 Сенцов о подозрении Чорновол: "Что это такое, если не реванш?"

Об этом Сенцов написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Сенцов назвал Чорновол мужественной женщиной и одним из самых активных борцов с режимом Януковича, отметив, что ее муж погиб в АТО, а саму Татьяну едва не убили во время Майдана.

"Сейчас другие "добрые" люди обвиняют ее в намеренном убийстве человека 18 февраля 2014. Хотя всем давно известно, что это был несчастный случай, и погибший сознательно остался в подожжен здании, отказавшись его покинуть", — написал Сенцов.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 - я такой же, как Таня - приходите ко мне", - Аваков о подозрении Чорновол

"Я тоже был там рядом, хоть и подошел позже, когда офис Партии регионов уже дымил. Потому что были тоже важные дела в виде столкновений с "Беркутом" на углу Шелковичной и Институтской", — отметил Сенцов.

Режиссер и бывший заложник Кремля отметил, что тогда продолжалась революция, люди боролись за свободу и будущее для своего государства.

"Сейчас мы видим, как постепенно все эти завоевания Майдана нынешняя власть сливает в унитаз. Если бы мы тогда проиграли, то Янукович нас всех бросил бы в тюрьму. И если активистов сажают сейчас, то что это такое, если не реванш?" — подытожил он.

Также на Цензор.НЕТ: Горбатюк: Подозрения Чорновол имеют признаки преступления со стороны правоохранителей, в "лучших" традициях преследований майдановцев в 2014 году

Напомним, 10 апреля экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.