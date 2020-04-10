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 Общество, Здоровье
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 Массовое экспресс-тестирование во Львове помогло выявить латентных больных COVID-19, - Садовый

Во Львове для массового тестирования используют экспресс- тесты. Это уже помогло выявить нескольких зараженных.

Об этом в эфире "Радіо Свобода" рассказал мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы массово тестируем людей, у нас есть более 25 000 экспресс-тестов", - отметил он.

Тестируют водителей трамваев, троллейбусов, автобусов, социальных работников, медицинских работников, представителей бизнеса, супермаркетов, кассиров, сообщил львовской городской голова.

"Мы договариваемся с руководителями предприятий и организуем выездные рабочие группы наших медиков, их всех осматривают и люди сразу сдают экспресс-тест", - сказал Садовый.

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На вопрос о неточности результатов тестов мэр Львова отметил: "Вообще экспресс-тесты используют когда уже есть симптомы, на 4-5 день. Но знаете, очень часто людям это нужно для успокоения, потому что страх является большой проблемой для иммунной системы".

По словам Садового, такое тестирование помогло выявить несколько случаев заболеваний коронавирусом.

"Мы обнаружили одну работницу рынке, когда она даже не догадывалась. Обнаружили работников медицинских учреждений, людей, которые приходят в поликлинику, мы их также тестируем, особенно, когда есть подозрение на воспаление легких. Но потом, конечно, это все пропускаем через ПЦР-тестирования. Есть во Львове две лаборатории и планируем еще две лаборатории открывать", - рассказал мэр Львова.

Во Львовской области на сегодня официально подтверждено 82 случая заболевания коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3188259
 
   
 Топ комментарии
 
Жаль, очень жаль, что год ому назад не было таких тестов, что бы можно было бы выявить латентных больныз ЗЕлёной плесенью.
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петя свалил с поста президента и во Львове мусор исчез.
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Ща земрази направят к нему прокуратуру. Разговорился понимаешь ли...
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петя свалил с поста президента и во Львове мусор исчез.
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Масове тестування це єдиний спосіб побороти коронавірус! Бо всі інші способи - неефективні!
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12 мар. 2020 г.

Богдан Гагалюк просить Андрія Садового розібратися з львівським сміттям.

Про це сьогодні під час сесії Львівської обласної ради повідомив перший заступник голови Львівської обласної ради Богдан Гагалюк.
Богдан Гагалюк зачитав запит на звернення до Львівської міської ради щодо вирішення ситуації із вивезенням сміття зі Львова.
"Зараз передані функції (із вивезення сміття - ред.) на міську владу Львова і є багато звернень та дзвінків із різних регіонів України щодо ТПВ Львова" - пояснив Богдан Гагалюк.
За його словами, сміття зі Львова незаконно скидають на сміттєзвалищах та на території інших місті і сіл України, зокрема, такі випідки були зафіксовані у місті Бережани Тернопільської області, місті Шепетівка Хмельницької області, у Хотині Чернівецької області.
"Прохання до міста Львова налагодити роботу відповідним чином, дати звіт, куди зараз возиться сміття, на які полігони? Ми знаємо, що робота в Львівській області не ведеться належним чином і такі полігони, які приймали сміття раніше, це Миколаїв, Новояворівськ, Самбір, припинили прийняття ТПВ" - додав Богдан Гагалюк.
Зазначимо, з 1 липня 2019 року повноваження з вивозу твердих побутових відходів повернулись від Львівської ОДА до міської ради Львова. Львівська ОДА вивозила сміття з міста з кінця червня 2017 року.
У січні цього року львівське сміття виявили у Хотині, мерія заявила, що покарає львівських перевізників, якщо підтвердиться, що саме вони вивезли відходи до цього міста.
Також у Львові планують розробити сайт про стан вивезення сміття зі Львова.
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Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter. Мітки: Андрій Садовий, Богдан Гагалюк, львівське сміття, новини львова, сесія львівської облра
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Ща земрази направят к нему прокуратуру. Разговорился понимаешь ли...
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Латентные больные.. Я похоже тоже такой и нас таких боюсь пара миллионов.. Мы должны справится с этой заразой!
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Колись на очі попалось таке : поки не було інтернету,тільки сім"я знала,що ти д*вб*й*б....
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Дэвочка,учи уроки онлайн, может поумнеешь...

🤣
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Жаль, очень жаль, что год ому назад не было таких тестов, что бы можно было бы выявить латентных больныз ЗЕлёной плесенью.
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массовое тестирование во Львове?
а где был я? а... спал, наверное.
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Навряд у Львові тестуватимуть російськомовних. Массовое экспресс-тестирование во Львове помогло выявить латентных больных COVID-19, - Садовый - Цензор.НЕТ 996
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тест для определения кацапа: скажи ПАЛЯНИЦЯ Массовое экспресс-тестирование во Львове помогло выявить латентных больных COVID-19, - Садовый - Цензор.НЕТ 1003
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А як вони кажуть? Було якось, спитали одну - пляниця. Ще є варіанти?
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А Ви водій маршрутки чи продавець супермаркету?
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Ну, садовой, члены его семьи, и его жополизы с подельниками.
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А у чому прикол цих карантинів вихідного дня? Хто знає?
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Я про періодичні додаткові обмеження. Спочатку на Західній Україні тепер в Одеській області і Одесі.
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Ну в будні люди працюють, а от у вихідні можна і поменше ландати, у нас незважаючи на перше місце по короні в Україні, купа молоді гуляє.
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Адкватне рішення, хоч із запізненням але молодці !!!
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есть еще одна не менее прекрасная история с поставками. Как сообщил Politico, на прошлой неделе представитель администрации Трампа обратился за помощью по закупке спецсредств для медиков к коллегам из Таиланда. Тайцы с изумлением выслушали просьбу Белого дома, сообщив им о том, что партия точно таких же поставок из США в данный момент направляется в Бангкок. Помощники Трампа офигели, когда узнали о таком обмене и немедленно приостановили все поставки из США. Больше того, Берлин говорит, что США конфисковали 200 тыс масок (FFP2 и FFP3) в аэропорту Бангкока, которые были заказаны для берлинской полиции. Маски были изготовлены на фабрике 3M (американская компания) в Китае. Берлин говорит, что это «современное пиратство», и призывает правительство Меркель решить эту проблему с США. Они так же перехватили медикаменты купленные для Канады, чем вызвали беспокойство Джастина Трюдо. По данным Forbes, около 280 миллионов масок на складах в США были приобретены иностранными покупателями только в понедельник. Представитель FEMA заявил, что агентство «активно не поощряло и не препятствовало американским компаниям осуществлять экспорт за рубеж. Теперь они опомнились и начали ко
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я думал, это только у нас такие долбо*пы
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А несколько ранее массовый опрос народа на выборах позволил выявить кучу латентных п...ров, вроде партийцев Садового.
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Латентный это слово из гей-тусовок и ********-сборищь.
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Садовий -це латентний прідерок фрідмана!

Пробує пробити собі шлях до більшого збагачення!
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