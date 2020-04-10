EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Экономика
  1414  38
Материалы по теме:
Все про:карантин (2800) Шмыгаль Денис (221) COVID-19 (3590) коронавирус (2197)

 "Малый и средний бизнес на время карантина может не платить проценты и тело кредита", - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса, который пострадал из-за пандемии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

Шмыгаль заявил, что Кабмин работает над планом выхода из кризиса. 

Он подчеркнул: "Мы работаем над планом круглосуточно. Он будеи самым лучшим. Там будут кредитные каникулы, рефинансирование кредитов".

Отвечая на вопрос, что такое "кредитные каникулы?", премьер заявил: "Кредитные каникулы - это то, что предприятия малого и среднего бизнеса получат возможность не платить проценты на время карнтина, не платить тело (кредита, - ред) на время карантина. Более того там целый ряд досточно хороших программ, которые смягчат прохождение этого кризиса". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последнюю неделю количество официальных безработных увеличилось на 50 тысяч, - Шмыгаль

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В мае Украина должна идти на работу", - Шмыгаль опубликовал стратегию выхода из карантина. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3188324
 
 
 Топ комментарии
 
Мы работаем над планом круглосуточно. Он будеи самым лучшим. Там будут кредитные каникулы, рефинансирование кредитов"
"Малый и средний бизнес на время карантина может не платить проценты и тело кредита", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5195
 показать весь комментарий
 
устал слушать этот шмыгальский бред! Одна "вода" и патетика! Никакой конкретики! Этот премьер протух быстрее прежнего, несите следующего!
 показать весь комментарий
 
Шмыгаль , прекратите СВОЙ ПОПУЛИЗМ

Антисептиков, масок ,респираторов - нет
Лично вчера спросила в магазине
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А за що ви будете ці недоїмки покривати, а? По типу - ПОТІМ відіграєтесь зповна?!
 показать весь комментарий
 
 
А що може не платити,хто скаже із влади конкретно?Вже три місяці про це говорять а конкретно та узаконеного по теперішній день нічого так і немає.
 показать весь комментарий
 
 
Популизм- это беда
Соберётся групка политологов в телевизоре и умничают умничают
Лучше бы маски шили
 показать весь комментарий
 
 
Популизм- это беда.

Ніт,це відмазка влади,сказали що добавлять до пенсій тому хто має менше 5 тисяч добавили великий та товстий,за комуналку обіцяють компенсувати але людям треба жити тепер а не коли колись компенсуют обіцяне.А це також стосується і малого бізнесу,говорити базарять а конкретного нічого так і немає.
 показать весь комментарий
 
 
Хитроделанные как и ЗЕ , который ничего не обещал
 показать весь комментарий
 
 
да неужели?!?!? а люди?!?! без работы сидят....
 показать весь комментарий
 
 
Мы работаем над планом круглосуточно. Он будеи самым лучшим. Там будут кредитные каникулы, рефинансирование кредитов"
"Малый и средний бизнес на время карантина может не платить проценты и тело кредита", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5195
 показать весь комментарий
 
 
малый и средний бизнес как единорог среди стада олигархических приматов....
может налоги снизите ставку и доступность кредитов под госгарантии обеспечите?...
 показать весь комментарий
 
 
Вы шо ? 😀😀😀
Вон олигархи уже ноют - убытки в энергетической сфере и ПРОСЯТ ВЛАСТЬ ОПЯТЬ ИМ КОМПЕНСИРОВАТЬ ???
То есть , когда Ахметов покупал виллу в Италии за 200 Лимонов, он об убытках не думал
 показать весь комментарий
 
 
а коли друкарський верстат увімкнете?
 показать весь комментарий
 
Уже . Третий день снимаю нулёвыми пятисотками.
 показать весь комментарий
 
 
щось я не здивований.
Бо це цілком закономірно, попереду гіперінфляція, знецінення гривні відносно валют, зубожіння більшості населення.
 показать весь комментарий
 
да судя по тому как приват режет и обнуляет кредитные лимиты то скоро
 показать весь комментарий
 
 
Денис Шмыгаль, вот смотрите, карантин же уже вроде есть, верно? А план когда-нибудь может будет или нет. Поэтому, зачем вы чешите языком про круглосуточную работу? С 16 марта уже прошло 25 дней! Можно было принять планов 5 или 10! Вы просто не справляетесь!
 показать весь комментарий
 
 
Балакати - вміють.
Обіцяти - теж.
А працювати по-справжньому- ні
 показать весь комментарий
 
Тіло то тіло... А йух кредиту треба платити?
 показать весь комментарий
 
 
Интересно когда московские каналы и каналы кремлёвских пастухов, перестанут работать в Украине? Это зарубежное дерьмо с парашных каналов оседает в головах без Родины людей Украины,который стадом желает вернуться в московское стойло,когда украинский народ на фронте защищает свою Родину Украину.
 показать весь комментарий
 
 
умело преференции упитанным приныкал...
 показать весь комментарий
 
 
устал слушать этот шмыгальский бред! Одна "вода" и патетика! Никакой конкретики! Этот премьер протух быстрее прежнего, несите следующего!
 показать весь комментарий
 
 
Это как бЭ автоматически намекает что в банках будут огромные кассовые разрывы..со всеми вытекающими...Интересно кто те герои кто сейчас держит депозиты в банке , особенно в гривнах? Премию Дарвина этим бесстрашным идиотам...
 показать весь комментарий
 
А кто тебе сказал, что банки будут в накладе??? Что касается бесстрашных идиотов, то именно они еще не дали рухнуть экономике...
 показать весь комментарий
 
Шмыгаль , прекратите СВОЙ ПОПУЛИЗМ

Антисептиков, масок ,респираторов - нет
Лично вчера спросила в магазине
 показать весь комментарий
 
 
Є все в магазинах. Для цього треба в Україні проживати, щоб знати.
 показать весь комментарий
 
Не писти
Лично вчера была В ЛЕРУА МЕРЛЕН . Ничего нет
 показать весь комментарий
 
 
Не писти, соя, - сьогодні в Епіцентрі був - є все.
 показать весь комментарий
 
Да епіцентр і метро це єдине місце до почало зявляти зебіл - а не хочеш ціну озвучити сопля ?
 показать весь комментарий
 
 
Влаштуйся на роботу для початку, - може гроші якісь з`являться, босота.
 показать весь комментарий
 
Нулёвка кацапская, дуй в рашу. Нечего тут кацапские лозунги толкать
В ЛЕРУА МЕРЛЕН РЕСПИРАТОРОВ АНТИСЕПТКА И МАСОК - НЕТ
 показать весь комментарий
 
Это итог политики популизма , и не только в Украине .

Может уже начнут ПРОГРАММЫ политические внимательно читать и обсуждать , и не веритЬ на слово БРЕХУНАМ
 показать весь комментарий
 
 
А банки в курсі ? А хто заплатить різницю ?
 показать весь комментарий
 
Так,а за чей счет банкет? У банков своих денег процентов 15,остальные вкладчиков.Если банку заемщик не будет платить процентов и тело кредита-банк не будет платить проценты по депозитам. Или бюджет будет платить вместо заемщиков? В проекте бюджета такого нет. Другими словами-все это сотрясения воздуха. Что только подтверждает,власть даже соврать по умному не способна.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх