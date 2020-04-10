 "Слуга народа" Лерос: никто не лезет на коррупционеров при власти. Дело Чорновол - месть за изгнание Януковича

Об этом Лерос написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не понимаю, почему начали сажать за убийства на Майдане с Татьяны Чорновол. Не понимаю, потому что не сидят организаторы убийств Небесной сотни, при этом посадить хотят только Чорновол и даже пожизненно", — написал Лерос.
По словам депутата, к Татьяне можно по-разному относиться из-за ее сложного характера, но следует признать, что она была одним из рупоров Революции Достоинства, а ее муж погиб на войне.
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"Эта ситуация больше похоже на месть и расправу за позорное изгнание окружения Януковича из страны. Адвокат Януковича, а сегодня первый зам ГБР Бибиков, очевидно, видит Революцию Достоинства иначе, чем украинские патриоты", — написал Лерос.
Депутат назвал происходящее примером избирательного правосудия.
"Преследуют тех, кто утратил власть и кого не сложно добить, но никто не полезет на коррупционеров при власти, таких, как глава офиса, у которого не зря теперь появился новый политтехнолог, который ранее был политтехнологом Януковича", — добавил Лерос.
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"Теперь понятно, кто меняет украинскую повестку и кто организовывает цензуру. Этот привкус поребрика становится очень отчетливый", — подытожил он.
10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
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Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.
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Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос.
надо было на столбах развешивать
Говоря сегодня о Черновол, Порошенко охарактеризовал её как "героя АТО, мать двух детей и активистку Майдана".
Активистку.
Майдана.
Назвал преследование "победой "Антимайдана" и сил реванша".
Звучит и вроде бы и правильно и зазывно и верно, только вот плевать.
И реально плевать хочется на Черновол и на Порошенко, которые использовали народ тогда на Майдане, на трупах патриотов взобравшись на властный Олимп.
А сейчас, когда такие же как они их начинают пожирать они снова решительно вознамерились стать за широкую спину народа снова рассказывая о реванше.
О каком реванше вы говорите Петр Алексеевич?
О том реванше, что при вас Медведчук и Ахметов увеличили свои капиталы до максимальных значений?
Про распилы которые устраивало все ваше окружение? Все эти Черноволы, Пашинские, Арахамии, Бирюковы, Свинарчуки и прочая падаль которая рвала Украину в клочья в то время как лучшие ее сыны гибли на фронте?
Кем вы тогда были? И чей это был реванш, когда вы запустили Роттердам +?
Не жалко Черновол, абсолютно не жалко.
Обидно только, что судить ее будут те кого самих судить надо было вместо того чтобы страну грабить.
Но вы же тогда Петр Алексеевич на взлете были. Вы же тогда считали, что продать врагу возможность и дальше грабить родину - это очень прибыльно!
Заработали?
А теперь те кого вы не удушили, так как руки грабежом были заняты - задушат вас.
Задушат те кто, считают Украину недоразумением и каждый день делают все чтобы она исчезла с карты мира.
Вот в этом действительно есть некое "ужасное символическое значение", что революцию делают патриоты, а сливки снимают подонки.
David Kohan