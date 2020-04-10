 Ждем от России подтверждения об обмене, который должен состояться до 17 апреля, - Резников

Об этом вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Принципиально в среду, я считаю, что мы договорились, прозвучала дата - не позднее 17 апреля, чтобы до Пасхи, чтобы эти праздники наши люди могли встретить на подконтрольной Украине территории… Мы ожидаем окончательно подтверждения от российской стороны, точного количества и точных фамилий, которые они готовы включить в обмен", - сказал Резников.

По его словам, Украина "каждый день ждет окончательного подтверждения, что представитель ОБСЕ, госпожа Хайди Грау нам сообщит официально, что она получила такие письменные подтверждения".

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"Но сегодня понятно, "всех на всех" не будет. Будет определенное количество людей, и я бы не хотел даже сейчас называть ни фамилии, ни цифры, потому что они меняются ежесекундно, ежеминутно, ежедневно", - отметил Резников.