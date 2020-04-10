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 Политика Украины
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 Шкиряк поддержал Чорновол: "Бибиков! Я тоже был на Майдане! Приходи и за мной!"

Советник главы МВД Зорян Шкиряк выступил против уголовного преследования экс-нардепа, журналиста-расследователя Татьяны Чорновол.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шкиряк заявил: "Бибиков! Я тоже был на Майдане!! Приходи и за мной, жду! Татьяна держись! Слава Украине!"

Шкиряк поддержал Чорновол: Бибиков! Я тоже был на Майдане! Приходи и за мной! 01

Напомним, 10 апреля экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

Источник: https://censor.net.ua/n3188274
 
   
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До Шкіряка можна приходити, це Україні не нашкодить!
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Не можно а нужно ,на Майдане умирали простые честные люди а крысы типа шкиряков там появлялись только посвистеть а потом воспользовались случаем и на крови героев пришли к кормушке ...
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Шкиряк залишився людиною, а не зебілом.
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Аваков по такой логике тоже шоле?

Шкиряк советник Авакова, если что.
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не переживайте так за таньку, не посадят ее. У нее есть справка, ей можно все!
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я не знаю какой у нее диагноз.
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Миллионы украинцев были на Майдеане
Бибиков приходи
поцЗедент не был на Майдане
ничего-эти миллионы прийдут за Зе и слугами олигархов (если не успеют в Ростов сбежать)
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преЗЕдент в это время кацапов в саунах развлекал и на корпоративах у рыгов ногами дрыгал.
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Был Майдан и была сцена Майна, а это две большие разницы. Так, шо не примазывайтесь к Майдану - сцена предала его.
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Еммм, ти взагалі на Майдані був? На сцені чи не більше всіх була Руслана. Чим вона зрадила Майдан?
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Так, до речі, до Ніщука у владі взалаі претензій нуль! Завдяки йому "Кіборгів" зняли і ще купу фільмів - той же "Донбас", який у Каннах нагороду взяв!

Суть в тому, що на сцені Майдану за три місяці багато людей було, причому різних. І гребти всіх під одну гребінку може лише людина, яка там не була!
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Было бы еще больше, если б народ не позволил. От Порошенко не дали опять Азирова в прмаранчевом шарфике притащить как в 2004. Их обоих на нем бы и повесили
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Ну у них там в нечерноземье такое показывали.
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а чо вони обидва з авакяном кличуть бібікова? Якщо він - Бабіков? Що, обидва не хочуть підставлятися?
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бибиков запутается...где зорян,где шкиряк....
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bit.ly/37TfVb3 - Крутяк
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Советник главы МВД пишет...

Даже странно, что он пишет теми же словами, что и глава МВД.
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бібікови морозяться:
У Державному бюро розслідувань заявляють, що відомство працює поза політикою."ДБР перебуває поза політикою", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в ДБР, коментуючи заяву міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
"Оцінку обґрунтованості підозри дає суд. Слідчий і прокурор у кримінальному провадженні є самостійними і ухвалюють рішення зважаючи на зібрані докази та обставини справи", - зазначили в Бюро.
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еще одна беда выступила, надо раньше было выступать о справедливой правоохранительной системе, но не дал Бог ума
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Зелёная пропутинская нечисть вместе с регионовскими выродками испытывают терпение украинских патриотов. Играют с огнём. Почти уверен, что до ростова доберутся очень немногие...Хотелось бы, чтобы НИКТО!
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Шкикяку респект, высказался мужик...а почему Зорян стыдливо молчит ?
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Чомусь думаю, що Бібу не варто запрошувати. Навіщо йому паритись, до когось йти? Треба нам всім брати погану мітлу, йти та вимітати всю цю погань зелену в політичний смітник. Бо вже давно зрозуміло, що Зєля нам все брехав перед виборами.
Дострокові.
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Конечно должны прийти и даст Бош ещё придут ,как и за майдановцами Пэтей ,Сэней ,Кличко которые под пули не шли ,зато очень лихо оказались у кормушки придя туда по крови реальных героев.
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щас танюху-краюху берут за одно местечко берут, а потом дойдет черед и до братьев-спасателей катмандийских - революцыя гыдности пожирает своих ублюдков Шкиряк поддержал Чорновол: "Бибиков! Я тоже был на Майдане! Приходи и за мной!" - Цензор.НЕТ 219
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З якого російського міста ведеш пропаганду?
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Блин. И я был на Майдане. За мной придут? Шкиряк поддержал Чорновол: "Бибиков! Я тоже был на Майдане! Приходи и за мной!" - Цензор.НЕТ 915
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Бибиков , когда ты захочешь проехаться в лифте , запомни -
Шкиряк поддержал Чорновол: "Бибиков! Я тоже был на Майдане! Приходи и за мной!" - Цензор.НЕТ 1991 . .
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