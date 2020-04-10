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 За рубежом, Здоровье
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 От коронавируса в мире уже умерли более 100 тысяч человек

Количество умерших от COVID-19 по всему миру уже превысило 100 000 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Worldometer.

По состоянию на 19:30 пятницы количество летальных исходов среди зараженных коронавирусом достигло 100 260. Общее же число инфицированных COVID-19 в мире составляет 1 647 635 человек.

Стоит отметить, что количество тех, кто уже выздоровели от этой болезни составляет 369116.

Лидерами по количеству больных на данный момент являются США (478,109), Испания (157,053) и Италия (147,577).

В Украине по состоянию на пятницу лабораторно подтверждено 2204 случая коронавируса, из которых - 69 летальных. Число тех, кто в Украине уже выздоровел - 61.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 86% людей, умерших от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3188301
 
 
 Топ комментарии
 
Пох на коронавирус.От голода смерть реальнее. От недомедицины - она еще реальнее. Перезапугали так, что уже не страшно. Зеля, ты бы на велосипед пересел .Будь ближе к людям.
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Ничего не поделаешь мы все умрём ,так уж устроен Мир . От коронавируса в мире уже умерли более 100 тысяч человек - Цензор.НЕТ 5287
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сколько от рашизма фашизма сталинизма умерло..
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Муссолини всего ничего убил, причем тут фашизм? Путин - на порядков 2 больше.
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на думку видатного вченого, нобелівського лауреата Івана Павлова, джерелом фашизму став більшовицький переворот у Росії: до нього «фашизму не було», і опісля нього більшовики сіяли «по культурному світові не революцію, а з величезним успіхом фашизм»
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а тут ще й думати треба???
це як думати що Сралін хотів "звільнити" Європу, судячи по 4млн. голів особового складу і техніки - як у решти світу по числу/можливостях
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Жаль, что среди умерших нет зеленого дегенерата который уничтожил украинскую экономику за 10 мес бездарного правления
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Ничего не поделаешь мы все умрём ,так уж устроен Мир .
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Пох на коронавирус.От голода смерть реальнее. От недомедицины - она еще реальнее. Перезапугали так, что уже не страшно. Зеля, ты бы на велосипед пересел .Будь ближе к людям.
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В больнице в совке только заразить могут - ну, либо, реже, само пройдет - полежать в корридоре и домой.
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Стал быть, экономится ок. 4000 л/мин кислорода! Фигня, все там будем...
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нё верю, маловато будет - даешь 10млн.. но в любом случае коронка - заразней.
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все данные из Интернета, там же пишут, что туберкулёз заразней
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Зараз саме час кинути сили на виработку закона о сжиганіі сухой трави.
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Зеля, нас будет засуха и неурожай, суд по аномально теплой зиме. Ты там в закромах родины зерно хоть какое - нибудь оставил, или Радуцкий и пшеничку подчистую вывез? Из 20 объявлений : * Продам молоко*, только одно осталось. Люди скот порезали. То ли кормить нечем, то ли продать негде, штрафы в 17000 гривен - бабушкам не по карману.
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Не знаю, кто вывез, но - да, пшенички нетути. Остались кошкины слёзки.
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А что по саннормам надо предпринимать для блокировки заражения?
Запрет на посещения парков,лесов и рыбальских мест это что является ********* местами?Разрешения для нацгвардии шуровать по карманах является тоже борьбой из вирусом?
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Разрешения для нацгвардии шуровать по карманах-- это прибавка к жалованию. Для этого их выпустили в поля пастись. Если бы карантина не было, были бы митинги и акции протестов - они бы там ошивались. А сейчас карантинными денежками семейный бюджет пополняют.
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На рыбалку теперь НИЗЗЗЯЯЯ, там можно заразиться и заразить других, "общественное" место всё-таки.
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Главное слово в этом предложении это по всему миру. Люди не поддавайтесь панике, 1.6 млн.землян из почти 8 млрд. человек заболело. ГЛАВНОЕ УСПОКОЙТЕСЬ, НАМ ВЫНОСЯТ МОЗГ. Теперь задумайтесь с какой целью?
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