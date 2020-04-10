 В Киеве не будут вводить на выходных комендантский час, - Кличко

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья! В Киеве не будут вводить комендантский час, как в некоторых регионах Украины. Это - не в компетенции местных властей", - написал он.

По словам мэра, правоохранители на выходных будут нести усиленную службу. Количество нарядов полиции увеличат в общественных местах, парках и скверах.

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"Еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте правилами! Не идите туда, где вас могут оштрафовать. На сегодня правоохранители составили уже 705 админпротоколов в отношении нарушителей. И взыскали в бюджет более 130 000 гривен", — добавил Кличко.

Ранее пресс-служба Волынской ОГА сообщила, что с 11 апреля в области вводится режим максимального ограничения передвижения. С 13:00 субботы до 6:00 понедельника на Волыни просят не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее.

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Также стало известно, что на Закарпатье на выходных официально запретили выходить на улицу. Так, будет запрещено передвижение в общественных местах с 11 апреля 13:00 часов до 6:00 часов утра понедельника 13 апреля.