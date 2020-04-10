 Полиция составила 4 тысячи протоколов за нарушение карантина, - Геращенко

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"В Украине с начала карантина полиция составила четыре тысячи админпротоколов. В это же время во Франции оштрафованы около 500 000 граждан, а в Испании - 400 000. Большинство украинцев придерживается карантина", - сказал Геращенко.

По словам замминистра МВД, люди начали заботиться о себе. окружающих, осознавать, что лучший способ борьбы с COVID-19 - карантин и ограничение социальных контактов.

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Геращенко отметил, что преступность снизилась на 25-30%.

"Мы думаем, что это связано с тем, что преступники тоже люди и хотят сохранить свое здоровье. Сейчас не работают кафе, рестораны и дискотеки, поэтому снижение конфликтов, вызванных алкогольным опьянением. Снижение квартирных краж, поскольку люди сидят дома. Надеемся, что в мае Украине удастся выйти из карантина, а нам - удержать уровень преступности под контролем", - отметил он.

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