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 Политика Украины, Общество
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Все про:пропаганда (2442) ТВ (1808) Буткевич Богдан (15)

 Уроки из Кремля. Как онлайн-уроки делают из украинских школьников юных путинцев. ВИДЕО

В центре внимания нового выпуска "Без цензуры" - украинская школа-онлайн. Точнее то, как в перерывах между онлайн-уроками медведчуковские каналы делают из украинских школьников юных путинцев и сторонников "русского мира". И все это - с полного одобрения министерства образования.

Пока соцсети гудят об ошибках учителей на онлайн-занятиях, худшее происходит после их завершения. Ведь на медведчуковских телеканалах между онлайн-уроками школьникам запихивают в головы альтернативную гибридную историю о плохом МВФ, проклятых американцах, а еще - нацистах и маргиналах на Евромайдане и другую российскую пропаганду.

Почему власть не видит ничего плохого в том, что помощники российских пропагандистов влезают в головы украинским детям? Как они заманивают детей айфонами в "русский мир"? И можно ли с этим что-то сделать?

Источник: https://censor.net.ua/n3188269
 
   
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Це все робиться з дозволу агента ФСБ ЗЕклоуна!
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Почему власть не видит ничего плохого в том, что помощники российских пропагандистов влезают в головы украинским детям? Как они заманивают детей айфонами в "русский мир"? И можно ли с этим что-то сделать?Источник: https://censor.net.ua/n3188269

Це жарт такий?
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Нв жаль, нІ - таке врадення після просмотру відео.
Пропаганда - надміцна зброя, і чк-нквс-кгб-фсб використовується вже століття.
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Це все робиться з дозволу агента ФСБ ЗЕклоуна!
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Хлопці, доки ви не зрозумієтє, що просрано було 21.04.2019, діла не буде.
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Так именно для этого именно эти каналы и были выбраны.

Неужели сразу это было кому-то непонятно ?
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Не надо трындеть, на разных канала идут уроки для разных классов.
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Ну конечно же на разных.

Но все они принадлежат Медведчуку или другим представителям ОБЗЖ
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Опять врешь, с каких пор например Рада, УНИАН или Первый принадлежат ОПЗЖ.
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вот тут эскъюзи мэ.

согласен, шо двумя из этих трёх управляет по факту патриот Украины Ермак,

а УНИАНом Беня.
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Есть факты что на этих каналах ведется пророссийская деятельность?
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Паша на отсосе у мертветчуков, узбагойся, сиромаха, все равно кацапы нагнут и поимеют, не посмотрят, что лизал им справно
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Епать-пердеть...

Слів нема. Саме матюччя. Зебіли, починайте - "вот и хорошо! низкий поклон бубочке за восстановление союза! кончилось время нациков и бендер, тапеича наш русский мир - любо, братцы, любо! ржать, жрать, срать - а шо исьтьчо русскому чилавеку надоть?"
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Он предатель, а уже потом тупица с "пустой головой" по словам его же подданных.
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Он не предатель, он враг! Предатели те, кто за него голосовал
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На дистанционном уроке с Еленой Зеленской рассказали про антарктического белого медведя.


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Мишка не просто антарктический - он с "Антарктического полуострова".
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Вот это пипец. Уроки з Кремля. Як онлайн-уроки роблять з українських школярів юних путінців - Цензор.НЕТ 6120
Белые медведи в антарктике у украинских полярников
А пингвинов куда деть ? , в Африку? Уроки з Кремля. Як онлайн-уроки роблять з українських школярів юних путінців - Цензор.НЕТ 6243
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Там и "историки" и "математики" и "географы... Во-общем сплошные зеленые "прохффесора"

Уроки з Кремля. Як онлайн-уроки роблять з українських школярів юних путінців - Цензор.НЕТ 9276
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Американская компания Esri предложила бесплатно на 4 года оснастить все наши школы своей платформой, на базе которой можно было бы не только дистанционное обучение проводить, но и обучать детей довольно интересным вещам. Во-первых, это карты, с помощью которых можно видеть и понимать каждый эпизод истории. Или вот, к примеру, рассказ с картами и фотоматериалами о двух Кореях, где ребенок может увидеть всю историю так, как ему ни один учитель не расскажет
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Все это было еще при министре Гриневич, а ее заместитель Павел Хобзей - это как раз тот «патриот», который никак не мог понять нафига украинской школе нужен глобальный проект модернизации образования от Esri. Урапатриоты от ФСБ решили создать свою собственную платформу через какую-то контору «Инфоресурс». Когда сейчас у нового министра спросили, почему до сих пор не запустили платформу, то оказалось, что она не проста не запущена, а ее оборудование и программное обеспечение находится под арестом, и из-за разворовывания денег на 48 млн открыто криминальное дело.
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Чудова ідея! Подивився про Кореї. Просто шикарно. Шкода що кинули це! Замість цього діти дивляться зеосвіту від лєнки...
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А кто ж позволил своему куму, кресному отцу своего сына Мишеньки, скупить половину общегосударственных телеканалов Украины?
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Дети уроки не смотрят,а Рабиновича слушать будут. Дурдом. А,вообще,какая обстановка дома,такие и дети.А первым президентом,которого посадят,будет Зеленский. Но он еще об этом не знает
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вот что надо показывать...на уроках сравнительной филологии (чи нема такого урока? Уроки з Кремля. Як онлайн-уроки роблять з українських школярів юних путінців - Цензор.НЕТ 5258)

НАЙСТРАШНІШИЙ УКРАЇНЕЦЬ! Або неказка про Кощія Безсмертного
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Соевые расскажите как это при Поросе Мертвечуку удалось так развернутся в Украине.
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при Порохе его не было в Раде.

это он при вас развернулся

и получил госзаказ на трансляцию кацапской пропаганды детям.
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Брехло, его самого не было а партия была, каналы он тоже покупал при Поросе.
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1. Какая его партия была в Раде ?

2. У кого он покупал каналы при Порохе ?
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А что при Пете не было пророссийской партиии в Раде? а какие каналы и у кого глянь в инете, но это было именно при Поросе.
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Ты, придурок кремлевский, развернулся он при твоем зельце- кретине карантинском. Где он был у Порошенко- в Раде, как у твоего осла? Вы, придурки, уже замахали своим мертветчуком. Почему тогда "редкий патриот" осел оманский не посадил его? А? почему при нем- тот попал в Раду, почему при осле постоянно в открытую выступает везде за рашу и летает туда уже не в тихоря , а в открытую, почему осел на его чартере вылетал из Омана, почему мертветчуку разрешают сейчас покупать телеканалы? Ты падаль, иди на хрен в свою парашу, а не кизди здесь или ты думаешь все тут не знают, что ты кремлевская падаль?
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Слышь ты придурок, силу Мертвечук набрал именно при Поросе, и каналы покупал и топливо продавал и в Москву летал и ничего ему не было. Более того проходили терки у Порося дома.
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порося у тебя в мозгах черт ватный, тебя уже сколько раз тебя тут опустили?
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Ну а каким образом супер-патриот Моника Нелох-42 таки прижал Мертведчука?
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Дык на официальных уроках истории учителя несут похлеще, вот для 10 класса послушал про Голодомор, так там использовали инфографику от ИНП, что в 1932 была хлебозаготовка 53% от валового урожая и что в сентябре 1933 в школу пошла только треть учеников. Откуда институт это "знает", сам объяснить не может.
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В Министерстве образования Украины разработали проект изменений относительно преподавания материала в средних школах. В частности предлагают Украинский Язык совмещать с Украинской литературой и Зарубежной литературой.
Уже возник скандал в научных и преподавательских кругах, речь идет о кардинальном сокращении преподавания Украинского языка и литературы! Вот вам яркий пример наступления на Украинский язык, на нашу историю, традиции и культуру! Эти онлайн уроки, выкупленные вражескими пропагандистскими телеканалами Медведчука - часть общего плана по тотальному наступлению на все Украинское!
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Якщо вже такий поганий олігарх медведчук, так чому олігарх порошенко його не посадив чи вигнав до кума *****?
А не вигнав, бо він свій вдоску, як і олігарх фірташ, до якого на стрілку він їздив в Австрію. Тому не сидять і інші бариги, бо комусь пізніше треба буде і петю садити. Саме краще, коли дохнуть патріоти та недолугі, які вважають, що Майдан, це Революція Гідності, яких потім можна застрелити чи посадити, або купити на службу. Правда, Цензор.Нет? 23 роки брехні і грабунку. Болить, курва....
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Еще одно направление, где осуществляется ватное наступление наступление - спорт, все ДЮСШ и клубы, которые связаны с силовыми видами спорта. Наглядный пример - все основные федерации силовых видов спорта возглавляют ватники/сепары/Нардепы от ОПЗЖ. Активно используется такой инструмент влияния как церьковь. Посмотрите на Усика - яркий пример оболванивания и НЛП. Православные ватные попы уже давно "работают" с таким контингентом, как спорстмены. Отсюда и бороды и набожность и т.д. пройдет год-два и Усик превратится в православного ватника-фанатика. А ему подражают миллионы ребят по всей стране, для них он и Лома - кумиры. И оба превращаются в отбитых ватников.
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детей "учат" на каналах, которые пропагандируют терроризм.
гнилой жидовский клоун уже давно продался кацапам.
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