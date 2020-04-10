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 Политика Украины
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 Побывавшие в российском плену МБАКи "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в ближайшее время вернутся из ремонта, - Воронченко

Побывавшие в российском плену малые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск", и рейдовый буксир "Яны Капу" в ближайшее время вернутся из ремонта в состав ВМС Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

Сейчас, согласно заключенных договоров, на ГП "Николаевский судостроительный завод" продолжается финальный этап восстановления МБАКа "Никополь".

"Подразделениями технического обеспечения ВМС Украины завершен первый этап восстановления рейдового буксира "Яны Капу". На государственном предприятии "Николаевский судостроительный завод" проведен плановый доковый ремонт МБАК "Вышгород". Артиллерийский катер и рейдовый буксир готовятся к переходу в пункт постоянного базирования", - рассказал командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины адмирал Игорь Воронченко.

Смотрите: Побывавший в российском плену МБАК "Никополь" после ремонта спущен на воду в Николаеве, - Укроборонпром. ФОТО

"На малом бронированном артиллерийском катере "Бердянск", который был поражен средствами ФСБ РФ, завершены все виды экспертиз, как со стороны наших так и иностранных специалистов, представляющих Украину в международных судах. В короткие сроки МБАК "Бердянск" будет поставлен на ремонт", - добавил глава национального флота.

Напомним, МБАКи "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" были захвачены ФСБ РФ в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Через год, в ноябре 2019 года, Россия вернула корабли Украине.

Также читайте: Они прошли курс реабилитации. По здоровью уже все "в норме". Приступили к выполнению своих обязанностей, - Воронченко рассказал, где будут служить возвращенные из российского плена моряки

Источник: https://censor.net.ua/n3188308
 
   
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так в нас влада проросійська.
недаремно, парад відмінили.
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В часи війни це не фєтіш, а гостра необхідність.
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и экипажи уже есть... - те самые ., награжденные медалями и премиями за прошлый поход...
за проявленный героизм...!
Отдохнули наверное уже в подаренных квартирах..
Принимайте катера Герои...!
И снова в поход за Славой...!
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Не кровожадный,но...Реально сухопутные бьются насмерть,погибают,калеки,запытанные насмерть в плену...Тут съездили,ни разу не стрельнули,всё сразу отдали и...такая почесть.№издец...
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Началось? "
Бунт в Ангарске: горит колония, заключённые взывают о помощи, к ним рвётся спецназ"
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Так вернуться,возможно,или уже вернулись?По вчерашним новостям они уже вернулись,или у нас новости не адекватные которым верить могут только дебилы?Или возможно наши новости как синоптики,-,,погоду на завтра скажем послезавтра,,.
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И снова за наш счет? Что с рашки возьмешь? Там и так трудные времена
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