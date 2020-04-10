 Предлагаю парламенту подумать о введении уголовной ответственности за сжигание сухой травы, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении к украинцам в пятницу 10 апреля.
"Я приветствую решение об увеличении штрафов за сжигание сухостоя до 6 тыс. грн. В то же время я предлагаю парламенту подумать о возможности более жесткого уголовного наказания за такие бездумные действия", - сказал он
Зеленский указал, что в этом году количество пожаров в природных экосистемах увеличилось на 30%.
"Ваше "безразлично" – это пожары на территории в 20 тыс. гектаров. Это в четыре раза больше пожаров в украинских лесах. Из-за вашего "безразлично" круглосуточным тушением пожаров занимается 3,5 тыс. человек и тысяча единиц техники ГСЧС. Результаты вашего "безразлично" были заметны даже со спутников НАСА", - подчеркнул он.
да какая трава, когда ГРИВНЯ ГОРИТ ясным пламанем !!!!!!!!!
одно другому не мешает - бороться можно и с поджигателями и коррупционерами.
а то что служки уродливые, плохие и продажные, это другой вопрос...
- а вы за контрабанду ввели уголовку?
- а за Коллаборационизм?
- а зе незаконное обогащение?
и нужно, что бы этот закон работал!
питарасы сжигают все живое, устраивают пожары...
я бы просто - ловил скотов и прикапывал!
Оно должно быть дворником или медбратом.
Большего ему доверять нельзя!
- Вам это мешает?
- Лично мне нет, но мои дети недоумевают, откуда они взялись.