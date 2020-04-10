 Уголовное дело против Чорновол включит групповой механизм защиты майдановцев, - Мушак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Мушак подчеркнул: "Это только мне кажется, что Зеленского активно готовят "под снос"?
Дело по Чорновол не имеет юридической перспективы, хотя бы через квалификацию статьи умышленное убийство. Абсолютно недоказуема вещь. Но дело не в этом.
Сегодняшние события это плевок в лицо нам всем, кто стоял на Майдане. Это четкий сигнал, что следующим может стать каждый из нас. Это включение группового механизма защиты майдановцев. И как следствие атака единого столба власти. Я не уверен, что из этого понимает Зеленский. Но его толкают на прямую конфронтацию с наиболее активной и подготовленной к борьбе частью общества. Не стоит говорить, что это может закончиться плачевно для президента и самое главное Украины. Дай Бог, нам всем мудрости".
10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
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Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.
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Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос.
У Авакова хорошее чувство юмора .... тут же на странице Азова пост - (догадайтесь для кого)
АЗОВ
@Polk_Azov
Снайперський курс для азовців Марш-кидком закінчився шеститижневий снайперський курс, що був організований для чинних бійців «Азову», які виявили бажання служити в снайперській групі полку.
Кто тебе мешает это сделать?
Что тебе нужно для этого?
Включите его завтра.
Оденьте маски, возьмите собак и включите этот механизм.
Включайте механизм подъёма, если он есть у вас.
Не поднимается?
Ваш механизм - кнопка "спам".
Всё.
На большее вы не способны.
Мой комментарий
Включите этот механизм защиты!
Включите его завтра.
Оденьте маски, возьмите собак и включите этот механизм.
11.04.2020 00:14 Ответить Мне нравится
ёрничанье, по отношению к Революции Достоинства ответить?
С собаками можно выходить.
Без собак нельзя.
Возьмите собак, котов, морских свинок и выходите их выгуливать.
Полиция вас не тронет.
И включайте механизм уже.
В таком тоне говори с себе подобными.
Так тебя воспитали - тебе доживать
Учись. Никогда не поздно.
ТЫкает ХАМЛО, с чем и поздравляю
Платят сколько?
Твой жизненный опыт мне не помешает.
Все остальные высеры - софистика
В спам, прости
Где твоя собака,кот, свинка?
Зассал?!!!
Тогда - закрой рот
.
На "ты" нельзя.
А "нах" можно?
Ты ж плюсанул Людмиле.
И ещё ,, когда есть угроза национальной безопасности , и потери независимости страны , то начхать на любые законы .. Цель оправдывает средства . !! Надеюсь ты понял , о чём я .
Сейчас в КПЗ качается.
Хочешь сделаю прогноз?
Он удалит меня.
Вы жмёте кнопку "спам", материтесь, брызгаете слюной, а потом затыкаете рот.
Это всё, на что вы способны.
И, да, надеюсь, админ удалит ....
Догадываемся...
Ждём.
Не везет мне в смерти-повезет в любви."
ты сомневаешься ?