 От коронавируса в мире уже умерли более 100 тысяч человек

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Worldometer.
По состоянию на 19:30 пятницы количество летальных исходов среди зараженных коронавирусом достигло 100 260. Общее же число инфицированных COVID-19 в мире составляет 1 647 635 человек.
Стоит отметить, что количество тех, кто уже выздоровели от этой болезни составляет 369116.
Лидерами по количеству больных на данный момент являются США (478,109), Испания (157,053) и Италия (147,577).
В Украине по состоянию на пятницу лабораторно подтверждено 2204 случая коронавируса, из которых - 69 летальных. Число тех, кто в Украине уже выздоровел - 61.
це як думати що Сралін хотів "звільнити" Європу, судячи по 4млн. голів особового складу і техніки - як у решти світу по числу/можливостях
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Запрет на посещения парков,лесов и рыбальских мест это что является ********* местами?Разрешения для нацгвардии шуровать по карманах является тоже борьбой из вирусом?