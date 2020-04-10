 Мы не занимаемся политикой, - ГБР о подозрении Чорновол

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявили в ГБР, комментируя заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который предложил первому замглавы ГБР покинуть госслужбу, назвав обыски у экс-нардепа Чорновол и выдвижение ей подозрения неадекватными и постыдными.
"ГБР находится вне политики", - сказали в ГБР
"Оценку обоснованности подозрения даёт суд. Следователь и прокурор в уголовном производстве являются самостоятельными и принимают решения исходя из собранных доказательств и обстоятельств дела", - отметили в Бюро.
Напомним, 10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
Здесь должно заниматься МОЗ.
И, надо признать, заслуженно
Или мунтян, бондаренко, лукаш?
Якби ж то був просто маніяк... Але цап!
Цап, матері його хиря!
нажаль, так всюди
Кого могла вбить Таня?
И с этим пора что-то делать...
отчего ничего не сделала чтобы небыло реванша??
до корыта дорвалась??
Я не думаю, что речь идёт о рыго реванше. Но иногда тупость принятых решений и пидозр просто зашкаливает. Это при таком-то раскладе коррупционеров всех мастей и убийц настоящих, когда в той же Одессе все знают, кто виноват в смертях 2 мая, например, идти и проводить обыск у черновол!
Можно как угодно относиться к черновол , но она наша, она не прокацапская субстанциях, ее саму били и убивали. Если честно, я возмущена до глубины души
Одним словом, сейчас идет реванш по отношению к нынешнему президенту...
Со стороны По'
Со стороны ОПЗЖ
Со стороны олигархов...
Это видно по количеству ботов...
Но Зе' сам выбрал эту стезю...
И делаете это на мои налоги. Так вот, уроды из ГБР, лучше сами застрелитесь из рогатки. Иначе живые будут завидовать мертвым.
Кстати, когда суды новый президент реформирует, взыщу с вас, уродов все, что я по ошибке отдал в виде налога на несуществующую структуру - ГБР, ОГП и т.п., так как вы нарушаете уже существующий закон! Надеюсь, с молотка пойдут конфискованные у руководства этих структур имущественные активы, чтобы и дети с внуками вашими остались без копійки.
Хотя..., Супрун рекомендовала.
Надо собираться из за дерибана земли. Дерибан земли это АФЕРА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ И КАТАСТРОФА ДЛЯ УКРАИНЫ.
Хронически не перевариваю Таньку. НО судить её за Майдан- шмаркле никто не позволит.
Убили больше 100 майдановцев... и ничего. Один полез за деньгами и задохнулся в пожаре, огонь которого наверняка разожгли что бы скрыть следы сами регионалы. А судят Черновил, яркую журналистку. Это хамсто, наглость и подлость так званого ГБР.
Зебилы, вы сделали ЭТО вместе!
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-18
Беркутовцы уже Херр-рои
а те кого они убивали-убийцы
Так это видит поцЗедент со своей шоблой Ермаков-мудаков
Они, блин, политикой не занимаются, когда это именно политически затрагивает миллионы украинцев.
Надо собираться из за дерибана земли. Дерибан земли это АФЕРА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ И КАТАСТРОФА ДЛЯ УКРАИНЫ.