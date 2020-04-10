EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  1020  14
Все про:Вакарчук (300) минские соглашения (2818) Голос партия (164) Ермак Андрей (245)

 Политические договоренности возможны после того, как на Донбассе год не будет огня, - Вакарчук

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук считает консультативный совет с представителями оккупированных территорий инструментом, при помощи которого Россия пытается затянуть войну.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я пользуюсь любой возможностью донести до международных партнеров Украины: консультативный совет — это инструмент не для окончания, а для затягивания войны, который пытается применить Россия. Это попытка усложнить все процессы и ослабить украинскую позицию", — написал Вакарчук.

Это мнение он озвучил во время состоявшейся накануне онлайн-дискуссии "Меняется ли переговорная позиция Украины?", организованной Atlantic Council.

"Нет смысла вести переговоры с марионетками Кремля. Говорить об окончании войны можно только с тем, кто начал и может закончить, — с Россией", — добавил Вакарчук.

Читайте также: Украина не ищет прямого диалога с террористами и будет настаивать на нынешней структуре ТКГ, - Кулеба

"И первым шагом этих договоренностей может быть исключительно продолжительное прекращение огня — не на неделю, а на год. Любые политические договоренности — только после этого", — подытожил он.

Политические договоренности возможны после того, как на Донбассе год не будет огня, - Вакарчук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188286
 
   
 Топ комментарии
 
Все равно говорит он и его партия правильные вещи и не нужно тут кидаться на них. Вам абы кидаться. Пусть каждая партия выскажется за зеленую змеиную власть и приведет их в сознание, а то вообще чокнулись.
 показать весь комментарий
 
ну Петя же сидит в Раде, такие же 8% набрал. Даже рыги есть в Раде. Чем Вакарчук хуже ?
 показать весь комментарий
 
вылез голосящий ты нашь Политические договоренности возможны после того, как на Донбассе год не будет огня, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 8503 зашкварий ты минский мля Политические договоренности возможны после того, как на Донбассе год не будет огня, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5708
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вылез голосящий ты нашь Политические договоренности возможны после того, как на Донбассе год не будет огня, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 8503 зашкварий ты минский мля Политические договоренности возможны после того, как на Донбассе год не будет огня, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5708
 показать весь комментарий
 
 
Жив був Вакарчук. Ні риба ні м'ясо, й на ковбасу не годний. Нащо він в Раді?
 показать весь комментарий
 
Все равно говорит он и его партия правильные вещи и не нужно тут кидаться на них. Вам абы кидаться. Пусть каждая партия выскажется за зеленую змеиную власть и приведет их в сознание, а то вообще чокнулись.
 показать весь комментарий
 
 
ну Петя же сидит в Раде, такие же 8% набрал. Даже рыги есть в Раде. Чем Вакарчук хуже ?
 показать весь комментарий
 
 
Коли ця влада щось каже -розумій все по іншому і чим більше запевнює,тим скоріше це зробе!.
 показать весь комментарий
 
Огонь на границе с Московией, будет до тех пор,пока украинцы не поймут,что нужно стремиться быть в другом союзе,который был до превращения Московии в Расию Политические договоренности возможны после того, как на Донбассе год не будет огня, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5476
 показать весь комментарий
 
И Донбасс оккупированный пусть остаётся как есть ,только нужно отгородиться и отправлять туда тех хохлов ,которые лижут яйца представителям московской орды,а также тех кто ненавидит всё украинское. Политические договоренности возможны после того, как на Донбассе год не будет огня, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 2601
 показать весь комментарий
 
Мне нравятся твои песни, но после того, как ты полез в политику ты себя полностью дискредитировал. Жаль, просрал карьеру
 показать весь комментарий
 
Святослав!
Начинать "политические" переговоры нельзя до той поры пока не будут выброшены граждане курятника за пределы Украины, пока граница не будет контролироваться НАШИМИ войсками, пока не будут осуждены и расстреляны "смотрящие" за ОРДЛО лица.
А потом уже не будет необходимости вести какие-либо "политические" переговоры.
 показать весь комментарий
 
Ох же путинососам Вакарчук и не нравится...
 показать весь комментарий
 
Щас от Славика и у сои и у зебилов бомбонет. 😷
По теме: сказал правильно. Только не на год а лет на 5. И стену вдоль линии без кпп. А через 5 лет и посмотрим что с лугандонами делать
 показать весь комментарий
 
На Донбасі, та і не тільки там, не буде вогню війни тільки в одному випадку...
Політичні домовленості можливі після того, як на Донбасі рік не буде вогню, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 8191 Політичні домовленості можливі після того, як на Донбасі рік не буде вогню, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 3055
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх