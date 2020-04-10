 В Черновицкой области уже 409 подтвержденных случаев COVID-19, среди инфицированных 5 священников, - ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
За минувшие сутки умерли три человека, в двух из них диагностировали коронавирус, у одного - подозрение на COVID-19. Таким образом, в Черновицкой области зафиксировано 13 летальных случаев. У девяти больных был диагностирован COVID-19, у одного лица подозрение на коронавирус отменено, анализы еще трех ждут.
Как сообщилаи в ОГА, среди инфицированных на Буковине - 5 священников.
Один из них, из Новоселицкого района, контактировал с 123 своими прихожанами, а после - еще с 4 священнослужителями. В Герцаевском районе священник как контактное лицо имеет подозрение на COVID-19, его жена уже заболела. Также зараженный коронавирусом священнослужитель с большим числом контактных лиц есть в Черновцах.
У нас тут карантин заканчивается)
Охрана, отмена!
Ну, пусть ещё на Пасху чуваки поработают, а потом уже лечиться.