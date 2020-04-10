 Шкиряк поддержал Чорновол: "Бибиков! Я тоже был на Майдане! Приходи и за мной!"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шкиряк заявил: "Бибиков! Я тоже был на Майдане!! Приходи и за мной, жду! Татьяна держись! Слава Украине!"

Напомним, 10 апреля экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.