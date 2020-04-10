 После полученной информации об освобождении этих палачей, рука самовольно потянулась к оружию, - Аброськин о резонансном деле об убийстве семьи фермера на Донетчине

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил ректор Одесского государственного университета внутренних дел, бывший первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

"В декабре 2017 года в Великой Новоселке эти нелюди убили целую семью фермера Дягтеренко, и сегодня они на свободе. Почему такое решение принял суд? Это вопрос, на который я не знаю ответа, - написал он. - После полученной информации об освобождении этих палачей я присел, а потом рука самовольно потянулась к оружию… Это же полное разочарование. Мой знакомый говорит, ну что ты так переживаешь, отпусти это, ты там не служишь. Да, не служу, но завтра так убьют уже нас..."

Напомним, правоохранители обнаружили мужа, жену и их 23-летнего сына в их собственном доме, связанными и мертвыми. Перед смертью их пытали - на теле были следы резаных ран.

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Позже стало известно, что жестоко убитая на Донетчине семья оказалась родней кума Януковича. Кум Януковича Валерий Шира был председателем Великоновоселковской районной администрации. Убитая женщина была его дочерью, мужчина - зятем, а юноша - внуком.

В феврале 2018 года правоохранители задержали трех подозреваемых. Задержанные принимали участие в антитеррористической операции.

Главной целью преступления Аброськин назвал желание завладеть деньгами – накануне смерти семья фермеров получила крупную сумму за реализацию зерновых.

Комментируя тогда это происшествие, Вячеслав Аброськин заявил, что пострадавших поставили на колени, заставили читать молитву и по очереди, на глазах друг друга, убивали.

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