 Мы не занимаемся политикой, - ГБР о подозрении Чорновол

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявили в ГБР, комментируя заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который предложил первому замглавы ГБР покинуть госслужбу, назвав обыски у экс-нардепа Чорновол и выдвижение ей подозрения неадекватными и постыдными.

"ГБР находится вне политики", - сказали в ГБР

"Оценку обоснованности подозрения даёт суд. Следователь и прокурор в уголовном производстве являются самостоятельными и принимают решения исходя из собранных доказательств и обстоятельств дела", - отметили в Бюро.

Напомним, 10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.