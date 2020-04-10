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 На Хмельнитчине первый летальный случай от COVID-19: умерла сотрудница больницы

В Хмельницкой области 10 апреля зарегистрирован первый летальный случай в результате заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам исследования референс-лаборатории Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, посмертно подтвержден диагноз COVID-19 у сотрудницы Хмельницкой районной больницы, которая находилась на лечении в этом же медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

На данный момент установлен круг контактных лиц, решается вопрос касательно проведения им ПЦР-исследования.

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Напоминаем, по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, в Хмельницкой области было зафиксировано 16 случаев COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3188295
 
 
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И все посмертно,где тесты минмутноздрав?
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була тут новина,що через аптеки будуть продавати їх..
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ця смерть сталась ще позавчора. І ще експрес-тест, взятий в цеї санітарки з-за життя, показав коронавірус. Вчора прийшов результат тесту ПЛР. Заразилась вона від сина, який приїхав з Польщі.
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Мабуть це не один такий синок недоумок в Україні.
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