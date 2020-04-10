 Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд гривен, 30 млрд из него направим на поддержку пенсионеров, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Наша борьба с коронавирусом продолжается. В течение недели наши самолеты доставляют из Китая и Южной Кореи все необходимое. Уже прибыло четыре самолета, еще четыре мы ожидаем сегодня и на выходных. Параллельно мы наращиваем собственное производство. За несколько последних дней было отгружено 4 тыс. многоразовых защитных костюмов, сделанных в Украине. Мы продолжаем изготавливать почти миллион масок ежедневно.
Также хочу отметить важные инициативы правительства по изменению государственного бюджета. Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд гривен. За эти средства будет ощутимо увеличены выплаты врачам, которые противодействуют COVID-19 и осуществлены выплаты гражданам Украины, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу. А еще - предоставление денежной помощи семьям врачей, погибших от коронавируса. Отдельно от средств Фонда почти 30 млрд гривен будет направлено нашим пенсионерам", - сообщил президент.
Зеленский подчеркнул, сто Приоритетом остается и проект "Большая стройка". Он будет стимулировать развитие экономики и создаст в Украине тысячи новых рабочих мест.
Президент такде выразил поддержку учителям из проекта "Всеукраинская школа онлайн".
"Вы преодолели страх телекамер и в короткие сроки стали учителями для всей Украины. Вам благодарны миллионы родителей и школьников. Ошибиться - не страшно. Страшно - за всю свою жизнь не создать ничего. Страшно - это самоутверждаться за счет унижения других людей. Я говорю это каждому хейтеру, который считал своим священным долгом написать гадость в адрес украинских учителей", - сказал Зеленский.
Ну, сейчас высрет мендельша, типа купил на пару тысяч гривень что-то...
Дебилы, *****!
и в связи с обосратием Кацапии по нефти, скорее всего, не прокацапская.
"Вы преодолели страх телекамер и в короткие сроки стали учителями для всей Украины. Вам благодарны миллионы родителей и школьников. Ошибиться - не страшно. Страшно - за всю свою жизнь не создать ничего. Страшно - это самоутверждаться за счет унижения других людей. Я говорю это каждому хейтеру, который считал своим священным долгом написать гадость в адрес украинских учителей", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/v3188280
Кому - что, а этому только про коронавирус трепаться!
Дайте ему уже эту корону хоть кто-то!!!!
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вот она сотка!
на 01.01.2020 - 11,3 млн пенсов т.е по 2 655, 00 на нос... да???
карманы пришили?
и все же...
быть нищим в молодости - тяжело
быть нищим в старости - смертельно!
а вообще... есть такие которым и в старости помощь не нужна - они бодры и оптимисты, а есть и молодые - нытики и неумехи, лентяи и захребетники...так что для полемики есть место)))
Они как раз меньше остальных нуждаются в материальной помощи в карантин. Так как сидят дома и расходы у них меньше чем обычно.
Больше всего материально пострадали предприниматели, чей бизнес по-сути закрыт на карантин. Миллионы людей остались без средств к существованию.
Еще миллионы жили с заработков за границей. Им то что делать?
Врачей поддержи, баран!
Кроме пенсионеров никто не люди?
Четверть страны не работает , четверть в отпусках за свой счет, четверть пенсионеры, четверть бюджетники, которые работают но ничего не производят, в том числе клоун с прислугой урода
Другое дело, что из бюджета она стала в свой фонд получать меньше. Но это уже другая история.
хватит врать!
Президент был избран для честной работы, а не для перереза6ия ленточек и организации фондов имени себя
Самый большой мировой обещюн!
что для них изменилось? пенсию перестали платить или что?
они и так дома сидели.
это работающие люди все потеряли, зп нет.
по-моему, это именно работающим людям и детям помогать надо, т.к. пострадали именно они.