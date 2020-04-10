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 Экономика
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Все про:Павлоград (76) убытки (192) шахта (865) уголь (792) ДТЭК (110)

 Кризис в энергетике оставил без денег даже прибыльные шахты, - директор "ДТЭК Павлоградуголь" Сахарук

"ДТЭК Энерго" рассматривает возможность приостановки работы крупнейшего и прибыльного угледобывающего предприятия холдинга - "ДТЭК Павлоградуголь".

 Об этом заявил генеральный директор компании Дмитрий Сахарук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы в настоящее время рассматриваем (возможность, - ред.) остановки крупнейшего угольного объединения страны, на котором работают 30 тыс. чел., -"Павлоградуголь". Причина банальная: невозможность платить заработную плату. Вторая причина - невозможность платить за перевозку угля на станции, а также обеспечить всем необходимым", - сказал гендиректор "ДТЭК Энерго".

Ранее о проблемах с выплатой зарплат и обеспечением радиационной безопасности в связи с кризисом в энергетике официально завили в Национальной атомной энергетической компании "Энергоатом".

Напомним, ряд отраслевых ассоциаций - Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА), Украинская энергетическая ассамблея, Федерация работодателей ТЭК - обратились к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю с призывом обратить внимание на кризисные явления в энергетике и ускорить процесс назначения Министра энергетики и защиты окружающей среды.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды остается единственным министерством, где не назначен руководитель.

В свою очередь народный депутат Украины, председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что председатель энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушил отечественный энергетический комплекс.

Источник: https://censor.net.ua/n3188282
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть ахметка меньше в офшоры выводит
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зато не Роттердам+ и не Порошенко
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Пусть ахметка меньше в офшоры выводит
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Ринат, прийшов час продавати "хатинку вбогу в Ніцці" !!!
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Ахметка відкривів ногою двері в АП і при Ющенко і при Януковичу і при Порошенко, і при Зеленському. Країною реально керують ахмето-коломойсько-фірташеподібні примати мафіозі і монополісти. А більшість наших товарисчів ботів, розуміючи це чи ні, просто служать лакеями при тому чи іншому мафіозному клані.
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Випадкова помилка "відкривів" - відкривав, відчиняв
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Короновірус є проблемою, але фінансову кризу створювали зелені до епідемії!
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Насчет Укрспирта можно поспорить, но вот насчет Нафтогаза всем больше нравилось6,когда он был убыточным, но платежки были маленькие
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товарищ, как может быть убыточным Укрспирт ? Кризис в энергетике оставил без денег даже прибыльные шахты, - директор "ДТЭК Павлоградуголь" Сахарук - Цензор.НЕТ 4008
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Скажем так: И много у нас приватизовано убыточных госкомпаний?
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Кстати, да. Где там поборники отжима у Бени Привата?
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Походу нужно ожидать повышение тарифов на электрику,зелька явно продался ахметке с потрохами.
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А шо, юзовский бандюган ахметка уже продаяние в Лондоне просит?
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На сраний сонячний зелений тариф гроші є а шахтарям і енергетикам не має?
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Ел.енергію закупляли з Унітазії, а свої шахтарі нехай сидять без грошей.
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"бедный" ахметов, грабил население и предприятие космическими тарифами и за эти деньги покупал себе яхты и виллы на лазурном побержье, жилье в лондонах и элитных футболистов в свой клуб, а тут бац кроновирус и золотая жилка закончилась... и начался скулеж, что с роскошной жизнью придется завязывать.
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В такому разі, якщо ніхто не бажає викупити збанкрутілі підприємства, може якийсь великий закордонний партнер - держава мусить їх націоналізувати.
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Шахты чьи????пусть со своих миллиардов платит зарплаты какого хера мы должны ему что то платить он с нами выручкой делится?!
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Mikhail Golub

@golub

·25 мин

Страна банкрот без внешней помощи, волонтеры помогают больницам. Зелёная власть из нашего кармана помогает другим странам.

Кризис в энергетике оставил без денег даже прибыльные шахты, - директор "ДТЭК Павлоградуголь" Сахарук - Цензор.НЕТ 2328
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Обыкновенный шантаж. Коломойский шантажирует. Теперь вот и Ахметов. Показывают что могут "сковырнуть" эту власть щелчком пальцев ( благо что они между собой еще не спелись)
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