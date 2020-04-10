 От коронавируса в мире уже умерли более 100 тысяч человек

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Worldometer.

По состоянию на 19:30 пятницы количество летальных исходов среди зараженных коронавирусом достигло 100 260. Общее же число инфицированных COVID-19 в мире составляет 1 647 635 человек.

Стоит отметить, что количество тех, кто уже выздоровели от этой болезни составляет 369116.

Лидерами по количеству больных на данный момент являются США (478,109), Испания (157,053) и Италия (147,577).

В Украине по состоянию на пятницу лабораторно подтверждено 2204 случая коронавируса, из которых - 69 летальных. Число тех, кто в Украине уже выздоровел - 61.

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