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 Политика Украины
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Все про:энергетика (1141) Яценюк (7825)

 Если сейчас не принимать решения в энергетике, завтра мы войдем в кризис без света, угля и с проблемами с нефтью и газом - Яценюк во время онлайн дискуссии КФБ

"Если сейчас не принимать решения, как мы будем действовать завтра и послезавтра в энергетике, то завтра и послезавтра мы войдем в энергетический кризис, где не будет ни света, ни угля, где могут быть проблемы с нефтепродуктами и где рано или поздно будут проблемы с газом", - подчеркнул Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в пятницу, 10 апреля, во время второй онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности.

Арсений Яценюк подчеркнул, что сегодня мировые тенденции на рынке энергетики впечатляющие; "Это рекордные падения цен на нефть, которые никто не ожидал, которые не связаны непосредственно с коронавирусом, а связаны с тем, что Россия фактически вышла с условиям из ОПЕК".

В то же время, отметил он, кризис в энергетике для потребителей - это "когда нет света, газа или электроэнергии": "Только тогда люди понимают, что это кризис. И вроде сегодня этого всего не существует на поверхности. Но это как вирус. Когда человек только заболел, то в первый день ничего не происходит. Но это не значит, что это вирус не разрушает организм и послезавтра не будет температуры ".

Он привел пример кризиса 2014: "Свет был, газ был, тепло было, - и все даже не представляли, в каком энергетическом кризисе мы находимся".

Арсений Яценюк отметил, что падение цен на нефть в краткосрочной перспективе выглядит хорошо для потребителей: "Падает цена на заправке, падает цена на природный газ, должна падать стоимость тепла и себестоимость для крупных перевозчиков, в том числе и для" Укрзализныци ". Все вроде бы звучит хорошо ".

В то же время, подчеркнул Арсений Яценюк, такое видение ситуации однобокое: "Как только падают цены на энергоресурсы, происходит банкротство добывающих компаний. Им просто не хватает ресурса, чтобы добывать. И Украина в этой ситуации может очень сильно пострадать. Нам очень трудно конкурировать. И наша цель - энергонезависимость - может стоять под угрозой".

"Мы всегда должны помнить, что Россия - не просто государство-агрессор, но и наш конкурент. Если Саудовская Аравия фактически борется с Россией и выигрывает на энергетическом рынке, то члены украинского парламента от "Слуги народа" вроде Геруса, наоборот, - открывают энергетический рынок Украины для России через поправку к закону по электроэнергетике", - подчеркнул лидер "Народного фронта" .

"Сейчас правительство должно сконцентрироваться на том, что деньги, сэкономленные от падения цен на энергоресурсы, не должны розтринькуватися", - отметил он.

Многие правительства, отметил Арсений Яценюк, как только уменьшаются расходы, начинают заниматься популизмом: "У этого популизма хватит ровно на месяц. Недовыполнение государственного бюджета с начала года - 83 миллиардов гривен, то есть 3 миллиарда долларов. А у них ни программы с МВФ, ни изменений с законом о государственном бюджете. И я не вижу вообще света в конце тоннеля. Почему сегодня такое безволие в принятии решений? "

Необходимым шагом для правительства, по мнению Арсения Яценюка, должно быть создание стабилизационного фонда: "Возможно, надо самим закупать нефть, газ и уголь для того, чтобы спасать украинские энергетические компании, как делали в США".

"Необходимо значительную часть средств отправлять на добычу и энергоэффективность. И здесь важно, как правительство поведет себя по ключевой украинской компании - "Нафтогаза", и ко всем участникам частного сектора. Потому что мы на грани банкротства компаний электроэнергетики. Тепловую энергетику они почти добили, сейчас они добивают атомную энергетику ", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк отметил необходимость безотлагательно внести в парламент кандидатуру на пост министра энергетики: "Как вообще можно управлять энергетикой, не имея министра? Кто в них ответственный за энергетику?"

Он также подчеркнул, что Национальная комиссия по регулированию энергетики должна быть "не политической организацией, а исключительно экономической - принимать решения исключительно для украинской экономики и для граждан Украины": "Но в стране есть премьер-министр. Когда я был премьер-министром, то возглавлял энергетический штаб. Премьер должен безотлагательно включиться в то, чтобы регулировать сегодня все проблемы энергетики. И решить вопрос как для украинских, так и для украинских энергетических компаний ".

Участие во второй онлайн дискуссии КФБ приняли Лариса Галадза, Посол Канады в Украине; Андрей Коболев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины"; Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова; Елена Павленко, эксперт по энергетике, Президент аналитического центра DiXi Group; Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго; Карл Стурен, основатель и директор компании по ветровой энергетике Vindkraft. Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину", бывший заместитель министра иностранных дел Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3188315
 
   
 Топ комментарии
 
Ой, да схаменись уж ты. Было твоё время-прошло. Куда ты....как пуцын в заксобрание татарстана без вазелина....Молчи уж, лучше будешь выглядеть.
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Яценюк с Порошенко решали эту проблему просто. Поднимали в 2-3 тарифы на свет для жителей страны победившего Майдана и благодарный Ринат прикупал себе царский маеток или пару патриотов афро-американского происхождения для игры в футбол
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Берешь зебила, берешь ебонитовую палочку(смотри, не перепутай), трешь ею шо есть сил об этого самого зебила, и получаешь свет. Ну по крайней мере полетят искры. Если знаешь, все просто.
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Чому Яценюк досі не арештований за реструктурізацію українського боргу в результаті якої ми стали рабами власників українських зобов'язань і маємо виплачувати їм десятки мільярдів доларів, яких ми не брали! А власники українських зобов'язань це скорше за все сам Яценюк та інші українські олігархи, які викупили їх по дешевій ціні і влаштували оборудку з реструктурізацієй, прив'язав суму виплат до зростання ВВП України, що нечувано в світі! Такого ще ніхто не робив, це пограбування тисячоліття!
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Ты это зебил брось, лозунги. Или дефолт, или выплата, или реструктуризация. К тому же наиболее активно эта тема реализуется при Зебиле.
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Олександр Савченко, екс директор **** та екс заступник Голови НБУ каже що була безліч способів домовитись без цієї жахливої боргової ями, в яку злочинець яценюк зіштовхнув всю Україну на десятки років наперед! Це нечувано, такого боргового ярма жодна країна на себе не брала! Це безумовно злочинна махінація і за це яценюка мають посадити з конфіскацією на довічне!
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Савченко Если сейчас не принимать решения в энергетике, завтра мы войдем в кризис без света, угля и с проблемами с нефтью и газом - Яценюк во время онлайн дискуссии КФБ - Цензор.НЕТ 9830 Директор ****? Может замдира **** по Украине и еще 4 странам? Если сейчас не принимать решения в энергетике, завтра мы войдем в кризис без света, угля и с проблемами с нефтью и газом - Яценюк во время онлайн дискуссии КФБ - Цензор.НЕТ 7693
Вероятность дефолта в 2015 году всеми экспертами оценивалась в 99,9%. Кстати, при Пете (2015-2019 годы) соотношение приведенного ВВП на душу населения к госдолгу УВЕЛИЧИЛОСЬ на 12%. А вы все сказки сочиняете.
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Дефолт был бы лучше? По-моему история кое-кого ничему не учит. Ничего, сейчас у нас есть шанс повторить. Яценюк тогда сделал невозможное. Если бы не он, то Украина бы нолики к гривнам, возможно, пририсовывала. Сейчас огромная вероятность того, что это таки придется делать.
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Була можливість провести реструктурізацію без дефолту але на кращих умовах для України, як це роблять всі інші держави! Ще за всю історію світової економіки жодна країна світу не брала на себе таких катастрофічних боргових зобов'язань як це зробив злочинець яценюк!
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Да ты что? Серьезно? Знаешь как это сделать? Ну так вперед и с песней! Но вот проблема в том, что сейчас, к примеру, в более стабильных условиях, чем в 2014-м никто реструктуризировать долг Украины не торопится. Не знаеш, почему? Твои слова звучат, как слова Зели о "посмотреть ***** в глаза". Как думаешь, поможет?
Никаких катастрофических обязательств Украина на себя не брала. Долг не рос до 2019 года.
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Ой, да схаменись уж ты. Было твоё время-прошло. Куда ты....как пуцын в заксобрание татарстана без вазелина....Молчи уж, лучше будешь выглядеть.
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осталось народу страні наказать всю преступную клику во главе с порошенко ,яйцонюхом и кличко за то что страна Украина заняла 1 место в рейтинге коррупции и последнее место по уровню жизни народа в в ЕС , кроме того надо приговорить к пожизненному заключению всех 450 депутатов ВР 2014-2019гг правления которые проголосовали за геноцид пенсионеров -по пенсионной реформе 2017 г- когда за 45 лет рабочего стажа платят пенсию работягам пополняющим ПФ стали в 2000 грн а чиновнику который 5-20 лет находился во власти и только потреблял из бюджета и не платил в ПФ - платят от 10.000-50.000 грн в месяц пенсии и правительство директора рынка гройсмана за повышение прожиточного минимума который раскрутил инфляцию и вследствии её простой бюджетник стал получать 3600 грн в месяц а чиновники министры и депутаты от 80.000 до 300.000 грн в месяц а инфляция составила 50% ну и персонально СЕНЮ Яйцонюха который сделал гривну дешевле на 300%!!!!! А стоимость остальногов росте цен на 250%
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Не думал, что буду когда-либо защищать Кроля, но к гонтарево-свинячим аферам с девальвацией гривны он имеет опосредственное отношение, только как соучастник
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Та вже хрєн з ним...
Може швидше позбудемось зелених придурків.
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Сєня, мовчи. Бо ці кловуни зараз напрінімают рєшєній. Нехай буде щось (бажано якомога більше) по чому вони не встигнуть напрінімать рєшєній.
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Берешь зебила, берешь ********** палочку(смотри, не перепутай), трешь ею шо есть сил об этого самого зебила, и получаешь свет. Ну по крайней мере полетят искры. Если знаешь, все просто.
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Яценюк с Порошенко решали эту проблему просто. Поднимали в 2-3 тарифы на свет для жителей страны победившего Майдана и благодарный Ринат прикупал себе царский маеток или пару патриотов афро-американского происхождения для игры в футбол
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Петро Олексійович був змушений так поступати, інакше б путен напав.
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сенька хорошо что ты такой забор построил через который уголь из параши в ведрах можно носить.
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а шо по этому вопросу думают другие бывшие премьеры?
всех надо заслушать, потом делать выводы
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С каждым днём всё новости хуже и хуже.
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Почему сегодня такое безволие в принятии решений? " - потому что президент Зеленский
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Сеня - як геморой: то сховається, то несподівано вискочить.
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А давайте пошлём на *** всех держателей ОВГЗ!!! Аа...Сеня???
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