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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия, Здоровье
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Все про:Черновицкая область (456) карантин (2800) COVID-19 (3590) коронавирус (2197)

 В Черновицкой области уже 409 подтвержденных случаев COVID-19, среди инфицированных 5 священников, - ОГА

В Черновицкой области 10 апреля официально подтверждено еще 30 случаев заражения коронавирусом. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 409 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

За минувшие сутки умерли три человека, в двух из них диагностировали коронавирус, у одного - подозрение на COVID-19. Таким образом, в Черновицкой области зафиксировано 13 летальных случаев. У девяти больных был диагностирован COVID-19, у одного лица подозрение на коронавирус отменено, анализы еще трех ждут.

Как сообщилаи в ОГА, среди инфицированных на Буковине - 5 священников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Было массовое мероприятие и эпидемиологи считают, что именно оттуда началось распространение коронавируса по области, - глава Черновицкой ОГА Осачук

Один из них, из Новоселицкого района, контактировал с 123 своими прихожанами, а после - еще с 4 священнослужителями. В Герцаевском районе священник как контактное лицо имеет подозрение на COVID-19, его жена уже заболела. Также зараженный коронавирусом священнослужитель с большим числом контактных лиц есть в Черновцах.

Источник: https://censor.net.ua/n3188326
 
 
 Топ комментарии
 
Ну им там руки не целуют.
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Да какая разница, в мае все на работу выходим, Шмыгаль зуб давал.
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Під час богослужіння коронавірус не передається! В Радомишлі де померла перша хвора на коронавірус, яка була на богослужінні - досі немає жодного інфікованого! Тобто богослужіння не є місцем де вірус передається, бо в приміщення храму активно кадять ладаном, а це дезинфікуючий засіб з незапам'ятних часів. Священники звичайно можуть заразитись і під час спілкування з вірянами, сусідам, родичами як звичайні люди але вони не передадуть вірус масово під час богослужінь! Як правило священники можуть передати вірус тільки членам своєї родини або тим людям з якими вони перебувають в постійному контакті по своїй діяльності - іншим священникам, д'якам, працівникам храмів. Тобто хвороба в священника це ще не ознака того що всі хто ходять до храму заразились на коронавірус і якщо провести обстеження ми побачимо що віряни якщо і хворі то одиночно і заразились під час побутових контактів і це з процесом богослужіння не пов'язано! Отже на Пасху закривати храми і забороняти присутність вірян на богослужіннях - це зайві заходи безпеки!
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Вы чё?
У нас тут карантин заканчивается)
Охрана, отмена!
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Как сообщилаи в ОГА, среди инфицированных на Буковине - 5 священников.

Ну, пусть ещё на Пасху чуваки поработают, а потом уже лечиться.
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Проводы передвинули на июнь. Нужно быть реалистами.
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Согласен, инкубационный период, болезнь подготовка к земле, все время занимает, тут недели будет мало.
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На свечечках та на брызганье водичкой в морды и на крашенные яйца пусть ещё заработают и пневмонией ещё люди поболеют?
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Вот 5 священников инфицированы, а полицаев не одного. Полицаи ведь тоже с толпами людей контактируют . Что им в еду добавляют, у кого какие версии ?
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А ложку всей толпой облизуют, причащают? Бо я не в курсе.
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Сейчас , три недели уже, одноразовые ложечки. Но я не о том. Людей в парках ловят и вяжут, владельца кофейни мордой в асфальт , а сами сверху. Близкий контакт, вплотную. Или у нас население не инфицировано ?
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Может сейчас запрос показывать зараженных священников - чтобы удержать толпу от похода в церковь на пасху?
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Еще не дай Бог попрутся и не заболеют после этого.
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Наши полицейские - настоящие рэмбо-андроиды. Коронавирус их не берет ибо вирус паразитирует на клеткаж живых организмов, к стальным робокопам не пристает!!!
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Якщо завозити заробітчан і туристів, без обмежень, то нічого дивного в цьому немає. А потім починається: НС, комендантська година, зупинка автомобілів і транспорту.
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брехня меня в детстве бабаем пугали - понятия не имел кто он такой но приходилось бояться
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тобто бубочка велел пейсах праздновать с грустью...
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Ой вей у джидаев на земле обетованной совсем печально будут праздновать. Они таки хотят все выжить.
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Что-то плохо веруны молятся своему поху, раз коронавирус не делает различий между ними и атеистами
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Так атеїсти і є самі віруючі люди! Для того щоб вірити в цю всю "наукову" ахінєю треба мати дуже сильну віру.
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На Западной попы поболели, в Киево-Печерской лавре Виталик велосипед сказал что попов много поболело. В Петропавловске какое-то божественное збіговисько то ли секта то ли баптисты-еговисты с 6 стран +местные верующие поболели. Итог- все это шиза.
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Всегда все больные и страждущие шли в храм. Пока у человека все зашибись , он по кабакам и по злачным местам шляется.
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Через неделю будет 1 тыс., через две 5 тыс. Что не так? Кому то глаза вылезли и он не видит общемировой статистики? Или кто-то решил что вот именно только у нас, в стране где даже масок нет, будет все как то по другому?
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Дык, для "священников" УПЦ МП (РПЦ)-КГБ чем больше смертей украинцев, тем больше наград они получат от сатанистов Х.йла и Гундяйки. Так сказать КГБ-попы на задании....
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Ужас ,а народ ходил и лапки попам целовал - ЖЕСТЬ !!!
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Давно вже ніхто священнослужителям руки не цілує
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Та то ты давно там не был ,люди верующие ,воцерковлённые ,ходящие на исповеди и причащения целуют и дети их целуют и таких людей достаточно много.
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Замість закриття церков,в нас закривають магазини.
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это еще цветочки,ягодки будут где-то после пасхи
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А ведь 100 лет назад и люди, и даже коты были умнее нынешних парашных попов:
У Чернівецькій області вже 409 підтверджених випадків COVID-19, серед інфікованих 5 священників, - ОДА - Цензор.НЕТ 8554
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