 Украина получила от ОАЭ 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, - глава МИД Кулеба

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Борисполе вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Украине Салемом Ахмедом аль-Каабе я встретил 10 тонн груза для усиления передовых позиций нашей системы здравоохранения: комбинезоны, медицинские халаты, перчатки, маски, бахилы, санитайзер. Это реальная защита для наших медиков, которых мы всячески будем беречь и поддерживать", - написал Кулеба.
Карта України, що показує розповсюдження COVID-19, оновлюється постійно
Головний санітарний лікар,якого ми заслужили.
"Я более чем уверен, что костюм биологической безопасности, который используется на протяжении смены-не одноразовый.Обрабатывая его дезинфицирующим средством, просушивая -он будет безопасен. В этом проблемы нет", - добавил Ляшко.
Денис@DDen911 8 ч
Не можу не згадати бородату історію часів 90-х, коли хтось з керівників МОЗ того часу ляпнув наступне (з нагоди відкриття лінії по виробництву одноразових шприців):
"На жаль, відчизняні одноразові шприци не витримують кип'ятіння, та ми працюємо над цим."
Служкам уродов веры уже нет!
10.04.20 З МОЗ вивозять китайські тести на коронавірус на приватних автомобілях, - розслідування "Схем". ФОТО
https://censor.net.ua/ua/video_news/3188200/z_moz_vyvozyat_kytayiski_testy_na_koronavirus_na_pryvatnyh_avtomobilyah_rozsliduvannya_shem_foto
Може зерно пшениці або противірусну сироватку з верблюжої крові?