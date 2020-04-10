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 Украина закончила отопительный сезон с рекордными за последние 30 лет запасами газа, - НАК "Нафтогаз"

Украина завершила отопительный сезон 2019/2020 с рекордными за последние 30 лет запасами природного газа в ПХГ, которые по состоянию на 7 апреля составляли 15,8 млрд куб. м.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

Украина закончила отопительный сезон с рекордными за последние 30 лет запасами газа, - НАК Нафтогаз 01

За последние три десятилетия ближе всего к указанному показателю Украина также была по итогам отопительного сезона 2008/2009. Из него государство выходило с запасами в 15,4 млрд куб. м.

Показатель объема газа в ПХГ по итогам 2019/20 сезона превышает показатель предыдущего сезона на 45%, отмечают в НАК, при этом добавляя: в этом году погодные условия позволили прекратить отбор газа из ПХГ и начать сезон закачки газа еще в марте, тогда как в 2019 году закачка началась в апреле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цена на газ рекордно низкая и будет еще ниже, - Коболев

"Мы создали значительные запасы природного газа в хранилищах на случай прекращения транзита в 2020 года. Это усилило переговорную позицию Украины в переговорах о новом контракте на транзит и помогло достичь выгодных условий для Украины. Сегодня мы сталкиваемся с новым вызовом для энергетической стабильности, но значительные запасы газа в ПХГ помогут нам пройти и этот кризис", – отмечает председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Источник: https://censor.net.ua/n3188260
 
   
 Топ комментарии
 
рекордно теплая зима, не приходило на ум.
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Так зими не було, а останній місяць ми тупо опалювали вулицю.
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вопросы по делу....
а потом мудрый нарид выберет следующего проходимца и тот уже будет в свою очередь задавать Зели эти же вопросы...
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Нє, там ще будуть питання про запонки, Мерси, Омани та маски тощо...
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По этому надо не переставать напоминать мудрому нариду, как их развёл Яненлох, дабы снизить вероятность такого тупого развода на слеующих выборах. Если конечно такая форма смены власти как выборы, ещё будет актуальна...
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Я читал из-за этого чуть не замерз в больнице первый больной коронавирусом.
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Так зими не було, а останній місяць ми тупо опалювали вулицю.
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Сейчас цена газа упадёт ниже плинтуса , вслед за нефтью , поэтому есть смысл скупить его по дешёвке и забить хранилища до отказа . .
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.Какой то странный вопрос . А смайл ещё странней . Сказанул полную хрень и сам же над ней поржал . С тобой всё в порядке ? .
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И при этом весь март в Киеве топили как при -20. Хозяйственники мать их.
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Потому что Нафтогазу и маме Коболева нужны прибыли. А прибыль они получают только от количества проданного холопам газа или по крайней мере списанного. Вы даже не представляете но в Кончазаспе зимой на участках подогреваются дорожки и газоны, уже не говорю о бассейнах и зимних садах. И даже не думайте что за ето олигофрены платят
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Дайте угадаю, поетому раз украинцы такие хитрые и не хотят покупать газ, значит будет с них взыматься плата за трубы и за хранение газа. Украина закончила отопительный сезон с рекордными за последние 30 лет запасами газа, - НАК "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 3543
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Если газом почти не пользовались, почему тогда у меня в платежке цифры в 2 раза больше, чем в прошлом году, когда на полную топили?
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...а так же, с рекордными за последние 30 лет ПЛАТЕЖКАМИ!

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Теперь эти запасы втюхают нам. Коболев его за свои не покупал, а мы уже его оплатили.
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Странно, но платим как была хорошая зима. Инфа неспроста, так как газ на следующий сезон будет дешевле значительно, но куда его закачивать, ведь там предыдущий раз, но по цене дорогой. Хитрожопость аж выпирает.
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Газ уже не нужен значит завтра налог на воздух включат. В парадном на выходе турникет поставят - хочешь выйти брось монетку.
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Слава Зе! Украина закончила отопительный сезон с рекордными за последние 30 лет запасами газа, - НАК "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 7726 Слава Зе! Слава Зе! Украина закончила отопительный сезон с рекордными за последние 30 лет запасами газа, - НАК "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 7726
В общем Зиме слава. Аномально тёплой. А вы, что подумали? Украина закончила отопительный сезон с рекордными за последние 30 лет запасами газа, - НАК "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 4758
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Чому газ залишковий? Так він у Кобалєва втричі дорожче, ніж у Європі. Нехай робе вп'ятеро дорожче і люди взагалі будуть від нього відмовлятись.
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