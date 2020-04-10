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 В Украине коронавирусом заразились 334 медработника, - глава Минздрава Степанов

334 медицинских работника заболели коронавирусной инфекцией в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".

"Действительно, у нас из 2 тыс. 203 заболеваний на сегодня 334 медицинских работника. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмами биозащиты, очками - все это сразу поставляется в больницы", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Италии число умерших от COVID-19 врачей достигло сотни, заражено 13 522 медработника

Источник: https://censor.net.ua/n3188309
 
 
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Це так все було готово до епідемії...
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Зато людей госпіталізують примусово. Перетворили лікарні на концтабори, з забором і кордоном поліції.
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Онлайн консультация работает для населения? Дайте ссылку куда зайти. Доставку лекарств через почту сделали, молодцы. Надо попробовать как реально это работает, 35 гривен за услугу не жалко. Цены хорошие
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та да...самолетами-вертолетами доставляется а потом машинами-прицепами тыбзится
до больниц доходят объедки...
В Украине коронавирусом заразились 334 медработника, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 4693
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Чуть-чуть поправка,до области объедки,а до мест назначения хрен а до сельской медицины аж страшно озвучивать,просто слов таких даже в кацапском лексионе не найдется.
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страшнее еще что во многих селах медицина осталась в предвыборных обещаниях...и там так все оптимизировали...что и местный фельдшер - диво дивное, а амбулатория за несколько километров... с клизмой и стойкой под капельницу...а нет вру...еще стетоскоп и тонометр механический ...
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Вот как в больничку идти лечиться - если это главный рассадник заразы. А Степанов возглавил процесс.
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Замість того, щоб приготуватись, міністр Скалецька відпочила в Санжарах і ще й за це одержала подяку.
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А чому Ти ще здоровий?Адже по твоїм заявам ти кождий день шаришся поміж заражених та і ще із без захисту
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Ждем медаль герой карантина. Ни один полицейский не заболел, а столько медиков, как то подозрительно. Боятся работать или плохо учились .
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Дык в Монастырыске медсестра после посещения родни, приехавшей из Италии, посетила церковь, потом отпраздновала день варенья на работе.
Медицина у нас на высоте.
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Напевно тому, що поліція не має прямого контакту з хворими на відміну від лікарів. В свою чергу, лікарі, не гинуть від кульових поранень, як копи. Хіба це складно?
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Вчера госпитализировали 45 медиков из Черновцов, которые на работе не имели контактов, за то имели массовое мероприятие.
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То що -- всі лікарі захворіли через "масові заходи"? Ви до цього хилите?
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Заражение медработников целиком и полностью на ответственности власти за отсутствие средсв защитьі и тестов для тестироаания потенциальньіх зараженньіх.
Их смерти будут полностью на вашей совести.
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Самое опасное место для людей это больница. А самое безопасное место в мире ( на сейчас) Китай.
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***, выйдем из карантина, живые скелеты, потерявшие половину зубов, потому что стоматологи не работают. А вокруг выживших- сытая нацгвардия , привыкшая к грабежам населения, акульими косяками кружить будет.
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А действительно, почему полицейские не заражаются? Может карманы и деньги граждан не так уж кишат вирусами, как нам рассказывают ?
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Судя по состоянию медицины, медработники заканчиваются (((
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