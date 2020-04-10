 Цены на продукты не растут уже неделю, - НБУ. ИНФОГРАФИКА

Речь об этом идет в экономическом обзоре Национального банка, информирует Цензор.НЕТ.

"За последнюю неделю в среднем цены на продукты питания прекратили расти, а на некоторые из них, в том числе на овощи - снизились. Ослабление ажиотажа способствовало замедлению роста цен на гречку и другие крупы", - сказано в документе.

В НБУ привели данные мониторинга, согласно которому цены на продукты питания и безалкогольные напитки за неделю с 3 по 9 апреля по сравнению с предыдущей неделей совокупно не изменились в цене (подорожание на 0%).

Читайте на Цензор.НЕТ: Сети супермаркетов снизят торговую наценку на продукты либо полностью откажутся от нее, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий

Цены на хлеб по сравнению с прошлой неделей снизились на 0,1%, на мясопродукты - на 0,1%, на кисломолочную продукцию - на 0,3%, и так далее.

Гречневая крупа за неделю подорожала на 0,3%, тогда как ячневая, овсяная крупы и пшено подешевели.

Также снизились цены на овощи борщевого набора - всего на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей. Яблоки подешевели на 0,2%, бананы - на 0,9%, однако продолжили дорожать лимоны (на 8% к предыдущей неделе), что отражает влияние меньшего урожая в Турции и высокий спрос на них.

Также на Цензор.НЕТ: Поставщики медицинских масок в марте подняли цены более чем в десять раз, - Transparency International Ukraine

Мониторинг основан на онлайн-ценах в супермаркетах Украины.

В обзоре отмечается, что цены на лекарства прекратили рост, топливо дешевеет, и это может быть связано с укреплением национальной денежной единицы. В то же время ресторанные блюда с доставкой дорожают на фоне устойчивого спроса.



