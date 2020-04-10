 Зарплата всех госслужащих с 1 апреля не превышает 47 тыс. грн, – Зеленский

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Затянуть пояса должны все государственные служащие. Уже с апреля, независимо от ранга и должности, их зарплата не превышает 47 тыс. грн. Это касается всех: судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка Украины, ЦИК и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов. Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое", - сказал Зеленский в видеообращении к украинцам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд гривен, 30 млрд из него направим на поддержку пенсионеров, - Зеленский. ВИДЕО