 "В мае Украина должна идти на работу", - Шмыгаль опубликовал стратегию выхода из карантина. ИНФОГРАФИКА

Схему стратегии Шмыгаль обнародовал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"В мае Украина должна идти на работу. В каких условиях, в каких новых социальных стандартах, в каких временных рамках - это те вопросы, над которыми Правительство работает вместе с аналитиками", - написал Шмыгаль.
На опубликованной им инфографике указано, что режим чрезвычайной ситуации будет сохраняться до начала июня.
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Временной отрезок с начала мая до начала июня обозначен как "Украина идет на работу". Правительство обещает частично снять ограничения на работу общественного транспорта и ввести смещенный график рабочего дня. Также предусмотрена кредитная поддержка малого и среднего бизнеса и создание 500 тысяч новых рабочих мест.
С начала июня и до начала июля предусмотрен период под названием "новые социальные стандарты жизни". Ожидается, что общественный транспорт возобновит в этот период работу, но уже по новым правилам. Будет завершен учебный год, разрешат посещать зоны отдыха, ослабят условия самоизоляции для пожилых людей.
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абы в стаж зарахувалы...
Но если она будет находиться в холодной воде, которая медленно нагревается, то она не будет воспринимать опасность и медленно погибнет.
Это вас не наталкивает на мысль?
Шмигаль
должна
Скажи COVID-19 що він щось должен!
Да він COVID-19 плював на ваші статуси, чини, бабки і т д, і те що ви тут Віщаєте що хтось там планує
+ До Вас походу ще не доходить Що Ви не господарі даної ситуації!
Будете зебобіки до кінця свого нікчемного життя,працювати на олігархів.Забувайте про Європу.
Бо поки ми боялись короновірусу, за 100 днів цього року:
На війні загинули 46 військових.
Від звичайного грипу та пневмонії - більш 2000
Від туберкульозу близько 1000...
Від СНІДу близько 1000.
Від онкохвороб - більше 20 000 людей!
Как в воображении правительства Украины народ в мае будет выходить на работу.