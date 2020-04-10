 Шкиряк поддержал Чорновол: "Бибиков! Я тоже был на Майдане! Приходи и за мной!"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Шкиряк заявил: "Бибиков! Я тоже был на Майдане!! Приходи и за мной, жду! Татьяна держись! Слава Украине!"
Напомним, 10 апреля экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
Шкиряк советник Авакова, если что.
Бибиков приходи
поцЗедент не был на Майдане
ничего-эти миллионы прийдут за Зе и слугами олигархов (если не успеют в Ростов сбежать)
Суть в тому, що на сцені Майдану за три місяці багато людей було, причому різних. І гребти всіх під одну гребінку може лише людина, яка там не була!
Даже странно, что он пишет теми же словами, что и глава МВД.
У Державному бюро розслідувань заявляють, що відомство працює поза політикою."ДБР перебуває поза політикою", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в ДБР, коментуючи заяву міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
"Оцінку обґрунтованості підозри дає суд. Слідчий і прокурор у кримінальному провадженні є самостійними і ухвалюють рішення зважаючи на зібрані докази та обставини справи", - зазначили в Бюро.
Дострокові.
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