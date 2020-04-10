 В Москве с понедельника вводят пропускной режим, - Собянин

О введении пропускного режима сообщил в обращении к москвичам мэр российской столицы Сергей Собянин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".
"На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе — если понадобится — передвижение внутри района",— сказал господин Собянин в обращении к москвичам.
Он уточнил, что о сроках введения каждого этапа будет объявлено дополнительно.
Ранее источники сообщили изданию, что для каждого выхода из дому москвичам понадобится получать цифровой код. Так, граждане должны будут получать через портал городских властей одноразовый QR-код на поездки по Москве или за город, а также постоянные коды для походов на работу.
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Без ограничений передвигаться по городу смогут обладатели "заданных групп удостоверений", в том числе сотрудники силовых ведомств, правительства, столичной мэрии, Госдумы и Совета федерации.
Москвичи, планирующие совершить "длительные поездки в городе и за город" (например, в поликлинику или на дачу), могут сделать это "только по заявке в заранее заданный адрес назначения", получив одноразовый код на портале мэрии.
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Работающие горожане смогут перемещаться без ограничений от квартир до офисов при условии предварительного получения постоянного кода.
В Москве за последние сутки выявлено 1124 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число заразившихся достигло 7822. Всего в России зарегистрировано 11 918 случаев заражения, 94 человека скончались.
Это Нью-Йорк......
Что будет в Нерезиновой, даже представить страшно......
а лучше ошейник с треккером и пластидом
Скажений Путч
Делали пандемии в РФ Официально признано, что рос.тесты дают большое количество "ложно-отрицательных" реакций. Т.е. нихера вирус не находят. Иностранные тесты в РФ запрещены. Число заразившихся на душу населения в РФ превысило китайский показатель. Протестироваться нереально.
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Три находящихся на космодроме Байконур в Казахстане ракеты «Протон-М» из-за обнаружения в них бракованных деталей отправляются для замены компонентов обратно в московский Центр Хруничева, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.
Центр Хруничева считается самым проблемным и убыточным предприятием «Роскосмоса». Одним из провальных проектов предприятия является разработка семейства носителей «Ангара. Создание ракет ведется более четверти века и потребовало более трех миллиардов долларов. В настоящее время долги Центра Хруничева превышают 80 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом госкорпорации.»
Mikheil Saakashvili
5 год ·
10 років Смоленської трагедії.
Незадовго до поїздки в Смоленськ Президент Качинський подзвонив мені і наполягав, щоб я летів з ним, оскільки серед офіцерів, загиблих в Катині, було кілька грузинських офіцерів польських збройних сил. Я відповів, що росіяни ніколи б мене не впустили. Через 2 дні я дізнався про трагічну долю мого друга, його дружини і польської делегації. Це був один з найскладніших моментів у моєму житті. Лех Качинський - національний герой Грузії. У 2008 році він пішов на особистий ризик і допоміг врятувати нашу столицю від захоплення Росією. До цього дня я вірю, що те, що сталося в 2010 році в Смоленську, було розплатою Путіна за Тбілісі в 2008 році. Ми будемо вдячні вічно.
вот как итнический рюзьге ( мая бабушка жила в йоршкал-оле и сматрела па телевизару праграму "уремья" на урюзькам изыке), хачю пабывать на великам параде. А где мне взять типерь правильный код.