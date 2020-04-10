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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом
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 Трамп и Путин обсудили коронавирус и цены на нефть, - Белый Дом

Президент США Дональд Трамп в пятницу провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопрос пандемии COVID-19, ситуацию на мировом рынке нефти и другие глобальные вопросы.

Об этом проинформировали в пресс-службе Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Президенты Трамп и Путин обсудили последние шаги, предпринятые в борьбе с пандемией коронавируса, а также достижение стабильности на мировых энергетических рынках", - отметили с американской стороны.

Кроме того, в Белом доме сообщили, что в разговоре также были затронуты "двусторонние и мировые вопросы".

Читайте на Цензор.НЕТ: От коронавируса в мире уже умерли более 100 тысяч человек

Это не первый разговор Трампа с Путиным за последнюю неделю.

Накануне глава Белого дома заявил, что говорил с президентом Путиным и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом о нефтяном соглашении, достигнутом в рамках ОПЕК+. До этого президент США также поддерживал связь с лидерами стран в контексте достижения соглашения о стабилизации цен на энергетическом рынке.

Также на Цензор.НЕТ: Страны ОПЕК+ достигли соглашения для восстановления цен на нефть - добычу сократят на 10 млн баррелей в сутки

Источник: https://censor.net.ua/n3188317
 
 
 Топ комментарии
 
про що можна розмовляти з хуйлом?
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"немає постійних ворогів і постійних друзів, але є постійні інтереси"
Досить постити голі емоції. Якщо США буде вигідно співпрацювати з РФ, вони будуть співпрацювати. ( так само як і з Китаєм, Кубою, чи Кореєю)
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Россия и США должны договорится, иначе проигрывают все.
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россия это нищая страна даже африка живёт более богаче и лучше
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Так вони й домовляються. В режимі монологу США. Так як воно і повинно відбуватися.
Трамп и Путин обсудили коронавирус и цены на нефть, - Белый Дом - Цензор.НЕТ 5659
Трамп и Путин обсудили коронавирус и цены на нефть, - Белый Дом - Цензор.НЕТ 5429
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Никто с гопником договариваться не собирается. Просто ему еще раз напомнили про место под шконкой.
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Согласен. Кацапы сдают ядерное оружие и освобождают оккупированные рашкой территории других государств и выплачивают репарации.
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Мисгебурт украинский ви гейц?
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Погугли слово "репарации", и кто их платит.
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Рашка должна быть уничтожена и разделена на 7 - 12 стран.. ей должен быть закрыт выходы к Черному, Каспийскому, Балтийскому и другим морям..
после этого можно вести переговоры о погоде, о природе, о бабах и пиве..
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А кому должна Рашка? Кто ее может уничтожить?
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путєн вже два слова зв"язати не може. Слова вимовляє як поздній Брєжнєв.
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вове подтвердили, что язык из жопы пока не вынимать?
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Боюсь кремлядь підлиже і кігті сховає і араби повернуть минулі ціни на нафту.
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Не буде ***** виконувати ніякі домовленості. За останні роки скільки договорів він послав подалі?

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Трамп мог бы за танюшку заступиться - а он виш ли с путькой болтает - как так? Эй
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ленин смог переворот устроить..а этот только шестерил..
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В каждой шутке есть доля шутки. Говорят с ****** и вправу дела какие то непонятные происходят. Говорят в Париж на встречу ***** прибыл с собственным биотуалетом. Трамп и Путин обсудили коронавирус и цены на нефть, - Белый Дом - Цензор.НЕТ 5576
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Ну обсирается,вот и возит.Вы посмотрите как он шел в Париже на встрече нормандской четверки,еле ноги переставлял.
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Смотрели интервью Гордона с однокурсником ***** бышим разведчиком кгб Швецом за 2020-й год? Там он много интересных вещей про ***** рассказывал Трамп и Путин обсудили коронавирус и цены на нефть, - Белый Дом - Цензор.НЕТ 1970
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Все с одной странички кацапенресурс
Россия планирует потратить 14 млрд долларов на поддержку экономики

ФРС направит дополнительные $2.3 трлн на кредитование

====
Просто сравните цифры
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Не дал Трамп раздавить ботоксную гадость, а зря. ОНО оклимается и ещё покажет зубки, давить нужно суку, пока копыта не отбросит, давить.
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он не может совсем задавить чтобы не угробить американскую топливную индустрию
где заняты сотни тысяч народа
технологии выкачки нефти посточнно совершенствуются и себестоимость снижается
может в этот раз договорятся на не как было почти год 55-60 а на уровне 35-40 за баррель
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Росгвардия оцепила два села с несколькими зараженными коронавирусом жителями
🤣
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А чё на фото Трампа показали стареньким, а ***** молодым и полным сил. Но тут говорт, что ***** уже туалет с собой возит на международные встречи. Трамп и Путин обсудили коронавирус и цены на нефть, - Белый Дом - Цензор.НЕТ 5918
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трамп и ***** - наш деда пока в гавно не вступит - не уснет,,,,,
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два пристарелых имбицила с падающим рейтингом....
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Рыжий петух взахлеб рассказывал американцам как Рашка помогла Америке медоборудованием для борьбы с коронавирусом не зря. Трамп таким образом хочет оправдаться перед американцами что сосется с кремлевским террористом №1 в мире
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Х.уйло перманентно напоминает Трампу о компромате... чтоб не расслаблялся))
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Мне было бы впадлу с московией разговаривать.
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Т-рам в который раз объяснил Ху@лу, что вопрос сосать у короля ОАЭ или не сосать, даже не стоит
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два дебила-это сила
Нефти в хранилищах на год хватит
без добычи
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'Пара гнєдих запряжьонних Зарьою...!!!'
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