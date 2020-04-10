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 Политика Украины
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 "Слуга народа" Лерос: никто не лезет на коррупционеров при власти. Дело Чорновол - месть за изгнание Януковича

Депутат "Слуги народа" Гео Лерос не понимает, почему не сидят организаторы убийства Небесной Сотни, но при этом хотят посадить Татьяну Чорновол, и чувствует в происходящем "привкус поребрика".

Об этом Лерос написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не понимаю, почему начали сажать за убийства на Майдане с Татьяны Чорновол. Не понимаю, потому что не сидят организаторы убийств Небесной сотни, при этом посадить хотят только Чорновол и даже пожизненно", — написал Лерос.

По словам депутата, к Татьяне можно по-разному относиться из-за ее сложного характера, но следует признать, что она была одним из рупоров Революции Достоинства, а ее муж погиб на войне.

Читайте на Цензор.НЕТ: Чорновол предъявили подозрение по 8 статьям Криминального кодекса - от убийства до препятствования деятельности Партии регионов

"Эта ситуация больше похоже на месть и расправу за позорное изгнание окружения Януковича из страны. Адвокат Януковича, а сегодня первый зам ГБР Бибиков, очевидно, видит Революцию Достоинства иначе, чем украинские патриоты", — написал Лерос.

Депутат назвал происходящее примером избирательного правосудия.

"Преследуют тех, кто утратил власть и кого не сложно добить, но никто не полезет на коррупционеров при власти, таких, как глава офиса, у которого не зря теперь появился новый политтехнолог, который ранее был политтехнологом Януковича", — добавил Лерос.

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"Теперь понятно, кто меняет украинскую повестку и кто организовывает цензуру. Этот привкус поребрика становится очень отчетливый", — подытожил он.

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Читайте также: "Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 - я такой же, как Таня - приходите ко мне", - Аваков о подозрении Чорновол

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

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Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос.

Слуга народа Лерос: никто не лезет на коррупционеров при власти. Дело Чорновол - месть за изгнание Януковича 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188302
 
   
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Тим більше, що «Дєло Гладковського-Свинарчука», виявилось ФЕЙКОМ:
"Слуга народа" Лерос: никто не лезет на коррупционеров при власти. Дело Чорновол - месть за изгнание Януковича - Цензор.НЕТ 5609
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Дмитро Ярош разом з Юрієм Бутусовим та 44 іншими особами.1 год

Путінські підстилки з ДБР оголосили підозру Тані Чорновол... За Майдан!Зеленський, як завжди, коли треба висловлювати позицію - мовчить...Ну-ну...
З Божою поміччю, дочекаємося завершення карантину і нагадаємо очманілим від влади паяцам, хто є в Україні господарем своєї долі на своїй землі.
А раптом, зелені владоможці забажають пришвидшити процес, що ж - пандемія не стане на заваді для дій патріотів України.
Адже, «на війні як на війні»...
#Зе_END
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Вина Танюхи? Убейся об стенку!
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"Депутат "Слуги народа" Гео Лерос не понимает....", але за бенедіктову голосує...
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ось так буває коли революцію не довести до кінця...повилазила вся гниль у вигляді портнових і ви знаєте,у них вийде,тому що судді в Україні одна з ними банда.
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Interesno kto postavil Bibikova(po litovski eto slova zvucit necenzurno jesli zdelat perevod "Слуга народу" Лерос: ніхто не лізе на корупціонерів при владі. Справа Чорновол - помста за вигнання Януковича - Цензор.НЕТ 7071 ) vo vlast?Nado uze zavtra ego uvolit,a to on za rasku uze raboatajet
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потому что не наказанное зло провоцирует рецидив.
надо было на столбах развешивать
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Уже от Зеленского воротит, как от Януковича.
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символическое значение" и всё это - дело руких неких "адвокатов Януковича".

Говоря сегодня о Черновол, Порошенко охарактеризовал её как "героя АТО, мать двух детей и активистку Майдана".

Активистку.

Майдана.

Назвал преследование "победой "Антимайдана" и сил реванша".

Звучит и вроде бы и правильно и зазывно и верно, только вот плевать.

И реально плевать хочется на Черновол и на Порошенко, которые использовали народ тогда на Майдане, на трупах патриотов взобравшись на властный Олимп.

А сейчас, когда такие же как они их начинают пожирать они снова решительно вознамерились стать за широкую спину народа снова рассказывая о реванше.

О каком реванше вы говорите Петр Алексеевич?

О том реванше, что при вас Медведчук и Ахметов увеличили свои капиталы до максимальных значений?

Про распилы которые устраивало все ваше окружение? Все эти Черноволы, Пашинские, Арахамии, Бирюковы, Свинарчуки и прочая падаль которая рвала Украину в клочья в то время как лучшие ее сыны гибли на фронте?

Кем вы тогда были? И чей это был реванш, когда вы запустили Роттердам +?

Не жалко Черновол, абсолютно не жалко.

Обидно только, что судить ее будут те кого самих судить надо было вместо того чтобы страну грабить.

Но вы же тогда Петр Алексеевич на взлете были. Вы же тогда считали, что продать врагу возможность и дальше грабить родину - это очень прибыльно!

Заработали?

А теперь те кого вы не удушили, так как руки грабежом были заняты - задушат вас.

Задушат те кто, считают Украину недоразумением и каждый день делают все чтобы она исчезла с карты мира.

Вот в этом действительно есть некое "ужасное символическое значение", что революцию делают патриоты, а сливки снимают подонки.
David Kohan
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Все дело в том, что в Украине никто из сторонников зеленского-петушария-жопоблока не выйдет бороться за ценности этих политсил. Элохторат этих мразей - тупорылое и жадное быдло, которое считает, что им все должны и за них кто-то должен делать. Поэтому это хорошая новость для свидомых граждан Украины, поскольку все эти зеленые попугаи и кацапские петушки боятся гражданского общества, как черти ладана. Так что в бой!
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Как глупцам промыли мозг дебильным сериалом Слуга Народа. Сразу же ведь было понятно для чего это сделано.
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