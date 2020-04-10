 Уроки из Кремля. Как онлайн-уроки делают из украинских школьников юных путинцев. ВИДЕО

Пока соцсети гудят об ошибках учителей на онлайн-занятиях, худшее происходит после их завершения. Ведь на медведчуковских телеканалах между онлайн-уроками школьникам запихивают в головы альтернативную гибридную историю о плохом МВФ, проклятых американцах, а еще - нацистах и маргиналах на Евромайдане и другую российскую пропаганду.
Почему власть не видит ничего плохого в том, что помощники российских пропагандистов влезают в головы украинским детям? Как они заманивают детей айфонами в "русский мир"? И можно ли с этим что-то сделать?
Це жарт такий?
Пропаганда - надміцна зброя, і чк-нквс-кгб-фсб використовується вже століття.
Неужели сразу это было кому-то непонятно ?
Но все они принадлежат Медведчуку или другим представителям ОБЗЖ
согласен, шо двумя из этих трёх управляет по факту патриот Украины Ермак,
а УНИАНом Беня.
Слів нема. Саме матюччя. Зебіли, починайте - "вот и хорошо! низкий поклон бубочке за восстановление союза! кончилось время нациков и бендер, тапеича наш русский мир - любо, братцы, любо! ржать, жрать, срать - а шо исьтьчо русскому чилавеку надоть?"
Белые медведи в антарктике у украинских полярников
А пингвинов куда деть ? , в Африку?
НАЙСТРАШНІШИЙ УКРАЇНЕЦЬ! Або неказка про Кощія Безсмертного
это он при вас развернулся
и получил госзаказ на трансляцию кацапской пропаганды детям.
2. У кого он покупал каналы при Порохе ?
На почитай, и вспомни какой президент был в 2018:
Уже возник скандал в научных и преподавательских кругах, речь идет о кардинальном сокращении преподавания Украинского языка и литературы! Вот вам яркий пример наступления на Украинский язык, на нашу историю, традиции и культуру! Эти онлайн уроки, выкупленные вражескими пропагандистскими телеканалами Медведчука - часть общего плана по тотальному наступлению на все Украинское!
А не вигнав, бо він свій вдоску, як і олігарх фірташ, до якого на стрілку він їздив в Австрію. Тому не сидять і інші бариги, бо комусь пізніше треба буде і петю садити. Саме краще, коли дохнуть патріоти та недолугі, які вважають, що Майдан, це Революція Гідності, яких потім можна застрелити чи посадити, або купити на службу. Правда, Цензор.Нет? 23 роки брехні і грабунку. Болить, курва....
гнилой жидовский клоун уже давно продался кацапам.