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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Экономика
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 За последнюю неделю количество официальных безработных увеличилось на 50 тысяч, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что делать тем, кто остался без работы, и действия власти по поддержке граждан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер отметил: "У нас сегодня более 320 тысяч официально зарегистрированных безработных. За последние две недели это количество возросло почти на 50 тысяч. Если сравнить - то до введения карантина в среднем регистрировалось в день около тысячи человек, то сегодня 4-5 тысяч регистрируются безработными. И мы на самом деле приглашаем делать это. Мы максимально упростили процедуру. Сегодня это возможно сделать дистанционно, не приходя в центры занятости.

Мы сегодня усиляем (надеюсь, что политика будет отставлена в сторону) мы примем бюджет, который  будет иметь фонд на борьбу с коронавирусоми будет усиливать как раз наши фонды социальные, чтобы поддержать украинцев".

Источник: https://censor.net.ua/n3188319
 
 
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Мы сегодня усиляем.... Мда, це хоч і мова окупантів, але грамотність ніхто не відміняв!
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главное что проститутки из верховной зрады всегда при работе. даже если месяцами на нее не ходят..
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Мы сегодня усиляем.... Мда, це хоч і мова окупантів, але грамотність ніхто не відміняв!
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Теперь все ,оставшиеся без работы, могут спать спокойно... Капец
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вже усім зрозуміло, що ділетанти доведуть країну до руїни?
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А как же пол ляма новых рабочих мест через две недели?
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Ко мне через неделю бухгалтер по налоги придет. А денег нет. Запасами крупы, что ли, платить ?
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Всему населению Украины пора надевать Черный намордник,по имени МАСКА
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Скорее всего приезжие с Польши, но у них деньги есть продержатся.
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Датишо... За останній тиждень кількість офіційних безробітних збільшилася на 50 тисяч, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7134
В Штатах воно за цей час збільшилося на 6,6 мільйона.
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ога, 200 тысяч завезли, и 150 сразу устроились на работу
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А скількох лишили можливості стати на облік За останній тиждень кількість офіційних безробітних збільшилася на 50 тисяч, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1656 За останній тиждень кількість офіційних безробітних збільшилася на 50 тисяч, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1656 - 170 тис Завезених
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