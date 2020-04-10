 Уроки из Кремля. Как онлайн-уроки делают из украинских школьников юных путинцев. ВИДЕО

Пока соцсети гудят об ошибках учителей на онлайн-занятиях, худшее происходит после их завершения. Ведь на медведчуковских телеканалах между онлайн-уроками школьникам запихивают в головы альтернативную гибридную историю о плохом МВФ, проклятых американцах, а еще - нацистах и маргиналах на Евромайдане и другую российскую пропаганду.

Почему власть не видит ничего плохого в том, что помощники российских пропагандистов влезают в головы украинским детям? Как они заманивают детей айфонами в "русский мир"? И можно ли с этим что-то сделать?