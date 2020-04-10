 Украина отправила в Южную Корею очередной борт за спецсредствами защиты, - Офис Президента. ФОТО

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"По личному поручению Президента Владимира Зеленского этим бортом также будут доставлены на родину 10 граждан Южной Кореи, которые изъявили желание вернуться домой, но не смогли вылететь из Украины из-за ограничений международного авиасообщения.
На обратном пути самолет привезет в Украину многоразовые защитные костюмы и другие средства защиты, которые затем будут переданы в медицинские учреждения в регионах", - говорится в сообщении.
Напомним, во время традиционного совещания по вопросам борьбы с коронавирусом Зеленский в очередной раз подчеркнул, что спецсредства защиты должны доставляться не только в опорные больницы, но и во все другие медучреждения страны.
"Ранее Украина доставила из Южной Кореи 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления COVID-19. Тесты уже используют в украинских больницах", - напомнили в Офисе Президента.
Тут вон засада, не из чего туалетную бумагу делать.
Похоже,земасок столько самолетами подвозить будут, что мы ими подтираться будем)))
Потому и гоняет SkyUp недорого самолеты в Китай - рейсы оплатили пассажиры, которые уже никуда не полетят.
Вот Вам и забота о налогоплательщиках
каналу byoblu24 дал большое интервью нанопатолог с 40-летним стажем работы в операционных, доктор и профессор
Стефано Монтанари. Это шокирующее интервью, потому что он сказал, что в реальности непосредственно от коронавируса
в Италии умерли всего 3 человека. Но что же убивает, если не вирус? Приведу выдержку из его интервью.
- Наши политики последние 10 лет делали все, чтобы разрушить итальянскую медицину. Закрывались отделения и
целые госпитали, персонал увольняли. Когда я слышу, что в Италии лучшая медицина в мире, у меня опускаются руки,
и не только руки. Это неправда! Закупки оборудования и расходных материалов производились по минимуму. Расходы на
медицину резали нещадно. Плюс огромная коррупция. То, что в обычной стране стоит 10 евро, в Италии - 20. И те
минимальные средства, которые имелись в распоряжении, расходовались бездарно. К примеру, зачем-то купили 27 миллионов доз
вакцины от свиного гриппа, которые потом выбросили, а на аппараты ИВЛ денег не было.
Наша медицина была не готова к такому количеству больных с осложнениями на легкие. То, чем опасен этот вирус.
Но проблема не в вирусе! Да, вирус есть, он абсолютно новый. Я пока точно не могу сказать, произвели ли его
в лаборатории, или он пришел от летучих мышей, или еще откуда-то. Насчет мышей я очень сомневаюсь, тогда уж сразу
от единорогов. Точно могу сказать - он новый и он молодой, он мутирует с космической скоростью, он пока в фазе поиска
своего статуса, в котором он потом застынет. Вчера это был один вирус, а завтра это уже другой вирус. В Италии не тот
вирус, что был в Китае. А в Германии не тот, что в Италии. А еще у него невероятная проникаемость, он патологически
контагиозный. Но на здоровых он протекает бессимптомно. По моим предположениям, если мы сделаем тесты всем гражданам
Италии,
то обнаружим, что как минимум половина населения уже положительна.
Все разговоры про вакцину в этих условиях - мошенничество мирового масштаба. Он так быстро мутирует, что мы за ним
не угонимся, создавая вакцины. К тому же от этого типа вирусов нельзя привиться. Ну привьешься, и можешь 200 раз
им переболеть. На него не вырабатывается иммунитета! Если бы я 50 лет назад сказал своему научному руководителю о
возможности привиться от коронавирусов, он бы меня выкинул за дверь. Вакцины от вирусов ОРВИ - это гениальная идея
и ложь фармакологического бизнеса. Я уверен, закончится
тем, что нас обязуют всех сделать прививку, и заработают на этом свои миллиарды.
Откуда грузовики с трупами? Почему столько умерших? Причина - в разрушенной медицинской системе Италии. Прежняя
система справилась бы с нагрузкой.
То, что я наблюдаю сейчас, это какой-то апофеоз маразма. Нами руководят «капитаны Скеттино», которые абсолютно
не понимают, что творят. Или же прекрасно понимают и знают свою цену. Компетенция руководителей крайне низкая. Зачем
нужны резиновые перчатки? Зачем эти маски? Перчатки разрушительно действуют на естественный защитный барьер кожи.
У нас очень умная кожа! Маски - вообще смешно! Для здорового это все равно, что поставить забор из палок против комаров.
Вокруг нас миллиарды миллиардов вирусов. И если рядом с вами есть коронавирус, маска вас вообще не защитит.
А если человек болен,
то ему эту маску надо менять каждые 2-3 минуты. Иначе это тоже теряет смысл.
- Люди не должны сидеть по домам, в страхе и без движения. - считает доктор Монтанари. - Люди должны двигаться, гулять
на солнце, сейчас авитаминоз. Правительство своими мерами крайне вредит здоровью населения. Даже если человек бессимптомно
переносит вирус, то есть он по сути здоров, а ему говорят, что он болен, то это скажется на его здоровье.
Как и на здоровье всех тех, кто сейчас запуганный сидит по домам, не получая витамина D, ведя малоподвижный образ жизни,
в неопределенности за свое будущее. Я считаю, что группа риска - пенсионеры - тоже должны спокойно выходить на улицы,
вести свой нормальный образ жизни.
Жизнь взаперти убьет больше, чем коронавирус. Хотя, возможно, это и есть цель. Мы же находимся по ту сторону абсурда!
Есть важный момент не в моей компетенции - это экономика. Сейчас все закрыто, кроме биржи. Она упала уже почти до земли.
Лишь биржа работает, и миллионеры могут скупить по очень низким ценам лакомые предприятия. А когда будет дан сигнал закончить
«операцию», то они внезапно окажутся владельцами огромных состояний. Миллионеры станут миллиардерами, богатые - сверхбогатыми,
а средний класс - нищими. Я считаю, что все было устроено ради этого. И ради будущей миллиардной прибыли от якобы чудесной вакцины.
От вируса, от которого не может быть иммунитета, и значит, не может быть вакцины.