 Зарплата всех госслужащих с 1 апреля не превышает 47 тыс. грн, – Зеленский

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Затянуть пояса должны все государственные служащие. Уже с апреля, независимо от ранга и должности, их зарплата не превышает 47 тыс. грн. Это касается всех: судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка Украины, ЦИК и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов. Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое", - сказал Зеленский в видеообращении к украинцам.
Зебіли, як там оченятка ваши?
Это как кому, мультимиллионеру Авакову до одно места такое, а серьезные специалисты разбегутся, хотя зачем они вам, схемы пилить и получать в конверте от олигарха зарплаты не нужны
карантин жеж не?
как я рад за госслужащих, за их 47к в месяц
...
Саме так зєлєнский переміг бурштинову мафію.
І саме так він бореться з втратами на фронті.
ЗАМОВЧУВАННЯМ.
Но - ВСЕ!
Почему такой разрыв, откуда такие расчеты?!
Зарплаты госслужащих платятся из бюджета и разрыва такого большого от минималки быть просто НЕ может!
...
Мне важно сколько я получаю
***..совок ватно-зеленый