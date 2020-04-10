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 Политика Украины
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Все про:ПР (11271) Чорновол Татьяна (536) евромайдан (6846) ГБР (1085)

 Чорновол предъявили обвинения по 8 статьям: за препятствование Партии регионов и за массовые убийства

Татьяна Чорновол, которой 10 апреля ГБР объявило о подозрении, обнародовала список всех статей, которые ей инкриминируются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Чорновол отметила: "Щедро. Мне инкриминируют за Майдан:

1) 115 умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами - высшая мера наказания (пожизненно);

2) ст.170 препятствование деятельности Партии Регионов - 3 года;

3) ст. 146 лишение свободы или похищение человека - 5 лет;

4) ст. 122 умышленное телесное средней тяжести - 5 лет;

5) ст. 121 умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами - 10 лет;

6) ст.125 умышленное легкое;

7) ст. 126 побои и истязания с отягчающими обстоятельствами - 5 лет;

8) ст. 294 организация массовых беспорядков что привело к гибели людей -15 лет".

Чорновол предъявили обвинения по 8 статьям: за препятствование Партии регионов и за массовые убийства 01

Напомним, 10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

Источник: https://censor.net.ua/n3188292
 
 
 Топ комментарии
 
Партия Регионов должна быть запрещена, она преступна, она проголосовала за расстрел Майдана. И те кто препятствовал деятельности этих преступников - Герои Украины. А те кто судит героев - антиукраинские преступники.
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Думаю в этом непосредственно замешан Эрмак, чтобы отвести от себя внимание.
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нєт, он іщо бліже...



Hellis@13Hellis_13 3 ч

эээээ...... оооо...... мляяяя......
Александровскую больницу "минировал" помощник депутата "Слуги народа" Коли Тищенко, который "Коля Оболонский" и ... кум Андрея Ермака.
Ждем, когда полиция извинится за то, что так быстро его нашла.

Чорновол пред'явили звинувачення за 8 статтями: за перешкоджання Партії регіонів і за масові вбивства - Цензор.НЕТ 2964
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Виновата, то пусть сидит... В стране не должно быть преступников, которые вне закона... Хотя она больше похоже на психичиски нездоровую...
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А КТО тебе сказал, что она виновата?
Я считаю---ты виновит, иди и сиди )))
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...через таких як ти і вона занадто багато стало недоторканих... злочинець, то за грати... хоча в її випадку схоже, що треба до психіатра...
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Я тебе ЕЩЕ раз повторяю : ти злочинець, йди за грати.
У тебя столько же аргументов называть ее преступницей, сколько у меня называть тебя преступником.
Или ты зебил, что не понимаешь этого?
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...порохобот, я не плутаю... вона не адекватна і сама призналась не один раз, що скоювала злочини...
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Обидеть Таню-может каждый! Не всякий сможет убежать!
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А ще, як кажуть, в ДБР відповіли Авакову: "Ми зробили це разом!"
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Аваков для очистки совісті написав пост в захист Чорновол.Виключно для того,щоб сьогодні знову спокійно спати.Він нічого не зробить для того,щоб їй допомогти,тому що він вже давно перейшов на сторону антимайдану.І справа Шеремета тому приклад.Там сидять такі ж люди, як Чорновол.

Чорновол пред'явили звинувачення за 8 статтями: за перешкоджання Партії регіонів і за масові вбивства - Цензор.НЕТ 414
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Если украинская власть примет решение «помочь» действующему президенту США, то генпрокурор Венедиктова легко найдет «компромат на Байдена»
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Вы плохо следите за новостями.
Наша гениальная прокуратура занимается не только Таней Черновол или Петром Порошенко. Это всё мелочи.
У них есть уже дело на Байдена.
Осталось только послать спецназ к нему домой, чтобы предъявить ему обвинения.
Они же гении сыска.
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Черновол она немного не в себе,(чёкнутая) если не сказать больше.Ей в тюрьму нельзя.Судя по последним делам,я думаю её отпустят но не надолго.Скоро всё узнаем.
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Добре що ти ***** необрізана того, ну того, трохи адекватний.... насправді на жаль шмаркля ти не в тій країні живеш...
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Пам'ятаєте конкурс,коли Венедиктова встановила строк на подачу документів з 30.12 по 3.01. Якраз коли всі святкують Новий рік.Це 100% була схема.І Портнов це знає,всі це знають,а у Портнова є докази і тепер він їх дістане.Це буде уроком всім шісткам, хто підносить ж#пу Портнова.

Руководитель ГБР в не закона.
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ПРОСТО КЛОУН ДУЖЕ ХОЧЕ ПОСАДИТИ ХОЧ КОГОСЬ. НАСТІЛЬКИ СИЛЬНЕ БАЖАННЯ ЩО ІНТЕЛЕКТ ПРИГЛУШЕНИЙ. ПО ФАКТУ РОЗРУХАВ ВУЛИК З БДЖОЛАМИ. ЧОРНОВІЛ ТРЕБА ЗАЯВИТИ ЩО РІШИЛАСЬ НА ЦІ ДІЇ ПІСЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ 95ГО КВАРТАЛУ.ЇМ І ВІДПОВІДАТИ.
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Вот это замутили шапито, кто-то от чего-то усиленно отвлекает внимание. Эта шизофриничка уверен не в теме, используют втемную. Она же на фиг никому не нужна, ни для кого не опасна, это же не Немцов) Зачем начинать этот цирк? Значит - нужно.
Кстати, в какой палате для Танюхи придумали эту статейку - ст.170 препятствование деятельности Партии Регионов - 3 года?))

Кримінальний кодекс України
Стаття 170. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій.

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Портянка и Лукаш истерически бесятся, не знают, что придумать еще.
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Теж міркував про цей варіант.... тільки від чого? Просто так тупо це... ну скоро буде все зрозуміло... не дарма всіх собак тролячих спустили...і порох і кацапня..... мало інтересувавс прокурошею ....в ній собака порилась точно глибоко...треба проаналізувати її
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желаю Татьяне выдержки и скорейшего завершения этого маразма
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А ти на її психичний стан звертала увагу..?? Так зверни...)))
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чёрноротая давно напрашивается на *сидеть* , а лучше её *положить - в психушку.
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у нее двое детей несовершеннолетних.
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Тогда бы занималась ними, вместо того, чтоб метать зажигательные смеси шизофренничать.
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"ст.170 препятствование деятельности Партии Регионов." - за препятствование захвату власти уже статья светит? Хотя при Зеленском уже ничего удивительного.
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Я нагадую, що 73% зебілів, 2% дебілів-противсихів і 38% підлоти-слабаків, які не прийшли на 2-й тур - прямі співучасники, поплічники зе-влади-кагалу і разом з усим зе-кодлом - ВОРОГИ УКРАЇНИ.

Вам за це доведеться відповісти. По-різному. Але кожному.
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та йди на х ..нквдешниця довбана
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Спершу паРашку опустимо а потім вже роберемось.... Слава Україні! Смерть ворогам
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А, может таки следствие провести и доказать невиновность?
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кто проведет следствие- адвокат Януковича? А судить кто будет? те же судьи которые во время майдана арестовали 80 летнего дедушку за то что бросил в бегущих беркутов свою торбу с колбасой и туалетной бумагой
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Неважно, кто судья, сам по себе он ничего не решает. Должна быть доказательная база, свидетели, вещественные доказательства, носители доказательной информации и прочее. Суд, это борьба, адвоката с прокуром, а судья как робот, сторона чисто техническая. Ложное обвинение человека наделённого властью карается очень сурово.
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А может проведенное следствие как раз и выявило виновность?
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Я постеснялся именно так написать. Осталось только доказать или опровергнуть.
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За то не Порошенко !!!! А так какая разница ,есть верховенство право в стране или нет,растет ВВП или падает ,лечат в наших больницах или нет и т. д.!!!!! 73% я вас поздравляю все ,что вы ждали от Зе команды вы все получили ,и еще получите (жаль только что получат все 100%)
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Усе це перекреслить довідка з дурдому, яка в неї є.
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С женщинами воевать-не самое лучшее занятие для мужчин.Могли бы найти кого-нибудь посолидней.Неудобно даже читать такие новости,мягко выражаясь.
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воевать с женщинами - самое последнее: Зверобий, Федина, Таня, а как там Кива?
Зеля покроет себя несмываемым позором на десятки лет и ему все вернется бумерангом.
Даже Юрик Луценко это понял и не посадил Лукаш - а надо было бы.
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Хай саджають разом з Кивою... два чоботи - пара.
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миллиарды, украденные у народа позволяют правительству стать мафией, мафия никогда не делает из своей деятельности правильных выводов, потому что нужен не вывод а деньги, а опыт, приобретённый народом в процессе революций становится словом, которым они снова и снова называют свои ошибки при выборе ненужной себе власти...
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Не,ну "ваще",Танечку, революционерку трогать? Нельзя девочку обижать,она пострадала: с "броневика",на котором "Ленин,или не Ленин,а Порошенко(не важно) выступал" упала,головой ударилась. Революционную травму получила,"за народ" пострадала на "Колчаковских фронтах". И "ваще",ну, сожгла человека живого(убила иным словом),так то ж за революцию,для блага народа. Правда революция какая-то дешевая получилась,и народ благ не получил,но она ж старалась.По крайней мере для Порошенко и Пашинского настаралась,пацики пожили так, что нам бы так пожить. Вот только ,что там так Аренчик Аваков запереживал,неужто и он кого-то мимоходом "мочконул" во времена революционные?
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прикольно...теперь и ДБР "заболело" кварталом-95...
солидная организация теперь занимается (во время войны и пандемии) какой-то "муйнёй"...а пан Президент тем временем продолжает штамповать "видосики"...(с телесуфлёром...)))
жалкое зрелище...
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цю хню підписала бенедіктова?
Ну, з неї станеться.
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Ну що тут сказати... Для них історичне вікно можливостей, яке вже не скоро відчиниться було відчинене 5 років. Вони цей шанс з тріском просрали.
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парадокс в том что гибель больше 100 людей на Майдане-то то "пусте"...а гибель одного рыга-это "мега"криминал...!!! какая избирательная "порка"...позор,влада...!!! и ГАНЬБА!!!
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ага...в случае с Черновол следствие превзошло причину без всяких противоречий, можно поздравить ГБР, у них были прекрасные учителя
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