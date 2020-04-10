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 Политика Украины
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Все про:местные выборы (1291) Слуга народа (799) Качура (41)

 Некоторые из действующих мэров городов пойдут на местные выборы от "Слуги народа", - Качура

В партии "Слуга народа" допускают, что мэры некоторых городов на предстоящих местных выборах будут баллотироваться от этой политической силы.

Каку передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua рассказал народный депутат Александр Качура.

"Мы будем принимать решения в зависимости от ситуации в каждом отдельном регионе. Я не исключаю того, что кто-то из действующих мэров будет баллотироваться от "Слуги народа", которые пока что не являются членами нашей партии. Если они не замешаны ни в каких скандалах, за ними нет никакого негатива, возможно, они будут следовать тому образу кандидатов, который мы видим", - отметил Александр Качура.

"Мэр без депутатского корпуса и секретаря рады – английская королева, извините. Если выиграют мэры-самовыдвиженцы, мы будем с ними сотрудничать в любом случае. Это легитимно избранная власть. Мое видение, что мы должны выдвигать сильных кандидатов в каждом населенном пункте. ...Если человек действительно верит в свою победу, хороший специалист, мы поддержим такого кандидата, если он сильный и изъявил желание конкурировать с мэром, который находится на своей должности хоть 15 лет", - добавил также нардеп.

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При этом он выразил уверенность, что "Слуге народа" по результатам выборов удастся собрать большинство в местных советах.

"Где-то мы будем побеждать, где-то занимать второе-третье место. Здесь на первый план выходят все-таки персоналии, а не партия. Здесь совершенно другая повестка дня и избирательная кампания. ...Мы создадим в любом случае в том или ином совете конструктивное большинство для того, чтобы принимать необходимые этой территориальной общине, местному совету решения. Вне зависимости от того, какая будет политическая сила. Потому что на местном уровне политизация минимальная. Здесь рациональная повестка дня. Люди дела. Они строят лавочки на округе, устанавливают урны. Это работа не политика, а хозяйственника", - резюмировал Качура.

Вместе с тем, он считает, что у партии есть сильные кандидаты в мэры Харькова, Одессы, Львова и Днепра.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188279
 
 
 Топ комментарии
 
Он чувак неоднозначный, но не полный же дебил )))
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Надо быть полным идиотом,что бы расчитывать на светлое булующее свящавшись с обосра*шимися во всем зебиоами
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Он чувак неоднозначный, но не полный же дебил )))
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133133 - раньше тоже так думал....

даже думал что он патриот....
НО посмотрел несколько ТВ передач с Львова - вата, ватой без принципов этот Садовой...
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не знаю....
у нас если ты просто не явный сумасшедший, то простые дыбилы тебя избирают презиком...
а если просто дурак, то попасть в мэры раз плюнуть - лишь бы по ТВ часто показывали..
Поэтому вопрос сложный...
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Его "24 канал" уже месяца три зеленою задницу вылизывает.
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Он и раньше был с гнильцой, не весь контент, конечно, но все же.
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ага...
удается как то этому Садовому везде пролезть без мыла...
Вернется Янык - он снова будет мэром....
путин оккупирует и Садовой снова мэр.. - будет сотрудничать с НКВД...
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Парі на 100Є! Але де там! Ви "чесні" словом, а на ділі хамовато відігризнетесь і програне не віддасьте!
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таких практично уже немає - це як би повязку на лобі - " Я зЄ Ідіот" Некоторые из действующих мэров городов пойдут на местные выборы от "Слуги народа", - Качура - Цензор.НЕТ 2272
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пару % завжди найдеться - це як "похибка" - даунбасія цьому доказ
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Меров Киева и Черновцов выдвигайте - очень достойные слуги.
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Чернівецький не піде, він алкоголік а не ідіот.
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А Кличко - з точністю до навпаки.
Піде, значить.
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Не можу давати оцінку Кличку, я не киянин.
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Кличко в мери піде, а от партія в нього своя. Він вже наче почав її відроджувати
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Я би тоді сказав так - ти тоді " алкоголіків" не бачив Реально ... У нього "цукор" із самого дитинства
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Та я його знаю з дитинства, діти дружили колись, любе він цю справу.
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Хоча до нього більше питань по його постійним подорожам.
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І я його знаю- особисто , так само як і покійного - Царство йому небесне, його Батька - Павла... Гарна була Людина - хоча і із " міському партії" (такі часи були) прийняв МіскВиконком - но "хапугою" не був ніколи ...
Відности алкоголю - то я як у анекдоті - якщо ні , то або хворий, або сволота...
Но він не "алкаш" - це реально
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невже такі "камікадзе" знайдуться - вы себе льстите "слуги" гребаные...
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Надо быть полным идиотом,что бы расчитывать на светлое булующее свящавшись с обосра*шимися во всем зебиоами
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Вы хотели написать "ЗЕмбрионами"!. Ох, уж этот Т9))))
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Зебилами.Но так тоже хорошо-смесь зеленых о рыгионав-ЗЕМБРИОНЫ
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Ужгородський Богдан Андріїв точно буде "слугою", бо теска Богдана Андрія)))
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Размечтался!) К тому времени врядли кто то вменяемый захочет обмазаться в зеленом?) Аферисты и неучи разваливают страну!!!
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Да идти теперь от вашей дерьмобратии подобно политической смерти))) размечтался идиот
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Ну Гепа и Труханов понятно, а кто еще?
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"Я не исключаю того, что кто-то из действующих мэров будет баллотироваться от "Слуги народа", которые пока что не являются членами нашей партии. "Источник: https://censor.net.ua/n3188279
А мэры об этом знают? Некоторые из действующих мэров городов пойдут на местные выборы от "Слуги народа", - Качура - Цензор.НЕТ 3030 Интересно, кто из них решиться вымазаться в зеленом дерьме
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"Некоторые из действующих мэров городов пойдут на местные выборы от "Слуги народа". Вони самогубці?
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Некоторые из действующих мэров городов пойдут на местные выборы от "Слуги народа", - Качура

так і буде.. Некоторые из действующих мэров городов пойдут на местные выборы от "Слуги народа", - Качура - Цензор.НЕТ 1510
поясню чому.

деяким реальним кандидатам вигідно буде мати серед суперників 'слугу'..
точно не виграє,але голоси у інших відтягне... Некоторые из действующих мэров городов пойдут на местные выборы от "Слуги народа", - Качура - Цензор.НЕТ 1638
тому будуть розказувати 'слугам'про їх майже перемогу))
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Тот кто пойдет под флагом ЗЕ, или идиот.. Или, идиот)))
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ой не факт, что приСлуги каломойши дотянут до след выборов. особенно если будет дефолт.
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..таких як Садовый в Укнаїні дуже багато,наприклад, мер НовоЇ Каховки. 15 років сидить в кріслі...і дуже хоче залишитись в ньому.
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Ха-ха-ха. Ніхто з мерів від Слуги народу на вибори не піде. Це буде означати 100% провал.
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К осени,за принадлежность к СН-пи....ть будут.😁
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да идите вы нахрен зебики долбанные...развели цирк....в топку.
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