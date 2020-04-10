 "В мае Украина должна идти на работу", - Шмыгаль опубликовал стратегию выхода из карантина. ИНФОГРАФИКА

Схему стратегии Шмыгаль обнародовал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"В мае Украина должна идти на работу. В каких условиях, в каких новых социальных стандартах, в каких временных рамках - это те вопросы, над которыми Правительство работает вместе с аналитиками", - написал Шмыгаль.

На опубликованной им инфографике указано, что режим чрезвычайной ситуации будет сохраняться до начала июня.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мы намерены создать 500 тысяч рабочих мест в мае 2020 года, - премьер Шмыгаль. ВИДЕО

Временной отрезок с начала мая до начала июня обозначен как "Украина идет на работу". Правительство обещает частично снять ограничения на работу общественного транспорта и ввести смещенный график рабочего дня. Также предусмотрена кредитная поддержка малого и среднего бизнеса и создание 500 тысяч новых рабочих мест.

С начала июня и до начала июля предусмотрен период под названием "новые социальные стандарты жизни". Ожидается, что общественный транспорт возобновит в этот период работу, но уже по новым правилам. Будет завершен учебный год, разрешат посещать зоны отдыха, ослабят условия самоизоляции для пожилых людей.

Также на Цензор.НЕТ: При карантине 3-4 месяца экономике точно гайки, - глава экономического комитета Рады, депутат СН Наталуха