 Цены на продукты не растут уже неделю, - НБУ. ИНФОГРАФИКА

Речь об этом идет в экономическом обзоре Национального банка, информирует Цензор.НЕТ.
"За последнюю неделю в среднем цены на продукты питания прекратили расти, а на некоторые из них, в том числе на овощи - снизились. Ослабление ажиотажа способствовало замедлению роста цен на гречку и другие крупы", - сказано в документе.
В НБУ привели данные мониторинга, согласно которому цены на продукты питания и безалкогольные напитки за неделю с 3 по 9 апреля по сравнению с предыдущей неделей совокупно не изменились в цене (подорожание на 0%).
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Цены на хлеб по сравнению с прошлой неделей снизились на 0,1%, на мясопродукты - на 0,1%, на кисломолочную продукцию - на 0,3%, и так далее.
Гречневая крупа за неделю подорожала на 0,3%, тогда как ячневая, овсяная крупы и пшено подешевели.
Также снизились цены на овощи борщевого набора - всего на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей. Яблоки подешевели на 0,2%, бананы - на 0,9%, однако продолжили дорожать лимоны (на 8% к предыдущей неделе), что отражает влияние меньшего урожая в Турции и высокий спрос на них.
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Мониторинг основан на онлайн-ценах в супермаркетах Украины.
В обзоре отмечается, что цены на лекарства прекратили рост, топливо дешевеет, и это может быть связано с укреплением национальной денежной единицы. В то же время ресторанные блюда с доставкой дорожают на фоне устойчивого спроса.
В своё время Наполеон сказал умный вЭщЪ. Точную формулировку не помню но суть такова, что он может обмануть много кого, но только не хозяйку, которая каждый день ходит на рынок.
Так вот был я вчера в "Сільпо" и сырники там подорожали. А ещё днём раньше мне гордо сказали, что в их отделе не дорожало ничего. Отака правда, малята!
Тот кто написал эту х..ю наверное не ходит в АТБ(или другие СМ)....рынки не работают-закрыты.
этим и пользуются торгаши.....
Гетьман Не Один 15.95%™
Пам'ятаєте минулого року, як ПП лінчували за ціну цибулі? сьогодні зайшов в два магазини ціна від 25 до 29 грн. і "всьо тіхо і міло", всі довольні і раді, поховалися медіахвойди і прод.патрулі, Міхорехворматори і інша нечисть.
Я рад, Украина очищается
Я знал, что ты тупее всех тупых.
Да, и видел я твои лайки сепарам, за которые ты потом извинялся и прочее видел, что говорит за тебя, что ты брехло и сторонник кацапни
ты можешь в очереди не стоять-уже давно идентифицирован
.
В Чернівцях ціна БОРЩОВого сьогодні яу у Лондоні ...реально
Картошку давно брал вообще.
В АТБ - то мусор в перемешку с гнилью, а не картошка.
А в варусе начали фасовать и хрен его поймёшь, что туда накидали.