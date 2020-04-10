 Сенцов о подозрении Чорновол: "Что это такое, если не реванш?"

Об этом Сенцов написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Сенцов назвал Чорновол мужественной женщиной и одним из самых активных борцов с режимом Януковича, отметив, что ее муж погиб в АТО, а саму Татьяну едва не убили во время Майдана.
"Сейчас другие "добрые" люди обвиняют ее в намеренном убийстве человека 18 февраля 2014. Хотя всем давно известно, что это был несчастный случай, и погибший сознательно остался в подожжен здании, отказавшись его покинуть", — написал Сенцов.
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"Я тоже был там рядом, хоть и подошел позже, когда офис Партии регионов уже дымил. Потому что были тоже важные дела в виде столкновений с "Беркутом" на углу Шелковичной и Институтской", — отметил Сенцов.
Режиссер и бывший заложник Кремля отметил, что тогда продолжалась революция, люди боролись за свободу и будущее для своего государства.
"Сейчас мы видим, как постепенно все эти завоевания Майдана нынешняя власть сливает в унитаз. Если бы мы тогда проиграли, то Янукович нас всех бросил бы в тюрьму. И если активистов сажают сейчас, то что это такое, если не реванш?" — подытожил он.
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Напомним, 10 апреля экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
И это на фоне снижения цен на газ в ТРИ раза...
так кто и из чего кармана крадет, зебил?
Если бы ты не был идиотом то понимал бы ,что деньги не исчезают ,они просто из одних карманов попадают в другие.(с)
естественно... это же бАрыга заставлял ватников типа тебя голосовать за монику лоха..
а уж о войне с рашкой такие как ты любители рузького мира - даже не слышали.. "ихитамнет" - верно?
А всем, кто до сих пор верит в сказки про "барыг", которые при предыдущей власти всё разворовали, рекомендую почистить мозги. Можно болгаркой с шлифовальным кругом.
Потому как если "барыги" все разворовали, но оставили преемникам процветающую страну, то что тогда делают "слуги народа"? Как это назвать?
А післязавтра, коли зелена пліснява буде бухати воттку в Ростові, ти опинишся на місці Тетяни вже не випадково, а СИСТЕМНО.
Квартал-95 есть? Есть. "Сватов" по ТВ показывают? Показывают.
Жизнь удалась!
Блин да реванш, реванш...
**** повторять каждый день очевидное...
Путина заведут в Киев, а они все будут талдычить... - "Что это такое, если не реванш?"
Со всем патриотами теперь будут бороться.
С участниками майдана.
А Сенцова посадят теперь уже в Украине.
Агентура россии пришла к власти.
портнов, лукаш, венедиктова, медведчук, дубинский, бужанский.
ФБ