 В Одесской области трем городам рекомендуют усилить карантин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующий проект решения обнародовала Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Одесской ОГА.

Отмечается, что проект подлежит обсуждению и утверждению руководством этих населенных пунктов.

"С учетом представления главного государственного санитарного врача Одесской области от 9 апреля 2020 года "Об установлении дополнительных ограничительных противоэпидемических мер" ввести комплекс ограничительных мероприятий на территории городов Одесса и Подольск и села Усатово Беляевского района", - говорится в документе.

Комиссия рекомендует городским головам этих населенных пунктов ввести соответствующие меры, в частности "относительно передвижения и пребывания граждан в общественных местах в период с 13 час. субботы до 06 час. понедельника, начиная с 13 час. 11 апреля".

Также комиссия предложила работникам департамента здравоохранения ОГА, ГУ ​​"Областной лабораторный центр Минздрава в Одессе", ГУНП и ГСЧС в Одесской области провести проверку по факту вспышки заболевания COVID-19 медперсонала и посетителей Подольской городской больницы.

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