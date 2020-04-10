 Чорновол предъявили обвинения по 8 статьям: за препятствование Партии регионов и за массовые убийства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Чорновол отметила: "Щедро. Мне инкриминируют за Майдан:
1) 115 умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами - высшая мера наказания (пожизненно);
2) ст.170 препятствование деятельности Партии Регионов - 3 года;
3) ст. 146 лишение свободы или похищение человека - 5 лет;
4) ст. 122 умышленное телесное средней тяжести - 5 лет;
5) ст. 121 умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами - 10 лет;
6) ст.125 умышленное легкое;
7) ст. 126 побои и истязания с отягчающими обстоятельствами - 5 лет;
8) ст. 294 организация массовых беспорядков что привело к гибели людей -15 лет".
Напомним, 10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
Hellis@13Hellis_13 3 ч
эээээ...... оооо...... мляяяя......
Александровскую больницу "минировал" помощник депутата "Слуги народа" Коли Тищенко, который "Коля Оболонский" и ... кум Андрея Ермака.
Ждем, когда полиция извинится за то, что так быстро его нашла.
Я считаю---ты виновит, иди и сиди )))
У тебя столько же аргументов называть ее преступницей, сколько у меня называть тебя преступником.
Или ты зебил, что не понимаешь этого?
Наша гениальная прокуратура занимается не только Таней Черновол или Петром Порошенко. Это всё мелочи.
У них есть уже дело на Байдена.
Осталось только послать спецназ к нему домой, чтобы предъявить ему обвинения.
Они же гении сыска.
Руководитель ГБР в не закона.
Кстати, в какой палате для Танюхи придумали эту статейку - ст.170 препятствование деятельности Партии Регионов - 3 года?))
Кримінальний кодекс України
Стаття 170. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій.
шизофренничать.
Вам за це доведеться відповісти. По-різному. Але кожному.
Зеля покроет себя несмываемым позором на десятки лет и ему все вернется бумерангом.
Даже Юрик Луценко это понял и не посадил Лукаш - а надо было бы.
солидная организация теперь занимается (во время войны и пандемии) какой-то "муйнёй"...а пан Президент тем временем продолжает штамповать "видосики"...(с телесуфлёром...)))
жалкое зрелище...
Ну, з неї станеться.