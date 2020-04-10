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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
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 Оккупанты продолжают возить группы людей с Донбасса в Ростов для получения российского гражданства, невзирая на коронавирус

Террористы с 10 апреля закрыли пассажирские перевозки между оккупированной частью Луганщины и Россией. Но эти ограничения не распространяются на перевозки пассажиров к пунктам получения паспортов РФ. Людей по-прежнему возят группами через российско-украинскую границу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новую газету".

По правилам, которые установили в апреле оккупационные администрации Донецка и Луганска, все, кто приезжает на их территорию, должны пройти 14-дневную самоизоляцию. Но это не касается тех, кто съездил в Россию за новым паспортом.

Кремлевские кураторы организовывают паспортные туры из оккупации, подвергая возможности заражения и людей из ОРДЛО, и местных россиян, отмечает издание.

В Красный Сулин, что в 80 км от Ростова-на-Дону, приезжает по несколько автобусов в неделю. И это несмотря на то, что в России с 18 марта запретила въезд иностранным гражданам на свою территорию, за исключением небольшого числа специалистов, включая сотрудников консульских служб. Россиянам грозят штрафами, а жителей оккупированной части Донбасса привозят без проблем.

Читайте на Цензор.НЕТ: У СНБО есть списки всех украинских граждан, которые получили незаконные паспорта РФ, - Данилов

"В области введен режим самоизоляции, границы закрыты, а их все равно везут. Я только сегодня видел два припаркованных автобуса, и еще один ехал туда же – мне навстречу. Местные жители, конечно, недовольны. Нам работать нельзя, из домов выходить не дают, полиция останавливает, угрожает штрафами. Член моей семьи уже получил протокол от сотрудников ГИБДД за то, что выехал из дома по делам. А тут возят людей туда-сюда. Что за спешка в условиях пандемии?", – цитирует "Новая" местного жителя.

Не понимают такой спешки и сами жители оккупированного Донбасса.

"Гениальная логика. Люди, вы никуда не выходите, потому что вирус. Люди, вы никуда не ездите, потому что вирус. Люди, а поехали в Россию за паспортом? Мы вас привезем и отвезем. И потом ходите спокойно по городу. Вам не надо дома сидеть на карантине. Мало, видимо, 13 случаев, половина – из России. Давайте болеть вместе и массово", – комментируют они.

Также на Цензор.НЕТ: Кислица в Совбезе ООН: Уже более 125 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта

"А в чем такая необходимость получить паспорт именно сейчас? Все равно все границы перекрыты. Нам никуда нельзя ездить. Чем вас спасет этот документ от коронавируса? А завезти из России к нам можете болячку очень легко", – пишут в социальных сетях.

Из-за случаев завезенного из Москвы коронавируса среди дончан и луганчан стало расти недовольство работающими в России земляками.

В СМИ, подконтрольных террористам, заявляют, что переживать из-за паспортных туров не нужно: мол, транспорт регулярно дезинфицируется, соблюдают меры безопасности. Вот только за паспортами ездят не только группы, которые организовывают оккупационные власти. В социальных сетях можно найти десятки фирм, которые возят украинцев в города Ростовской области за российскими паспортами.

Читайте на Цензор.НЕТ: Офис генпрокурора собирает для передачи в Международный уголовный суд доказательства принудительной "паспортизации" населения на временно оккупированных РФ территориях Донбасса

На данный момент на оккупированной части Донбасса зафиксировано 13 случаев заражения коронавирусом, только за вчера было исследовано 6 новых. Из них 5 человек – одна семья, еще одна пациентка – только что вернулась из России. На самоизоляции в там находится более 15 тысяч человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3188325
 
 
 Топ комментарии
 
И хрен на них !!! При освобождении Донбасса меньше пуль на них потратим !
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та якось поhуй на тих хуйлопітеків.
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не мешайте племенам бамбасса самоопределяться...
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Щоб потім всі ці "росіяни" до нас не поперли горОдами, обминаючи блокпости... Оккупанты продолжают возить группы людей с Донбасса в Ростов для получения российского гражданства, не взирая на коронавирус - Цензор.НЕТ 4298
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Пускай их всех от туда вывезут в *********
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И хрен на них !!! При освобождении Донбасса меньше пуль на них потратим !
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Да насрать, хай сдохнут твари в ростове.
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как из человека превратиться в свинособаку - нужно поехать в Ростов и получить паспорт рф...
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те что едут они уже в душе эти самые "свинособаки"
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Человек (человек) туда не поедет, тем более - за паспортом.
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Гадаєте туди молодих та успішних везуть? Чи старих та хворих, яким нікуди дітися?
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Оккупанты продолжают возить группы людей с Донбасса в Ростов для получения российского гражданства, не взирая на коронавирус



зачем тут Это??




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Ничего плохо в этом не вижу!
Главное, что в нашу сторону потом не совались.
А там хай гниют, твари...
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были когда то...
сейчас наверное потеряны уже...
вот часто вспоминаю это фото...
отряд гиркина (стрелкова) входит и захватывает почти пустой Донецк, когда ему дали уйти с Славянска...
И после этого многие воют... - Порошенко, батька наш, вернись наш светоч..
Тьфу...

Оккупанты продолжают возить группы людей с Донбасса в Ростов для получения российского гражданства, не взирая на коронавирус - Цензор.НЕТ 8672
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диркінський конвой пройшов 80 км, при цьому його бачила наша авіація, арта готова була змішати його з навозом. Але влада чомусь заборонила відкривати вогонь по ворогу. Пам'ятаю, як гандон хєращенка тоді розпоідав, що неможна було стріляти по свинособакам, бо в колоні були начебто цивільні. А виявилося, що ті "цивільні" - це самки ************, що пішли разом зі своїми жопоочленцами . Цей факт ще буде досліджено, і ми обов'язково узнаємо правду.
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и добрбаты возвращали не раз уже с околиц Донецка и Луганска, оставляя их без поддержки ВСУ...
Много свидетелей..., и видео есть...
Сдавали по договорняку...
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Я не розумію, кому взагалі воно зараз потрібно? Ржака , звісно, повна! Оккупанты продолжают возить группы людей с Донбасса в Ростов для получения российского гражданства, не взирая на коронавирус - Цензор.НЕТ 3801
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Це зараз Вам "ржачно". А коли кацапстан заявить, що на нашій території майже всі громадяни з кацацпстанськими пашпортами, то буде не до ржаки, на жаль...
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Їхні плани відомі давно. Але, якщо просто по людськи, їх громадянство зараз не потрібно ні кому. Воно не дає ні чого його власнику, крім вороха проблем і гемору.
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не мешайте племенам бамбасса самоопределяться...
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А Україну це переймає яким боком?Адже ми цього не хотіли?-,,Чемодан,вокал,россия,,?
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Українська армія взяла на озброєння вітчизняний безпілотник

Вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс розвідки і коректування вогню артилерії А1-СМ "Фурія" прийняли на озброєння ЗСУ.
Безпілотник прийняли за наказом Міністерства оборони за результатами успішних державних випробувань, повідомляє "Армія Інформ"."БПАК А1-СМ "Фурія" є першим вітчизняним комплексом, розробленим приватною компанією, який був прийнятий на озброєння української армії", - йдеться в повідомленні.
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сначала группы, группы , потом мешки да трупы...
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