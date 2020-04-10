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 Происшествия, Здоровье
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 В Черновицкой области умерли 2 пациентов, у которых диагностировали COVID-19, - ОГА

10 апреля в медицинских учреждениях Буковины умерли еще двое пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

66-летняя жительница села Тереблечье, что в Глыбокском районе, заболела 26 марта. 4 апреля состояние женщины ухудшилось, ее госпитализировали в реанимационное отделение Глыбоцкого центральной районной больницы. Быстрый тест на COVID-19 оказался положительным. У больной была двусторонняя нижнедолевая бронхопневмония и стенокардия. 9 апреля диагноз "коронавирус" подтвердили лабораторно. 10 апреля больная умерла.

В Путильской центральной районной больнице скончался 78-летний мужчина. Он попал в медицинское учреждение 8 апреля, был на кислородной дотации. Быстрый тест на COVID-19 показал положительный результат. Мужчина имел онкологическое заболевание и недавно перенес операцию. Его анализы из лабораторного центра о наличии или отсутствии коронавируса еще ждут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Буковине ожидают результаты анализов на коронавирус по трем умершим

Источник: https://censor.net.ua/n3188275
 
 
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Це відносно молоді люди, їх ще можна було врятувати!
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Если описанное в этой статье правда, то смертность будет очень высокой...
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Ну онко цей вірус ловит чітко, а от жінка могла б ще пожити, стенокардія це таке.
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У больной была двусторонняя нижнедолевая бронхопневмония и стенокардия. Источник: https://censor.net.ua/n3188275
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Звісно що пневмонія, вона ж не в кардіо лежала.
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"Серце" це завжди проблема ...- просто списувати "свою " безпорадність наша "медицина" буде легко та просто - на все тільки не на...
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Стенокардія в 66 років у кожного другого.
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Ну як - 26-го -03 по 04-04 те дома - ВСІМ пофуй....- ну а потім по - протоколу....- і ніякої відповідальності, чи чогось іншого
А лічити хоть намагались - хоч як - і чому не з 26-го якщо і "пневмонія" та "стенокардія" Маемо те що "будували - всі разом...
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Гірка провда тому, як виявляють і лікують народ в далеких селах і містечках, а не в стольному граді Києві, сумно, як люди помирають і влада кожного дня звітує і обіцяє, як все добре і все є.
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Нужно простовсемпереболетьивыработатьобщийимунитет, ето просто насморк, как нам тут рассказывают некоторые.
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скончался 78-летний мужчина, дай Бог дожить еще
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