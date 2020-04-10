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 Отечественный беспилотник "Фурия" принят на вооружение украинской армии. ФОТО

Приказом Министерства обороны №115 от 09.04.20 по результатам успешных государственных испытаний беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки огня артиллерии А1-СМ "Фурия" принят на вооружение украинской армии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Отечественный беспилотник Фурия принят на вооружение украинской армии 01

"БпАК А1-СМ "Фурия" является первым отечественным комплексом, разработанным частной компанией, который был принят на вооружение украинской армии", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188311
 
   
 Топ комментарии
 
Они приходят это крещение ещё с 14-го года. Слава волонтерам аеророзвідки!
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Отлично, только для начала этим фурия нужно провести боевое крещение по казармам и артскладам братушек зебилов в лугандоне
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Шо скажет Касьянов? Зрада или нет?
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Комплекс БПЛА Катана коштує 10 тис. долл., а комплекс БПЛА Фурія коштує 150 тис.доларів!!!! Ось Вам і корупція на закупівлях!
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За те саме, що і в Касьянова - за комплекс БПЛА (два БПЛА і пульт управління)
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Igor L

Комплекс БПЛА Катана коштує 10 тис. долл., а комплекс БПЛА Фурія коштує 150 тис.доларів!!!! Ось Вам і корупція на закупівлях!
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А ти чого підтявкуєш?
"зрада ілі нєт".
Це так важливо?
Собака троляча.
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Мне тоже не понравилось. "Валькирия" было бы лучше.
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Валькирия, щас не не хочу влезать в топомонику,ну Vulva сразу приходит на мысль.
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Шо-то ты в гинекологию ударился....Валькирии - Девы Одина, летающие над полем боя. Отечественный беспилотник "Фурия" принят на вооружение украинской армии - Цензор.НЕТ 6841
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Фурії-богині помсти в римській міфології.
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Я знаю. Але Скандiнавска мiфологiя набагато блiжче до Украiнi, ниж Римска.
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Це нічого, що римські легіони пройшли через територію нинішньої України, до Кавказу?
А Румунія?
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Так. Але Русь була заснована вiкiнгами, не римлянами.
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«Перша руська держава середньовіччя виросла з поєднання багатьох елементів. Варяги були лише елементом серед багатьох, однією історичною силою серед інших. Руська історія тільки через варягів є така сама фікція, як руська історія без варягів».
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Українська частка історії Риму.


http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/40884/21-Tischenko.pdf?sequence=1

Ну й вікіпєдія:
Римська імперія на території ******** України.
Північно-Східні кордони Римської імперії.
Починаючи з першого століття н. е. під вплив Римської імперії потрапляють давньогрецькі міста Північного Причорномор'я та Боспорське царство. Римські гарнізони були розміщені у причорноморських містах, зокрема у Тірі, Ольвії та Херсонесі.
Північний кордон Римської імперії у Причорномор'ї проходить по Дунаю, однак на лівому березі Дунаю - на території ******** України - зводиться каструм Аліобрикс, який стає також однією з баз Мезійського флоту Римської імперії та входить до складу провінцій Нижня Мезія та Мала Скіфія. У І-II століттях н. е., за правління імператора Траяна, коли римляни просувалися на північний схід, почалось будівництво Траянових валів.»
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Але чи було якесь государство на террiторii ******** Украiнi пiд час Римской Iмперii?
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матерятся- лезут всякие с запахом бояры орут что они воины Одина с крестами от кирюхи Отечественный беспилотник "Фурия" принят на вооружение украинской армии - Цензор.НЕТ 7762
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На сегодня единственные Воины Одина - это те, шо с Тризубом
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Страшно теперь
оглянуться: смотри!
По небу мчатся
багровые тучи;
воинов кровь
окрасила воздух, -
только валькириям
это воспеть!

Песнь Валькирий, Старшая Эдда
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Ничего не страшно,надо только прозреть,и понять где твой враг.
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Если тебе кто-то сказал, шо ему не было страшно в бою - тебе соврали. Страшно всем. Как индивидуал реагирует на страх - вот это другой вопрос.
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«ФУ́РІЯ, Кожна з трьох богинь помсти в давньоримській міфології.»

Шо старших браттьов сильно жалько?
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Отлично, только для начала этим фурия нужно провести боевое крещение по казармам и артскладам братушек зебилов в лугандоне
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Они приходят это крещение ещё с 14-го года. Слава волонтерам аеророзвідки!
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Значит надо кучу дешевых камикадзе выпускать...
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Ну парочку гранаток на отцепке посилят
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Похоже, появление Фурии очень пришлось не по вкусу холуям россии в даунбасе и их приспешникам из УПЦ МП. Потому списывают на наши беспилотники свои провокации и преступления против гражданского населения оккупированных территорий:
Сегодня не на шутку возбудился митрополит Горловский Митрофан на yuotube Митрополит Митрофан: До каких пор будут убивать людей на Донбассе?
Этот злодей не возмущался, когда орки убивали (и убивают!) нашу армию, наших солдат; когда сажали на яму мирных жителей; когда он и его прислужники сатаны в рясах благословляли на войну "защищать свою землю от врагов", "убивать укров", "не подчиняться Киеву"...Теперь свиное рыло УПЦ МП пошло в открытую против страны, паспорт которой у него есть. Долларовый миллионер, враг Украины, сообщник ФСБ - главное, что есть в этом Митрофане. СБУ, как всегда, сделает вид, что ничего не было.
Лишь извинится перед орками - как и просит Митрофан - некая зеленая шмаркля.
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Дуже добре. Але при зєлєнському це може бути використане лише для перевірки відведення українських військ.

Розвідки та коригування вогню по мишебрат"ях при зєлєнському не буде.
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Скажи своєму куратору,гнидо паРАШЕНська,що він дебіл,як і все фєсєбє. Отечественный беспилотник "Фурия" принят на вооружение украинской армии - Цензор.НЕТ 4127
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глянь те как риговская свинособака мимикрирует под украинца
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Лелека - назва мирного безпілотника. Чипляти до "лелеки" якісь вибухові цяцьки - знущатись над цим чарівним словом, бруднити казку. Нехай "фурія" робить своє, а "лелека" робить своє))
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Чувак, «Лелека», це армійський безпілотник військової аеророзвідки.
Передай по смєнє.
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Ото пішла робота Турчинова.
Зєкоманда мабуть не встигає ізвіняцця перед ******: «Ладім *********, Ми нєвіноватиє! Ето всьо Порох с Пастором замутілі !»

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Я надеюсь создателей этого беспилотника не арестуют за нанесения вреда лучшим друганам и поклонникам Партии Регионов.
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Зєля може зарубити і це виробництво. Зєля досі не дає операторам потренуватись керувати партії турецьких ударних Байкантарів. Вони досі стоять в ангарах в Хмельницькій обл. не затребувані.
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5лет испытаний в частях их уже счёт пошёл на 100 штук - только приняли Отечественный беспилотник "Фурия" принят на вооружение украинской армии - Цензор.НЕТ 8683
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Предлагаю переименовать орел и решка на монетах в зраду и перемогу, тем более что орел и решка пошло от царских монет - орел - российский герб, решка не помню. После переименования в любой непонятной ситуации бросаем монетку и получаем ответ: зрада или перемога Отечественный беспилотник "Фурия" принят на вооружение украинской армии - Цензор.НЕТ 3540
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Орел, то вкрадений у Австрії герб (як водиться у кацапів). Та й у монголів було щось таке.
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не московский мутант геральдический менялся с каждым цорём или цорицей Вітчизняний безпілотник "Фурія" прийнято на озброєння української армії - Цензор.НЕТ 1986
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