 Украина получила от ОАЭ 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, - глава МИД Кулеба

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Борисполе вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Украине Салемом Ахмедом аль-Каабе я встретил 10 тонн груза для усиления передовых позиций нашей системы здравоохранения: комбинезоны, медицинские халаты, перчатки, маски, бахилы, санитайзер. Это реальная защита для наших медиков, которых мы всячески будем беречь и поддерживать", - написал Кулеба.

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