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 Экономика
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Все про:госдолг (423) Марченко Сергей (11)

 На сегодня у нас нет возможности реструктуризации госдолга, - министр финансов Марченко

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что сейчас нет условий для проведения реструктуризации государственного долга Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

"На сегодняшний момент никаких условий для проведения реструктуризации нет. То есть, нет необходимых условий для проведения реструктуризации. Долговая нагрузка абсолютна контролируемая. Мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит. У нас на завершающей стадии переговоры с Международным валютным фондом, мы ожидаем кредитную поддержку Всемирного банка, Европейской комиссии", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга, - Шмыгаль

Источник: https://censor.net.ua/n3188327
 
 
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Модератор - неправильна назва новини! Немає НЕОБХІДНОСТІ в реструктурізації, можливості є але немає необхідності!
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Это недоразумение решило похоже, что он как Яресько решит все вопросы. На сегодня у нас нет возможности реструктуризации госдолга, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 1367
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Естати, а где патриотка Яресько? И кто ее выгнал?
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Ее никто не выгонял. Она ушла в отставку вместе с кабинетом Яценюка и уже не вернулась, посчитав, что задача/реструктуризация поставленная была выполнена и занялась другой программой. Сейчас работает над налоговой системой в Пуэрто Рико, не помню от какой международной организации. Она же американка фактически и гражданство Украины получила именно под должность от Порошенко.
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А при чем здесь МВФ?Ведь нам все правительства со времен Независимости Украины всегда вбивают в бошки что все что они принимают это требования МВФ.А за все почти 30 лет МВФ требует одно и тоже и правительство снова то-же самое и принимает да вот только народ от этого живет не лучше а экономика падает а долги растут.У нас уже долгов более бюджета страны хотя у Ахметова только легального личного счета больше бюджета Украины а таких ,,ахметовых,, в стране с десяток.
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В наши дни взять чтобы поделить можно только у евробляхеров, но у них недавно уже брали.
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Какая завершающая стадия? С вами и так дела никто иметь не хочет, а не примите закон о банках - так даже и не надейтесь.
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Яценюк в свое время это сделал. Зебуинам слабо.
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А зачем? "нет необходимых условий для проведения реструктуризации. Долговая нагрузка абсолютна контролируемая." Источник: https://censor.net.ua/n3188327
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Ты веришь зебуинам? Когда они последий раз говорили правду, или сдержали слово?
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Коли вони взагалі розуміли що відбувається?
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Не он один, над программой больше работали Яресько с Гонтаревой.
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Естественно, что над этим работала целая команда настоящих профи, а не клоунов.
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Трускавецьким проффесіоналам до Сєні як до Місяця рачки.
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В своїй біологічній ненависті до неригошоколадних ти скоро не тільки Сєню, а й Азірова будеш хвалити. Все-таки шеф самого Попошенка.
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а ти не знав? Що чи не головною рисою та ознакою упоротого зебіла є нагла і цинічна брехня?
А для їх пахана бені - і подавно.
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Мля, порохобот, сколько же у тебя кацапизмов! Ты из липецкой губернии шоле?
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ЕСТЬ ,давайте я проведу переговоры от имени Украины и бабки получим и реструкторизацию
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тоесть плана Б нету, если денег не дадут то жопа на горизонте приблизется к переносице каждого гражданина молниеносно?...
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Довели країну до цугундера, а тепер у них условій нєт. Зелена шобла оманського Брехуна.
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Сборище недоумков... У нас есть все условия (форсмажор), чтобы прекратить выплаты долга и пустить 2 миллиарда долларов, на лечение людей, от вируса. А они, вместо того, чтобы заявить о форсмажоре, стоят на коленях и расплачиваются народной землей и независимостью, чтобы получить очередную подачку. Подачку, которая, в основном, пойдет на погашение долга + проценты. Вместо того, чтобы повысить налоги олигархам, поставить нормального руководителя таможни и т. д.
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Вони,все роблять,аби не заповнити бюджетну прірву....! може реалізують План...! Який ... На сегодня у нас нет возможности реструктуризации госдолга, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 7826 На сегодня у нас нет возможности реструктуризации госдолга, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 7826
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реструктуризация, собсна и есть дефолт. Тока оттянутый во времени. О-о- чень быстром. Последствия те же .
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