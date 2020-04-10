 В Украине коронавирусом заразились 334 медработника, - глава Минздрава Степанов

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".
"Действительно, у нас из 2 тыс. 203 заболеваний на сегодня 334 медицинских работника. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмами биозащиты, очками - все это сразу поставляется в больницы", - сказал он.
до больниц доходят объедки...
Медицина у нас на высоте.
Их смерти будут полностью на вашей совести.