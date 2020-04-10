EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Киевские новости
  1156  9
Материалы по теме:
Все про:карантин (2800) Киев (18924) Кличко (2939) комендантский час (35) COVID-19 (3590) коронавирус (2197)

 В Киеве не будут вводить на выходных комендантский час, - Кличко

При этом в столице увеличат количество патрулей, которые будут следить за тем, как киевляне соблюдают ограничения.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья! В Киеве не будут вводить комендантский час, как в некоторых регионах Украины. Это - не в компетенции местных властей", - написал он.

По словам мэра, правоохранители на выходных будут нести усиленную службу. Количество нарядов полиции увеличат в общественных местах, парках и скверах.

Читайте на Цензор.НЕТ: На Закарпатье в ближайшие выходные запрещено выходить на улицу, - ОГА

"Еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте правилами! Не идите туда, где вас могут оштрафовать. На сегодня правоохранители составили уже 705 админпротоколов в отношении нарушителей. И взыскали в бюджет более 130 000 гривен", — добавил Кличко.

Ранее пресс-служба Волынской ОГА сообщила, что с 11 апреля в области вводится режим максимального ограничения передвижения. С 13:00 субботы до 6:00 понедельника на Волыни просят не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее.

Также на Цензор.НЕТ: С завтрашнего дня на Волыни вводится режим максимального ограничения передвижения

Также стало известно, что на Закарпатье на выходных официально запретили выходить на улицу. Так, будет запрещено передвижение в общественных местах с 11 апреля 13:00 часов до 6:00 часов утра понедельника 13 апреля.

В Киеве не будут вводить на выходных комендантский час, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188307
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Штрафами пустой бюджет не спасешь. Воровать надо меньше.
 показать весь комментарий
 
Это он намекает, что в других городах местная власть превысила полномочия и забила на преЗЕдента?.... В Киеве не будут вводить на выходных комендантский час, - Кличко - Цензор.НЕТ 6070
 показать весь комментарий
 
 
Да потому что нет законного основания. Так можно после побега зеленой шмали, через несколько месяцев, загреметь за превышение власти!
 показать весь комментарий
 
Ну просто дебилизму нету предела.Так днем заразу разносить разрешается а от и до запрещается.Хотя удивляться и нечему,что кацапы придумали то в Украине становится Законом.
 показать весь комментарий
 
 
какой же ты добрый Виталька за что нам таким непослушным такие поблажки
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх