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 Общество
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 "В мае Украина должна идти на работу", - Шмыгаль опубликовал стратегию выхода из карантина. ИНФОГРАФИКА

Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал стратегию постепенного выхода Украины из карантина.

Схему стратегии Шмыгаль обнародовал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"В мае Украина должна идти на работу. В каких условиях, в каких новых социальных стандартах, в каких временных рамках - это те вопросы, над которыми Правительство работает вместе с аналитиками", - написал Шмыгаль.

На опубликованной им инфографике указано, что режим чрезвычайной ситуации будет сохраняться до начала июня.

В мае Украина должна идти на работу, - Шмыгаль опубликовал стратегию выхода из карантина 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мы намерены создать 500 тысяч рабочих мест в мае 2020 года, - премьер Шмыгаль. ВИДЕО

Временной отрезок с начала мая до начала июня обозначен как "Украина идет на работу". Правительство обещает частично снять ограничения на работу общественного транспорта и ввести смещенный график рабочего дня. Также предусмотрена кредитная поддержка малого и среднего бизнеса и создание 500 тысяч новых рабочих мест.

С начала июня и до начала июля предусмотрен период под названием "новые социальные стандарты жизни". Ожидается, что общественный транспорт возобновит в этот период работу, но уже по новым правилам. Будет завершен учебный год, разрешат посещать зоны отдыха, ослабят условия самоизоляции для пожилых людей.

Также на Цензор.НЕТ: При карантине 3-4 месяца экономике точно гайки, - глава экономического комитета Рады, депутат СН Наталуха

Источник: https://censor.net.ua/n3188322
 
 
 Топ комментарии
 
і саме тому ви практично нікого не тестуєте..
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...это те вопросы, над которыми Правительство работает вместе с аналитиками", - написал Шмыгаль.

С аналитиками, понятно? Мог бы и не говорить. Мы уже целый год этой аналитикой наслаждаемся.
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Фрау Меркель,это дочь Гитлера...,капееец....,дожила Германия....
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ну або маски шить из гипсокартона рабиновичам..
абы в стаж зарахувалы...
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Ох и идиоты и карантина толком не было и экономику убили
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а в парк без собацюры, напоследок так уже мона?
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Чому для того щоб обновити всі торгові відносини їх треба було розірвати та розвалити на три неділі?Так це що було карантин для людей чи економіки,економіка провалилась так вже і люди похер.Треба працювати хоч здихай?
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Думаю в мае люди будут Зе-команду в Ростов провожать.Так что он это заявляет преждевременно.
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Не льсти себе, *******. Ты и мизинца Пороха не стОишь..."У травні Україна повинна йти на роботу", - Шмигаль опублікував стратегію виходу з карантину - Цензор.НЕТ 321
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соєвим бидлотролякам хто матюкатись дозволяв ?
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ну эт вряд ли. европа ещё не разработала алгоритм нового послекарантинного пересечения границ и приёма украинцев на работу. да и карантин в европах по полной будет снят по оптимистичному сценарию в июне-июле, а не в мае, как там слуги своему народу напланировали. так шо где-то в июле основная масса Украины и поедет на работу. за копейки же работать на своих слуг, вынужденно вернувшиеся уже не будут.
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Если лягушку бросить в горячую воду (около 50 градусов), она выпрыгнет.
Но если она будет находиться в холодной воде, которая медленно нагревается, то она не будет воспринимать опасность и медленно погибнет.
Это вас не наталкивает на мысль?
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+
Шмигаль

должна "У травні Україна повинна йти на роботу", - Шмигаль опублікував стратегію виходу з карантину - Цензор.НЕТ 2123

Скажи COVID-19 що він щось должен!

Да він COVID-19 плював на ваші статуси, чини, бабки і т д, і те що ви тут Віщаєте що хтось там планує

+ До Вас походу ще не доходить Що Ви не господарі даної ситуації!
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Манікюрщиці вже гострять ножнички )
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Ви уявляєте,якби ці що зараз керують країною,були би при владі у 2014 році? Ви би всі зебобіки своїх дочок під московитів ставили,а самі би лизали їм дупи.Ну не можна було їх, допускати до влади.
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разрешат посещать зоны отдыха на Майдане и в других местах где есть власть. "У травні Україна повинна йти на роботу", - Шмигаль опублікував стратегію виходу з карантину - Цензор.НЕТ 4086 Источник: https://censor.net.ua/n3188322
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Украинский народ и спрашивать не буде,где им справедливости искать
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С начала июня и до начала июля предусмотрен период под названием "новые социальные стандарты жизни". ОИсточник: https://censor.net.ua/n3188322

Будете зебобіки до кінця свого нікчемного життя,працювати на олігархів.Забувайте про Європу.
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Я только за!Только работа нас спасет!Безделье губительно для нациии...
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Сегодня вышел на работу. Понял одно - я не конь. Кони от работы дохнут, а я еще жив...
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Звичайно з травня потрібно весь малий бізнес і транспорт запускати.
Бо поки ми боялись короновірусу, за 100 днів цього року:
На війні загинули 46 військових.
Від звичайного грипу та пневмонії - більш 2000
Від туберкульозу близько 1000...
Від СНІДу близько 1000.
Від онкохвороб - більше 20 000 людей!
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*****, вот теперь хочется все саботировать.
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Какая работа, частные клиники еще не все тесты распродали. Неликвид - это нехорошо, это убытки.
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Створення 500 тис робочих місць. А скільки людей втратило роботу через карантин хто підрахує?
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В мае нужно выходить гнать всю вашу шоблу , за паребрик , к едреней матери . Вы перешли черту гниды , когда пришли с обыском к Звиробий и Чорновол .. "У травні Україна повинна йти на роботу", - Шмигаль опублікував стратегію виходу з карантину - Цензор.НЕТ 33 .
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Как в воображении правительства Украины народ в мае будет выходить на работу.
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Зеленые рабы должны идти работать, пока их сцарь будет в Омане отдыхать от "тяжелого труда".
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зелёныя няни ждуть султанских инвястиций, сцарь в амане тада договорилси... "У травні Україна повинна йти на роботу", - Шмигаль опублікував стратегію виходу з карантину - Цензор.НЕТ 5467
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Тоесть пофиг если несколько миллионов склеит ласты и станет инвалидами от вируса, главное арбайтен на благо Ахметки и КО?
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Странно что в кремле, что на Беларашке и в Украине все власти требуют закончить карантин именно в начале мая. Что то мне кажется что все ето затевается именно для празднования девятого мая вместе с ******
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Головне не дати втекти зеленим з України.
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под лозунгом " новые соц.стандарты" - разрешить посещать зоны отдыха и то с условиями!!! люди, да нас просто на_бывают эти зеленые ублюдки!!
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Та мне ***** на высеры Шмыги - он и так на себя взял столько, что или Ростов или сидет не пересидеть...
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