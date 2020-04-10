 Массовое экспресс-тестирование во Львове помогло выявить латентных больных COVID-19, - Садовый

Об этом в эфире "Радіо Свобода" рассказал мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы массово тестируем людей, у нас есть более 25 000 экспресс-тестов", - отметил он.
Тестируют водителей трамваев, троллейбусов, автобусов, социальных работников, медицинских работников, представителей бизнеса, супермаркетов, кассиров, сообщил львовской городской голова.
"Мы договариваемся с руководителями предприятий и организуем выездные рабочие группы наших медиков, их всех осматривают и люди сразу сдают экспресс-тест", - сказал Садовый.
На вопрос о неточности результатов тестов мэр Львова отметил: "Вообще экспресс-тесты используют когда уже есть симптомы, на 4-5 день. Но знаете, очень часто людям это нужно для успокоения, потому что страх является большой проблемой для иммунной системы".
По словам Садового, такое тестирование помогло выявить несколько случаев заболеваний коронавирусом.
"Мы обнаружили одну работницу рынке, когда она даже не догадывалась. Обнаружили работников медицинских учреждений, людей, которые приходят в поликлинику, мы их также тестируем, особенно, когда есть подозрение на воспаление легких. Но потом, конечно, это все пропускаем через ПЦР-тестирования. Есть во Львове две лаборатории и планируем еще две лаборатории открывать", - рассказал мэр Львова.
Во Львовской области на сегодня официально подтверждено 82 случая заболевания коронавирусом.
Богдан Гагалюк просить Андрія Садового розібратися з львівським сміттям.
Про це сьогодні під час сесії Львівської обласної ради повідомив перший заступник голови Львівської обласної ради Богдан Гагалюк.
Богдан Гагалюк зачитав запит на звернення до Львівської міської ради щодо вирішення ситуації із вивезенням сміття зі Львова.
"Зараз передані функції (із вивезення сміття - ред.) на міську владу Львова і є багато звернень та дзвінків із різних регіонів України щодо ТПВ Львова" - пояснив Богдан Гагалюк.
За його словами, сміття зі Львова незаконно скидають на сміттєзвалищах та на території інших місті і сіл України, зокрема, такі випідки були зафіксовані у місті Бережани Тернопільської області, місті Шепетівка Хмельницької області, у Хотині Чернівецької області.
"Прохання до міста Львова налагодити роботу відповідним чином, дати звіт, куди зараз возиться сміття, на які полігони? Ми знаємо, що робота в Львівській області не ведеться належним чином і такі полігони, які приймали сміття раніше, це Миколаїв, Новояворівськ, Самбір, припинили прийняття ТПВ" - додав Богдан Гагалюк.
Зазначимо, з 1 липня 2019 року повноваження з вивозу твердих побутових відходів повернулись від Львівської ОДА до міської ради Львова. Львівська ОДА вивозила сміття з міста з кінця червня 2017 року.
У січні цього року львівське сміття виявили у Хотині, мерія заявила, що покарає львівських перевізників, якщо підтвердиться, що саме вони вивезли відходи до цього міста.
Також у Львові планують розробити сайт про стан вивезення сміття зі Львова.
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🤣
а где был я? а... спал, наверное.
Пробує пробити собі шлях до більшого збагачення!