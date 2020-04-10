 Политические договоренности возможны после того, как на Донбассе год не будет огня, - Вакарчук

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Я пользуюсь любой возможностью донести до международных партнеров Украины: консультативный совет — это инструмент не для окончания, а для затягивания войны, который пытается применить Россия. Это попытка усложнить все процессы и ослабить украинскую позицию", — написал Вакарчук.
Это мнение он озвучил во время состоявшейся накануне онлайн-дискуссии "Меняется ли переговорная позиция Украины?", организованной Atlantic Council.
"Нет смысла вести переговоры с марионетками Кремля. Говорить об окончании войны можно только с тем, кто начал и может закончить, — с Россией", — добавил Вакарчук.
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"И первым шагом этих договоренностей может быть исключительно продолжительное прекращение огня — не на неделю, а на год. Любые политические договоренности — только после этого", — подытожил он.
Начинать "политические" переговоры нельзя до той поры пока не будут выброшены граждане курятника за пределы Украины, пока граница не будет контролироваться НАШИМИ войсками, пока не будут осуждены и расстреляны "смотрящие" за ОРДЛО лица.
А потом уже не будет необходимости вести какие-либо "политические" переговоры.
По теме: сказал правильно. Только не на год а лет на 5. И стену вдоль линии без кпп. А через 5 лет и посмотрим что с лугандонами делать