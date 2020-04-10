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 Политика Украины
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 Чорновол предъявили подозрение по 8 статьям Криминального кодекса - от убийства до препятствования деятельности Партии регионов

Татьяна Чорновол, которой 10 апреля ГБР объявило о подозрении, обнародовала список всех статей, которые ей инкриминируются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Чорновол отметила: "Щедро. Мне инкриминируют за Майдан:

1) 115 умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами - высшая мера наказания (пожизненно);

2) ст.170 препятствование деятельности Партии Регионов - 3 года;

3) ст. 146 лишение свободы или похищение человека - 5 лет;

4) ст. 122 умышленное телесное средней тяжести - 5 лет;

5) ст. 121 умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами - 10 лет;

6) ст.125 умышленное легкое;

7) ст. 126 побои и истязания с отягчающими обстоятельствами - 5 лет;

8) ст. 294 организация массовых беспорядков что привело к гибели людей -15 лет".

Чорновол предъявили подозрение по 8 статьям Криминального кодекса - от убийства до препятствования деятельности Партии регионов 01

Напомним, 10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

Источник: https://censor.net.ua/n3188292
 
 
 Топ комментарии
 
Партия Регионов должна быть запрещена, она преступна, она проголосовала за расстрел Майдана. И те кто препятствовал деятельности этих преступников - Герои Украины. А те кто судит героев - антиукраинские преступники.
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нов ******** заворушились.... Що падли діло пахнет говенцем ..Пахан дав наказ рвати сраку... ..яж казав що ХЛОві кінець прийде в цьому році...
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Бібіков , у мен вдома ще залишилися штанив яких я простояв весь Майдан. Можеш прийти і забрати.
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Ти на майдані.??()))) Та ти евнух головку свого господаря ХЛА полірував коли Українськи народ пи..див свою зажравшуюся владу...)))
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ст.170 препятствование деятельности Партии Регионов - 3 года Источник: https://censor.net.ua/n3188292 Чорновол пред'явили підозру за 8 статтями Кримінального кодексу - від убивства до перешкоджання діяльності Партії регіонів - Цензор.НЕТ 7536
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я не симпатик Татьяны Черновол ну это уже перебор всё чемодан вокзал Ростов
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Что ей еще не приписали шо и убийство Кеннеди прилепили
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Знав, що зелена влада дебільна, але не знав, що настільки.
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Дивне враження від коментів - за призначення, які робить зеленський, винний Порошенко. Чи ви не подуріли?
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Наконец-то дошли руки до лечения танюхи. Медицина в Украине идёт на поправку.
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какие будут доказательства ..открытый суд с присяжными в он-лайн трансляции ...хотя думаю у партии регионов много целей тогда ..На майдане не только Черновол была ..Яценюк Кличко Тягныбок Турчинов ...Мустафа Наем вообще то на мозоли овощу наступал ..а дело Бубенчика алкаша юридического забыли ?А Вовку Парасюка тогда первым ловить надо и вообще там во всем студенты виноваты их беркут недобил .... так что смотрим дальше пока прошел только год
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ЩО ВИПЕРДИШИ *********...))))) КАЦАПСКЬКІ ТВАРЮКИ...КОСИТЕ ПІД ПАТРІОТІВ УКРАЇНИ .. ПРОВЕРОЧКА.ДЛЯ ВСІХ ВАС.. )))))) СЛАВА УКРАЇНІ!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ. пУТИН- ХЛО...ХТО ЗГОДЕН ????? ПИШИМ ВІДДПОВІТ НА ПРИВІТАННЯ...
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