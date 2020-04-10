 Чорновол предъявили подозрение по 8 статьям Криминального кодекса - от убийства до препятствования деятельности Партии регионов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Чорновол отметила: "Щедро. Мне инкриминируют за Майдан:

1) 115 умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами - высшая мера наказания (пожизненно);

2) ст.170 препятствование деятельности Партии Регионов - 3 года;

3) ст. 146 лишение свободы или похищение человека - 5 лет;

4) ст. 122 умышленное телесное средней тяжести - 5 лет;

5) ст. 121 умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами - 10 лет;

6) ст.125 умышленное легкое;

7) ст. 126 побои и истязания с отягчающими обстоятельствами - 5 лет;

8) ст. 294 организация массовых беспорядков что привело к гибели людей -15 лет".

Напомним, 10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.