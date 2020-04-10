 Конституционный суд закрыл дело о депутатской неприкосновенности

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Конституционного суда.

"9 апреля Большая палата Конституционного суда Украины на закрытой части пленарного заседания продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений части третьей статьи 62, части первой, третьей статьи 80 Конституции Украины. По результатам ее рассмотрения принято определение о закрытии конституционного производства в указанном деле", - сказано в сообщении.

Авторы конституционного представления просили КС истолковать нормы Основного закона, которые регламентируют депутатскую неприкосновенность.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нардепы от ОПЗЖ подали представление в КС с целью вернуть неприкосновенность

В частности, парламентарии просили суд истолковать, включает ли в себя депутатская неприкосновенность запрет нарушения тайны переписки и телефонных разговоров, считается ли нарушением депутатской неприкосновенности прослушивание парламентария во время его общения с третьими лицами и видеоконтроля мест общего доступа, где он находится, если на то не было согласия Верховной Рады.

Также авторы представления просили разъяснить, может ли обвинение основываться на доказательствах, полученных с нарушением депутатской неприкосновенности.

Напомним, Верховная Рада в сентябре приняла законопроект (№7203) о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена неприкосновенности народных депутатов с 2020 года.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине больше не действует депутатская неприкосновенность

3 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины".

18 декабря парламент проголосовал в целом за законопроект о реализации отмены неприкосновенности нардепов.