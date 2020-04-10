 Трамп и Путин обсудили коронавирус и цены на нефть, - Белый Дом

Об этом проинформировали в пресс-службе Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Президенты Трамп и Путин обсудили последние шаги, предпринятые в борьбе с пандемией коронавируса, а также достижение стабильности на мировых энергетических рынках", - отметили с американской стороны.
Кроме того, в Белом доме сообщили, что в разговоре также были затронуты "двусторонние и мировые вопросы".
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Это не первый разговор Трампа с Путиным за последнюю неделю.
Накануне глава Белого дома заявил, что говорил с президентом Путиным и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом о нефтяном соглашении, достигнутом в рамках ОПЕК+. До этого президент США также поддерживал связь с лидерами стран в контексте достижения соглашения о стабилизации цен на энергетическом рынке.
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Досить постити голі емоції. Якщо США буде вигідно співпрацювати з РФ, вони будуть співпрацювати. ( так само як і з Китаєм, Кубою, чи Кореєю)
после этого можно вести переговоры о погоде, о природе, о бабах и пиве..
Россия планирует потратить 14 млрд долларов на поддержку экономики
ФРС направит дополнительные $2.3 трлн на кредитование
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Просто сравните цифры
где заняты сотни тысяч народа
технологии выкачки нефти посточнно совершенствуются и себестоимость снижается
может в этот раз договорятся на не как было почти год 55-60 а на уровне 35-40 за баррель
🤣
Нефти в хранилищах на год хватит
без добычи