Він розуміє, що потім всі ті бені портнови бібікові повтікають, я його пуделя циркового за ті катні дзвоники візьмуть і відповідати буде за все він особисто.
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Моника, а если точнее - Голобородько, - просто вывеска для быдла. За этой вывеской работают различные группы, в основном - промосковитские.
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Всі хотіли справедливості, але не троти них. Курва, я в шоці !)))
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Скільки разів тебе треба послати, щоб ти зник, рагуль?
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У Авакова хорошее чувство юмора .... тут же на странице Азова пост - (догадайтесь для кого)
АЗОВ

@Polk_Azov


Снайперський курс для азовців Марш-кидком закінчився шеститижневий снайперський курс, що був організований для чинних бійців «Азову», які виявили бажання служити в снайперській групі полку.

Кримінальна справа проти Чорновол включить груповий механізм захисту майданівців, - Мушак - Цензор.НЕТ 68
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как же быстро всё забылось, забылось как титушня азировская бегала за такими как Черновол, молотила и беспощадно убивала таких и как вся страна с замиранием сердца слушала новости по пятому...снова на грабли...
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Бити зелених будуть без суда та слідства.
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Та ніхто не буде за ту дурнувату вписуватись, вона ж притрушена.
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ну психиатру ее показать нужно это точно
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А я думал,шо Чорновол и Бондаренчиха уже померли.
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Кто бы что ни говорил о Черновол, но она - символ Майдана, человек, который за то, чтобы не дать попирать достоинство простого украинца, был готов идти на все. Поэтому клоуну стоит уже сейчас готовиться к эвакуации в Ростов со всей свое кодлой. В 2014м мы это сделали - можем повторить.
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Ещё год назад в Кремле радовались грядущему хаосу в Украине при президентстве Зеленского. "Слуг народа", конечно, надо отправлять в утиль, причем в буквальном смысле этого слова, но при этом сделать всё, чтобы армия оставалась армией.
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Рассиийскую Федерацию нужно уничтожить ядерной бомбой .
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Нужно!
Кто тебе мешает это сделать?
Что тебе нужно для этого?
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Включите этот механизм защиты!
Включите его завтра.
Оденьте маски, возьмите собак и включите этот механизм.
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Тебе не терпится переехать в Ростов ? Кримінальна справа проти Чорновол включить груповий механізм захисту майданівців, - Мушак - Цензор.НЕТ 1325 .
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Мне надоело ваше бла-бла-бла.
Включайте механизм подъёма, если он есть у вас.
Не поднимается?
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Надоело - не читай . Смотри лучше квартал или "слугу народа" . .
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Вы уже включили свой механизм!
Ваш механизм - кнопка "спам".
Всё.
На большее вы не способны.
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А чем на это

Мой комментарий
Включите этот механизм защиты!
Включите его завтра.
Оденьте маски, возьмите собак и включите этот механизм.
11.04.2020 00:14 Ответить Мне нравится

ёрничанье, по отношению к Революции Достоинства ответить?
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Где ёрничание?
С собаками можно выходить.
Без собак нельзя.
Возьмите собак, котов, морских свинок и выходите их выгуливать.
Полиция вас не тронет.
И включайте механизм уже.
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Людмила, я б тебе ответил в твоём тоне, но я не маргинал.
В таком тоне говори с себе подобными.
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ТЫкай своей маме
Так тебя воспитали - тебе доживать
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На форумах это общепринятая форма общения.
Учись. Никогда не поздно.
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Окстись, деточка)))
ТЫкает ХАМЛО, с чем и поздравляю
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Зашкварился уже давно.. пришлось увидеть на форуме(
Платят сколько?
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Спасибо за совет.
Твой жизненный опыт мне не помешает.
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На вопрос "сколько платят?" не ответил
Все остальные высеры - софистика
В спам, прости
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Где ТЫ?
Где твоя собака,кот, свинка?
Зассал?!!!
Тогда - закрой рот
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В своё время я тоже об этих майдановцах так думал . Кримінальна справа проти Чорновол включить груповий механізм захисту майданівців, - Мушак - Цензор.НЕТ 9428 .

Кримінальна справа проти Чорновол включить груповий механізм захисту майданівців, - Мушак - Цензор.НЕТ 5752 .
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Вашу власть свалили без кровопролития, Законным способом, сокрушительно и бесповоротно.
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Всё?
На "ты" нельзя.
А "нах" можно?
Ты ж плюсанул Людмиле.
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....Угу . Помечтай . Кримінальна справа проти Чорновол включить груповий механізм захисту майданівців, - Мушак - Цензор.НЕТ 4209 .
И ещё ,, когда есть угроза национальной безопасности , и потери независимости страны , то начхать на любые законы .. Цель оправдывает средства . !! Надеюсь ты понял , о чём я .
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Один "качёк" тоже кричал "плевать мне на закон".
Сейчас в КПЗ качается.
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Вижу ты таки не понял Кримінальна справа проти Чорновол включить груповий механізм захисту майданівців, - Мушак - Цензор.НЕТ 7444 ... Я ведь не уголовку имел ввиду .
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Ти дебіл, кацап!? Всім до сраки що тобі обридло , а що ні!
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Мне интересно, кого из нас админ удалит первым.
Хочешь сделаю прогноз?
Он удалит меня.
Вы жмёте кнопку "спам", материтесь, брызгаете слюной, а потом затыкаете рот.
Это всё, на что вы способны.
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Мы способны на Майдан!!! И плевать, что не первый, и не второй раз
И, да, надеюсь, админ удалит .... Кримінальна справа проти Чорновол включить груповий механізм захисту майданівців, - Мушак - Цензор.НЕТ 4146
Догадываемся...
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Гончарука никто не задержал за диверсию с масками - хотя были поставлены на кон сотни и тысячи жизней!!! А вот Чорновол - это преступница с большой буквы. Просто реальный способ отвести внимание от преступника Ермака.
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"Перестаньте черти клястца на крови,
Не везет мне в смерти-повезет в любви."
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кремлю на руку и полезный идиотизм нашей власти так и свержение её с помощю переворота... нужно готовить-формировать прагматичную грамотную новую опозицию а не расчитывать на конфетного бабуЙулю и нерешительного Вакарчука.... общество должно уйти от популизма в политике,шапкозакидательство губит страну!....
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шотакое? снова нвыи лицца ннада? ай яй яй, как так получилось?
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А то не так делал "конфетный" при отражении агрессии паРаши и реформах?
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Плевок в лицо майдановцам случился 21.04.21019. И нет уверенности в том,что часть майдановцев не сделала этого сама.
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Плевок в лицо майдановцам случился в 14 году,когда к власти дорвалась хитрая и лжывая тварь
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Нет ну хорошо конечно что сивого мародера убрали, только теперь почему-то понадобились какие-то "групповые механизмы защиты майдановцев" и убийцы небесной сотни у русни и факи тычут. Неплохо так зробили разом. Давайте лохи жгите дальше.
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Поддержу любой движняк против Зеленского , под любыми лозунгами. То ,что делается сегодня и сейчас это развал Украины, уничтожение Неньки. Попытка загнать людей в стойло и заставить жрать дерьмо в намордниках дорого обойдется Зеленскому.
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Почему дорого? Он же ничего не делает того, что делал Порошенко со своими Армией, Мовой и Верой. Ведь 73% посчитали, что это не есть главное для Украины
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Не надо лепить сюда горбатую свинью. Его место на бойне.
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Вообще-то - три "горбатых свиньи" - Армия, Мова и Вера. Которая из них тебе не по душе?
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Если из этой тройки - то Віра. Країна моя светское государство и религия частное дело гражданина. А место свиньи на бойне.
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Ти хто такий, кацапське лайно, щоб за українців розписуватися!?
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google-украинец, я тот, кто проявил тебя, после того, как ты написал, что Армия, Мова и Вера это- кацапские выдумки.
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Согласно видео тех событий, там видно, что она подстрекала к поджогу, но нет видео, что она лично кидала зажигательную смесь, где погиб сторож. А была она в этой группе главной, это вопрос. По этому, её как бы судить нельзя, ведь это не она убивала а неизвестные лица. А так как у нас руководители и организаторы не подсудны, а политически преследуемые. То всё это подозрение пшик. Покричат распиарят и успокоятся, и тихо закроют расследование.
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Она лично призналась что поджигала офис. И неоднократно.Даже в этом интервью. Кримінальна справа проти Чорновол включить груповий механізм захисту майданівців, - Мушак - Цензор.НЕТ 2982
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и даже подожжет еще и ОП !
ты сомневаешься ? Кримінальна справа проти Чорновол включить груповий механізм захисту майданівців, - Мушак - Цензор.НЕТ 8323
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