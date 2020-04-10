 Оккупанты продолжают возить группы людей с Донбасса в Ростов для получения российского гражданства, невзирая на коронавирус

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новую газету".

По правилам, которые установили в апреле оккупационные администрации Донецка и Луганска, все, кто приезжает на их территорию, должны пройти 14-дневную самоизоляцию. Но это не касается тех, кто съездил в Россию за новым паспортом.

Кремлевские кураторы организовывают паспортные туры из оккупации, подвергая возможности заражения и людей из ОРДЛО, и местных россиян, отмечает издание.

В Красный Сулин, что в 80 км от Ростова-на-Дону, приезжает по несколько автобусов в неделю. И это несмотря на то, что в России с 18 марта запретила въезд иностранным гражданам на свою территорию, за исключением небольшого числа специалистов, включая сотрудников консульских служб. Россиянам грозят штрафами, а жителей оккупированной части Донбасса привозят без проблем.

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"В области введен режим самоизоляции, границы закрыты, а их все равно везут. Я только сегодня видел два припаркованных автобуса, и еще один ехал туда же – мне навстречу. Местные жители, конечно, недовольны. Нам работать нельзя, из домов выходить не дают, полиция останавливает, угрожает штрафами. Член моей семьи уже получил протокол от сотрудников ГИБДД за то, что выехал из дома по делам. А тут возят людей туда-сюда. Что за спешка в условиях пандемии?", – цитирует "Новая" местного жителя.

Не понимают такой спешки и сами жители оккупированного Донбасса.

"Гениальная логика. Люди, вы никуда не выходите, потому что вирус. Люди, вы никуда не ездите, потому что вирус. Люди, а поехали в Россию за паспортом? Мы вас привезем и отвезем. И потом ходите спокойно по городу. Вам не надо дома сидеть на карантине. Мало, видимо, 13 случаев, половина – из России. Давайте болеть вместе и массово", – комментируют они.

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"А в чем такая необходимость получить паспорт именно сейчас? Все равно все границы перекрыты. Нам никуда нельзя ездить. Чем вас спасет этот документ от коронавируса? А завезти из России к нам можете болячку очень легко", – пишут в социальных сетях.

Из-за случаев завезенного из Москвы коронавируса среди дончан и луганчан стало расти недовольство работающими в России земляками.

В СМИ, подконтрольных террористам, заявляют, что переживать из-за паспортных туров не нужно: мол, транспорт регулярно дезинфицируется, соблюдают меры безопасности. Вот только за паспортами ездят не только группы, которые организовывают оккупационные власти. В социальных сетях можно найти десятки фирм, которые возят украинцев в города Ростовской области за российскими паспортами.

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На данный момент на оккупированной части Донбасса зафиксировано 13 случаев заражения коронавирусом, только за вчера было исследовано 6 новых. Из них 5 человек – одна семья, еще одна пациентка – только что вернулась из России. На самоизоляции в там находится более 15 тысяч человек.