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Все про:убийство (5539) Донецкая область (4451) Аброськин (569)

 После полученной информации об освобождении этих палачей, рука самовольно потянулась к оружию, - Аброськин о резонансном деле об убийстве семьи фермера на Донетчине

Судья Левобережного суда г. Мариуполя в связи с длительным рассмотрением дела об убийстве трех человек принял решение и освободил из-под стражи всех подозреваемых в зверском убийстве фермера в Донецкой области.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил ректор Одесского государственного университета внутренних дел, бывший первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

"В декабре 2017 года в Великой Новоселке эти нелюди убили целую семью фермера Дягтеренко, и сегодня они на свободе. Почему такое решение принял суд? Это вопрос, на который я не знаю ответа, - написал он. - После полученной информации об освобождении этих палачей я присел, а потом рука самовольно потянулась к оружию… Это же полное разочарование. Мой знакомый говорит, ну что ты так переживаешь, отпусти это, ты там не служишь. Да, не служу, но завтра так убьют уже нас..."

Напомним, правоохранители обнаружили мужа, жену и их 23-летнего сына в их собственном доме, связанными и мертвыми. Перед смертью их пытали - на теле были следы резаных ран.

После полученной информации об освобождении этих палачей, рука самовольно потянулась к оружию, - Аброськин о резонансном деле об убийстве семьи фермера на Донетчине 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Харьковскую преступную элиту поджимает донецкая", - Аброськин обнародовал хронологию заказных убийств и покушений в Харькове. ИНФОГРАФИКА

Позже стало известно, что жестоко убитая на Донетчине семья оказалась родней кума Януковича. Кум Януковича Валерий Шира был председателем Великоновоселковской районной администрации. Убитая женщина была его дочерью, мужчина - зятем, а юноша - внуком.

В феврале 2018 года правоохранители задержали трех подозреваемых. Задержанные принимали участие в антитеррористической операции.

Главной целью преступления Аброськин назвал желание завладеть деньгами – накануне смерти семья фермеров получила крупную сумму за реализацию зерновых.

Комментируя тогда это происшествие, Вячеслав Аброськин заявил, что пострадавших поставили на колени, заставили читать молитву и по очереди, на глазах друг друга, убивали.

Также читайте: Приговоренный к пожизненному преступник убил 21-летнего конвоира. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3188264
 
 
 Топ комментарии
 
Аброськин не возмущался когда суды освобождали сепаров-убийц, и возмутился когда суд (может справедливо) освободил бывших воинов батальона Донбасс...

Почему...?


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Это была подстава от Атброськина, на самом деле их убили подельники ментов, сепары, но была команда сверку повесить это дело на "Донбасс", слишком быстро они гнали русских свиней в 2014 году и "руська весна" могла завершиться не начавшись.
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Как бы не критиковали нашу судебную систему, но если есть неопровержимые доказательства, то даже судьям невозможно вывернуться, а может проблемы у Аброськиных?
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Эпоха бедности и лжи закончилась . Добро пожаловать в краіну мрій Зебилы....
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Верю, что расследование громких коррупционных дел и резонансных убийств будут доведены до конца, а виновные наказаны, - Зеленский После полученной информации об освобождении этих палачей, рука самовольно потянулась к оружию, - Аброськин о резонансном деле об убийстве семьи фермера на Донетчине - Цензор.НЕТ 2827
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Те що ветеранів АТО звільнили за вбивство сім'ї причетної до злочинної влади Януковича - це правильно! Вони вже відсиділи за свої злочини! Це відплата за бандитську владу яка довела Україну до війни, жорстока та справедлива відплата. Не знаю що там про гроші але я так розумію що ніяких грошей ніхто не брав, їх просто не було і про них не йшлось!
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Якщо кримський мент-зрадник Аброськін думає що українці дозволяють ворогам спокійно жити, він помиляється! Він абсолютно правильно зрозумів що буде далі!
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мерзкая ты свинья. нелюдь и генетический отброс. Таких как ты надо в парашку отправлять как причепного к воспроизводству дерьма и больше ничего...дятел
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Мій любий російськомовний друг, ти живеш в Україні, де українські етнічні групи є основними носіями культури та державності. Ще ніколи українці не спускали своїм ворогам! Поляки спробували повоювати з українцями і були винищені і досі хрестяться коли згадують про волинську різанину. Невже ти думаєш, мій маленький російськомовний друг, що тім проросійським покидькам які кликали путіна і допомагали злочинній неукраїнській владі януковича - буде амністія? Ні, шановний, амністії не буде, і прощення не буде, а буде жорстока відплата і це тільки початок!
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Вже й ректор,в самій Адесі. Нехіло влаштувався. Тепер і рука сама самою потягнулася до ...взятки.
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«семья оказалась родней кума Януковича.....Задержанные принимали участие в антитеррористической операции, а на момент задержания входили в состав общественной организации "Внутренний корпус батальона Донбасс".Источник: https://censor.net.ua/n3188264»

Це що, алаверди на пост Авакова, щодо Чорновол?
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Как бы не критиковали нашу судебную систему, но если есть неопровержимые доказательства, то даже судьям невозможно вывернуться, а может проблемы у Аброськиных?
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...та контінгєнт нужен харашо закрєпльонний, сірєчь кров'ю повязаний
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может и вас так убьют, вы же живете не по законам, а по своим понятиям и оружие вам не поможет
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это значит, адвокаты подозреваемых дали судье взятку, судья её принял и выпустил убийц, а СБУ это незафиксировала.. Судья ведь за бесплатно или из гуманизма выпускать не будет..
Значит, нужно изменять уголовно-процессуальный кодекс, что бы судья не мог самостоятольно принимать такое коррупционное решение..
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Аброськин не возмущался когда суды освобождали сепаров-убийц, и возмутился когда суд (может справедливо) освободил бывших воинов батальона Донбасс...

Почему...?


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Это была подстава от Атброськина, на самом деле их убили подельники ментов, сепары, но была команда сверку повесить это дело на "Донбасс", слишком быстро они гнали русских свиней в 2014 году и "руська весна" могла завершиться не начавшись.
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Ребята, из-за чего сыр-бор? The ведь заявил - какая разница, сидят или выпустили? Ему ведь виднее, раз сказал, значит так нужнее. Судья ведь тоже человек - имеющий уши да услышит! Идет полная ревизия всего, что было сделано в Украине с 2014 года - старший брат приказал, как его можно ослушаться!
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Это херои всех припадочных порохосвиней - истеричек припадочных что здесь пасуться. Порохошлепперы? У вас убийцы и насильники герои, а вам зеля мешает)))))
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Якщо навіть маріупольські судді не визнали цих учасників АТО винними і відпустили на волю, то виходить справа була сфальсифікована мусорами аброськіна. Тому він і кіпішує, боїться ГНИДА, що сяде і надовго.
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Успокоительная инъекция - держать тех, на кого нет доказательств и выпустить тех, на кого есть, чтобы насчёт первых не возмущались?
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Шира, був керманичем району з часів першого прем'єрства Януковича. Під час Помаранчевої революції знаючи люди говорили, що він підлаштувався під нову владу прийшовши на роботу в краватці померанчевого коліру, під час Майдану був звісно на іншому боці. А коли було становлення ДНР осів у Донецьку. Я не виправдовую вбивства, але:
1. ви справді вважаєте, що його родина займалася фермерством?
2. Перед війною там активно ділили сфери бізнесу, так було вбито підприємця і його подругу, які займалися роздрібною торгівлею по всьому району.
3. Підпали тих чи інших підприємців, аби звільнити територію від конкурентів.
4. Учора пройшла інфа про підтверджене ДНК волонтера-доброволтця з Маріуполя на псевдо Бандера. Він пройшов Карлівку, Саур-Могилу, ДАП. Його закатували, а йому було трохи більше 20.
Сьози ще не течуть?
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Значит так расследовались дела раз суд освободил на таком резонансном деле. Не исключу, что "задержали" стрелочников - дело Шеремета в подтверждение.
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