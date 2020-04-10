EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  5857  98
Материалы по теме:
Все про:ПР (11271) Чорновол Татьяна (536) евромайдан (6846) ГБР (1085)

 Мы не занимаемся политикой, - ГБР о подозрении Чорновол

В Государственном бюро расследований заявляют, что ведомство работает вне политики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявили в ГБР, комментируя заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который  предложил первому замглавы ГБР покинуть госслужбу, назвав обыски у экс-нардепа Чорновол и выдвижение ей подозрения неадекватными и постыдными.

"ГБР находится вне политики", - сказали в ГБР 

"Оценку обоснованности подозрения даёт суд. Следователь и прокурор в уголовном производстве являются самостоятельными и принимают решения исходя из собранных доказательств и обстоятельств дела", - отметили в Бюро.

Напомним, 10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

Источник: https://censor.net.ua/n3188288
 
 
 Топ комментарии
 
Бу-га-га!!!!!! Просто юмористы. Конечно же вы не занимаетесь политикой, как и правосудием. Вы занимаетесь заказами, ублюдки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
Ага... все верят в это конечно.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ГБР, а что у вас и у ваших семей было сегодня на обед? А то мы злые и голодные , читаем новости про вашу сказочную жизнь, и эта ваша сытая жизнь малость начинает раздражать.
 показать весь комментарий
 
 
А им абы что ляпнуть. Они не занимаются политикой, зато Черновол привлекли, а Портнова сатаниста и рыгов - сатанистов никого не привлекают. Избирательность налицо.
 показать весь комментарий
 
 
Начинать надо бы с бывших РыГоАналов перекрасившихся в ОПЗЖ оппых, а это сотни ФСБэшных тварей.
 показать весь комментарий
 
 
"Мы занимаемся х..ерней, за которую получим бздюлину"
 показать весь комментарий
 
 
Бу-га-га!!!!!! Просто юмористы. Конечно же вы не занимаетесь политикой, как и правосудием. Вы занимаетесь заказами, ублюдки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Такое впечатление, что вы занимаетесь ваще крен знает чем!! прожираете деньги налогоплательщиков!
 показать весь комментарий
 
 
Здесь должно заниматься не ГБР.
Здесь должно заниматься МОЗ.
 показать весь комментарий
 
 
За лохов и терпил.
И, надо признать, заслуженно
 показать весь комментарий
 
Ну так бунт будет бессмысленным и безжалостным.
 показать весь комментарий
 
Брати Грімм з Хансом Крістіаном Андерсоном нервово курять у сторонці )
 показать весь комментарий
 
 
Это так прекрасно. Мудак вывез стратегический запас масок во время пандемии, с целью наживы, подставил 36+ миллионов человек, получил бмбло КЕШЕМ, при том всем это ДОКУМЕНТАЛТНО подтверждено, бери и сади. Даже разбиратся не надо. Но нет, садят ТАНЮ))) ЗЕБИЛОИДЫ!
 показать весь комментарий
 
 
Почему начали с черновол , а не с бойко?
Или мунтян, бондаренко, лукаш?
 показать весь комментарий
 
 
Про це запитай у оманського Брехуна. Вся влада у нього в руках.
 показать весь комментарий
 
 
Бідолашна жіночка. І як вам таке нещастя трафило?
Якби ж то був просто маніяк... Але цап!

Цап, матері його хиря!
 показать весь комментарий
 
 
Таня, та визнай вже- влада, яку ти обрала, абсолютно антиукраїнська.
 показать весь комментарий
 
 
Підозрюю, що там справа в іншому ... Як то кажуть:" Любовь зла, полюбишь и Янелоха"
 показать весь комментарий
 
 
Хотя всем давно известно, что это был несчастный случай, и погибший сознательно остался в подожженном здании, отказавшись его покинуть, - написал Сенцов
 показать весь комментарий
 
 
Только не надо путать Русь и кацапский мордор... Это две разные и не пересекающиеся территории.
 показать весь комментарий
 
 
вы занимаетесь избирательным правосудием, чули про таке?
нажаль, так всюди
 показать весь комментарий
 
 
Может они действительно такие белые и пушистые, и что немаловажно, независимы?
 показать весь комментарий
 
Вы наплевали на конфликт интересов как руководитель ГБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновол, - написал Аваков на своей странице в соцсети Facebook.
 показать весь комментарий
 
 
Такое впечатление, что следователи ГБР специальн* подрывают доверие к власти. Ими должны сбушники заняться, придурки какие-то.
Кого могла вбить Таня?
 показать весь комментарий
 
 
Танечка, это все делает дамбаский сепар зельц лично! И его начальники - ермаки с портновыми. ГБР тоже подчиняется портнову, незаконно, конечно.
И с этим пора что-то делать...
 показать весь комментарий
 
 
Прошу прощения, Show Must Go On 6c974400, отвечал не вам, а на пост выше-левее. Ну, ничего менять уже не буду, надеюсь на понимание.
 показать весь комментарий
 
Таня пять лет была при власти
отчего ничего не сделала чтобы небыло реванша??
до корыта дорвалась??
 показать весь комментарий
 
Так в подозрении же написано. Организовывала штурм и поджёг, в этом здании случайно погиб человек. Во время пожара.
 показать весь комментарий
 
А беркута убивали людей из автоматов - и их отпустили.
 показать весь комментарий
 
 
ваші союзнички риги вважають, що таки вбила. Ось, моя суперечка після коменту tihon в 10.04.2020 10:23
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Это как минимум статья о непредумышленном. А может и о предумышленном.
 показать весь комментарий
 
Танюша...... Можно было бы поверить в твоё "специально", если бы забыть о том, КТО назначил Венидиктову на её пост. НЕ Сакварелидзе, которого хотели люди, чтобы наказать коррупцию. А ватоголовую тётку, чтобы помогать делать рыго-расейский РЕВАНШ.
 показать весь комментарий
 
 
Какие люди (кроме приезжих грузинов) "хотели" Сакварелидзе? О чем ты? Ми не займаємося політикою, - ДБР про підозру Чорновол - Цензор.НЕТ 4275
 показать весь комментарий
 
Многие хотели. Очень многие. Многие писали об этом Зелупе. Он, когда баллотировался, сказал, что все назначения будут "согласовываться с людьми"? С КЕМ он "согласовал" назначения рыгоаналов на ключевые посты в стране??? Ась? Ми не займаємося політикою, - ДБР про підозру Чорновол - Цензор.НЕТ 9864
 показать весь комментарий
 
Венедиктова сейчас не гбр, а генпрокурор. Хотя согласна, Сакварелидзе имел бы большую поддержку у людей в роли генпрокурора и мог бы вернуть дове&ие к прокуратуре. Тем более Слуги должны были бы прислушиваться к тем, кому они 'служат'
Я не думаю, что речь идёт о рыго реванше. Но иногда тупость принятых решений и пидозр просто зашкаливает. Это при таком-то раскладе коррупционеров всех мастей и убийц настоящих, когда в той же Одессе все знают, кто виноват в смертях 2 мая, например, идти и проводить обыск у черновол!
Можно как угодно относиться к черновол , но она наша, она не прокацапская субстанциях, ее саму били и убивали. Если честно, я возмущена до глубины души
 показать весь комментарий
 
 
Пока Зе' на поставит кругом своих людей, то толку не будет...
Одним словом, сейчас идет реванш по отношению к нынешнему президенту...
Со стороны По'
Со стороны ОПЗЖ
Со стороны олигархов...

Это видно по количеству ботов...

Но Зе' сам выбрал эту стезю...
 показать весь комментарий
 
 
Правительство и прочие дармоеды: займитесь делом! Мало того, что кризис и люди выживают, так ещё и пандемия. Людей оставили без работы и средств к существованию... Занимаются откровенной хернёй. Такая дурость только в раше и других - убогих - странах..
 показать весь комментарий
 
 
Лежав Зеленський біля Лєнки, а мріяв про Чорновол. Ото і весь секрет.
 показать весь комментарий
 
Вы, рыговские уроды занимаетесь обслуживанием ублюдочных клиентов, начиная с дамбаского сепара зельца, его начальника ермака и кончая вообще нестерильной дрмбасней типа портнова или лукаш.
И делаете это на мои налоги. Так вот, уроды из ГБР, лучше сами застрелитесь из рогатки. Иначе живые будут завидовать мертвым.
Кстати, когда суды новый президент реформирует, взыщу с вас, уродов все, что я по ошибке отдал в виде налога на несуществующую структуру - ГБР, ОГП и т.п., так как вы нарушаете уже существующий закон! Надеюсь, с молотка пойдут конфискованные у руководства этих структур имущественные активы, чтобы и дети с внуками вашими остались без копійки.
 показать весь комментарий
 
 
Гбр кацапо-рыговская помойка.которую зачистим после гонения зеЛи на ростов
 показать весь комментарий
 
 
Венедиктова и Соколов, видимо, думают, что они на должностях вечно и против них не будут заведены уголовные дела. Сегодня каждый из них зарабатывает себе каждый день по отдельному тому.
 показать весь комментарий
 
 
Что-то с матом не то. Мы не занимаемся политикой, - ГБР о подозрении Чорновол - Цензор.НЕТ 4576
Хотя..., Супрун рекомендовала.
 показать весь комментарий
 
Схоже двох коронавірусів одночасно народ України не хоче терпіти...
Мы не занимаемся политикой, - ГБР о подозрении Чорновол - Цензор.НЕТ 5011
 показать весь комментарий
 
 
Тоесть они обычные щаказы называют именно так.. )) вы людей совсем за идиотов считаете?))
 показать весь комментарий
 
При Януковичі опозиція казала, що закон один для всех, що треба жити по законам, а не по понятіям. Сподіваюсь, що в справі майдана восторжествує закон.
 показать весь комментарий
 
Знайшовся хто хоче жити не по закону, а по понятіям.
 показать весь комментарий
 
Ну вот беркутов, которые расстреливали людей из автоматов, которые потом выловили в озере, и экспертиза доказала что пули выпущены из них - так их отпустили по итогу. Закон восторжествовал?
 показать весь комментарий
 
оценку дает суд..., это который Печерский..., вы ЭТО серьезно???)))
 показать весь комментарий
 
 
твари лживые! Я не сторонник Чорновол, но рыговская "заказуха" очевидна. Придется снова собираться...
 показать весь комментарий
 
 
Из за юльки народ не хотел собираться, а из-за черновол тем более не будет. Выйдут максимум пятьсот активистов. Даже если будут говорить, что это рыговская заказуха. Юльку же рыги посадили и народ не вышел.
Надо собираться из за дерибана земли. Дерибан земли это АФЕРА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ И КАТАСТРОФА ДЛЯ УКРАИНЫ.
 показать весь комментарий
 
Интересно, шмаркля намеренно провоцирует Майдан во время пандемии?
 показать весь комментарий
 
 
Да!!! Надо же ему точно знать сколько в Украине граждан имеют тот же диагноз шо и у Таньки Артиллеристки Ми не займаємося політикою, - ДБР про підозру Чорновол - Цензор.НЕТ 4150
 показать весь комментарий
 
Чтобы узнать, сколько граждан Украины имеют "диагноз" Майдана, достаточно посмотреть видео с Майданов страны 2014 года. Хочет освежить память" Ему её "освежат". Ми не займаємося політикою, - ДБР про підозру Чорновол - Цензор.НЕТ 9169
Хронически не перевариваю Таньку. НО судить её за Майдан- шмаркле никто не позволит.
 показать весь комментарий
 
Главное не забыть про коррупцию Эрмака.
 показать весь комментарий
 
 
Самая настоящая политика. Наглый антимайдан!

Убили больше 100 майдановцев... и ничего. Один полез за деньгами и задохнулся в пожаре, огонь которого наверняка разожгли что бы скрыть следы сами регионалы. А судят Черновил, яркую журналистку. Это хамсто, наглость и подлость так званого ГБР.
 показать весь комментарий
 
 
ГБР находится вне политики. А кто поверит?
 показать весь комментарий
 
 
гребані кацапські виродки ці прокурви та дбр!!!!
 показать весь комментарий
 
Дивлюсь я на небо тай думку гадаю....може дійсно вони там всі є...ті?? Якщо Зеленський про це знав заздалегід - він не тільки блазень Коломойського, він дійсно зрадник. Якщо не знав про цей фортель - то він втратив повністю контроль над ситуацією у Країні. І те і те веде Країну до прірви та громодянських конфліктів...Є ще третя думка про багатоходівку з відволіканням піплса від пандемії, фінансової кризи та всіх інших негараздів ...бо зараз всі будуть дивитися, як будуть обирати міру запобіжного заходу ТЧ, потім збирати підписи для апеляції, щоб помьякшити міру (якуб не обрали) почнуть піаритися політикани від різних партій у томпу числі з СН...А поки Коломойский придбає ще два-три заводи та купить голоси у Раді, щоб заблокувати відомі закони....Тримайся Тетяно, народ тебе підтримає, ти не одна!!
 показать весь комментарий
 
муссоров поменяли на россиию, а сидеть будут патриоты Украины.

Зебилы, вы сделали ЭТО вместе!
 показать весь комментарий
 
Бюро нарушающее законы Украины - должно быть расформировано.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-18
 показать весь комментарий
 
Беркутовцы тоже не занимались политикой,но почему-то стали вне закона.История ничему не учит хитрованов
 показать весь комментарий
 
 
ситуация изменилась
Беркутовцы уже Херр-рои
а те кого они убивали-убийцы
Так это видит поцЗедент со своей шоблой Ермаков-мудаков
 показать весь комментарий
 
Если вы не занимаетесь политикой, политика займется вами.
 показать весь комментарий
 
Вас, пророссийские суки из ГБР, надо вешать.
Они, блин, политикой не занимаются, когда это именно политически затрагивает миллионы украинцев.
 показать весь комментарий
 
 
В общем, надо снова выходить на Майдан, эти зе-суки не оставляют нам выбора.
 показать весь комментарий
 
Из за юльки народ не хотел собираться, а из-за черновол тем более не будет. Выйдут максимум пятьсот активистов. Даже если будут говорить, что это рыговская заказуха. Юльку же рыги посадили и народ не вышел.
Надо собираться из за дерибана земли. Дерибан земли это АФЕРА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ И КАТАСТРОФА ДЛЯ УКРАИНЫ.
 показать весь комментарий
 
Мы не занимаемся политикой,а занимаумся фуйней заказанной мацкалями через поц-Зе-дента - ГБР о подозрении Чорновол
 показать весь комментарий
 
Вас просто повішають... без політики... просто віьмуть і повішають. Бо ви ******. Це я вважаю все одно що прийшли до мене , бо я пробув на Майдані від 24.11 до 24.02.
 показать весь комментарий
 
Ой ВєЙ и шо вы мне тут развешиваете спагетти итальянской кухни на мои несчастные уши Ми не займаємося політикою, - ДБР про підозру Чорновол - Цензор.НЕТ 1748
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх