 "Малый и средний бизнес на время карантина может не платить проценты и тело кредита", - Шмыгаль. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".
Шмыгаль заявил, что Кабмин работает над планом выхода из кризиса.
Он подчеркнул: "Мы работаем над планом круглосуточно. Он будеи самым лучшим. Там будут кредитные каникулы, рефинансирование кредитов".
Отвечая на вопрос, что такое "кредитные каникулы?", премьер заявил: "Кредитные каникулы - это то, что предприятия малого и среднего бизнеса получат возможность не платить проценты на время карнтина, не платить тело (кредита, - ред) на время карантина. Более того там целый ряд досточно хороших программ, которые смягчат прохождение этого кризиса".
Соберётся групка политологов в телевизоре и умничают умничают
Лучше бы маски шили
Ніт,це відмазка влади,сказали що добавлять до пенсій тому хто має менше 5 тисяч добавили великий та товстий,за комуналку обіцяють компенсувати але людям треба жити тепер а не коли колись компенсуют обіцяне.А це також стосується і малого бізнесу,говорити базарять а конкретного нічого так і немає.
может налоги снизите ставку и доступность кредитов под госгарантии обеспечите?...
Вон олигархи уже ноют - убытки в энергетической сфере и ПРОСЯТ ВЛАСТЬ ОПЯТЬ ИМ КОМПЕНСИРОВАТЬ ???
То есть , когда Ахметов покупал виллу в Италии за 200 Лимонов, он об убытках не думал
Бо це цілком закономірно, попереду гіперінфляція, знецінення гривні відносно валют, зубожіння більшості населення.
Обіцяти - теж.
А працювати по-справжньому- ні
Антисептиков, масок ,респираторов - нет
Лично вчера спросила в магазине
Лично вчера была В ЛЕРУА МЕРЛЕН . Ничего нет
В ЛЕРУА МЕРЛЕН РЕСПИРАТОРОВ АНТИСЕПТКА И МАСОК - НЕТ
Может уже начнут ПРОГРАММЫ политические внимательно читать и обсуждать , и не веритЬ на слово БРЕХУНАМ